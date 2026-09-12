"Apedrean patrullas, ponen troncos y falsos suelos": temor en Ceuta por las trampas para 'cazar soldados' de los migrantes

Un vídeo publicado en las redes sociales por un inmigrante que accedió a Ceuta durante la entrada masiva ha dado a conocer un nuevo problema al que se están enfrentando los militares: obstáculos colocados a conciencia para complicar sus labores de patrullaje y que pueden llegar a ser una amenaza para su integridad física.

Desde la Unión de Militares de Tropa (UMT) informan a EL ESPAÑOL que "por los testimonios que hacen llegar compañeros destinados en Ceuta, desde el inicio del despliegue se vienen colocando obstáculos, principalmente troncos, en pistas y caminos de las zonas de monte, no en el casco urbano".

"Su finalidad es impedir el paso de los vehículos y obligar al personal a detenerse y despejar la vía", amplían.

"Más recientemente se nos habla también de elementos de mayor riesgo, como falsos suelos, en la línea de lo que muestra el vídeo que recoge El Faro de Ceuta, aunque ese vídeo concreto no lo hemos podido verificar por nuestra parte".

El audiovisual al que hacen referencia se hizo viral en redes sociales al publicarlo el diario local, y muestra a un presunto inmigrante colocando piedras sueltas en una ladera y explicando que, en caso de ser pisadas, la persona se deslizará por la pendiente.

En este sentido, desde la UMT señalan que esto "no es un hecho aislado ni reciente, sino una práctica que se mantiene desde el principio y que ahora incorpora elementos más peligrosos".

"Otra cosa es que exista una planificación organizada, y eso no podemos afirmarlo", matizan. "Lo que sí describen los compañeros son decisiones deliberadas tomadas sobre la marcha, como apedrear a la siguiente patrulla que pase".

"Queremos ser prudentes, hablamos de la conducta de personas concretas, no de todo el colectivo migrante, y los datos oficiales corresponden a la Comandancia General de Ceuta y al Ministerio de Defensa. Lo que sí trasladamos como asociación es nuestra preocupación por la exposición de la tropa a estos riesgos y la necesidad de que se evalúen y se doten los medios y protocolos adecuados", exponen desde la asociación militar.

Por su parte, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha trasladado a los distintos grupos parlamentarios del Congreso y del Senado su preocupación por la aparición de trampas colocadas presuntamente por inmigrantes ilegales en zonas de riesgo del perímetro de Ceuta.

Este colectivo plantea, además, conocer si el Ejecutivo y el Ministerio de Defensa "tienen constancia de la colocación de estas trampas y qué actuaciones se han ordenado para reforzar la seguridad del personal militar, incluyendo la vigilancia, el reconocimiento del terreno o los protocolos de acceso a zonas de riesgo".

También pregunta si se ha dado instrucción a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para identificar y detener a los individuos que aparecen en el vídeo reconociendo la preparación de estos obstáculos, y cuáles han sido los resultados de dichas actuaciones.

La asociación solicita además información sobre el número de incidentes registrados desde el inicio de la entrada masiva de inmigrantes del 30 de julio, así como detalles sobre agresiones, amenazas, lanzamiento de objetos o resistencia violenta contra militares españoles. Del mismo modo, pide conocer cuántos efectivos han resultado heridos y/o lesionados desde el comienzo de la crisis en el cumplimiento de sus funciones.

Finalmente, ATME reclama saber qué medidas prevé adoptar el Gobierno para evitar que quienes ponen en riesgo la vida de militares, policías o servidores públicos eludan la acción de la justicia retornando voluntariamente a Marruecos antes de ser detenidos, y si existe algún protocolo específico para impedir que estas conductas queden sin respuesta penal.