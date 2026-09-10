Danil, el joven ruso al que busca la Policía en Valencia por matar con una mancuerna a su padrastro: "Llevad cuidado"

La imagen de Danil R. (Rusia, 2003) circula por grupos de difusión policial de Valencia con la advertencia de extremar las medidas de seguridad en caso de avistarlo por la calle.

El motivo se debe a que es el supuesto autor de la muerte de su padrastro: Antonio, un militar retirado, de 50 años, al que mató con una mancuerna.

"Llevad cuidado" y "extremad las precauciones y medidas de seguridad". Estas son las recomendaciones que se hacen a los zetas de la Policía Nacional y a las patrullas de la Policía Local, debido a la envergadura física de Danil, a sus 23 años.

Este veinteañero está en busca y captura desde el pasado martes, cuando una patrulla de la Policía Local de Valencia recibió un aviso tan corto como preocupante: "Calle Arquitecto Segura del Lago, encuentran a un varón fallecido. Posible Homicidio".

Cuando los agentes llegaron al domicilio de Antonio, en el número 25 de esta calle del Distrito de Patraix, al suroeste de la ciudad del Turia, confirmaron que este militar retirado yacía sin vida, tras ser golpeado aparentemente con una mancuerna de gimnasio.

De inmediato, la patrulla Delta recibió información de la supuesta autoría del furibundo ataque y comenzó a peinar la zona: "Se intenta localizar al autor". Por desgracia, no se abortó la huida de Danil, a pesar de que por el distrito también se movilizaron zetas de la Policía Nacional.

"En el domicilio de la víctima ya se habían producido más intervenciones policiales", tal y como explican fuentes de la Policía Nacional. El protagonista de tales intervenciones era Danil: "Tenía antecedentes policiales y problemas de salud mental". "Hubo alguna intervención por una disputa con su padrastro".

Antonio, su padrastro, hacía lo que podía con Danil, pero hasta los policías tenían dificultades para contenerlo. "El chico es muy alto y corpulento: un bicharraco". De ahí que la imagen de este joven ruso circule entre patrullas policiales, acompañada de la advertencia de tomar medidas de seguridad, a la hora de arrestarlo porque no rehúye el cuerpo a cuerpo.

"El sospechoso es fuerte como una mula", insisten fuentes de la Policía Nacional. El homicidio empezó a fraguarse cuando Danil se escapó del Hospital General de Valencia, tras ingresar cuando padecía una especie de brote psicótico.

La fachada del Hospital General de Valencia del que escapó Danil. Diputación de Valencia

A las tres y media de la madrugada del martes, dos patrullas policiales y un equipo médico tuvieron que desplazarse al domicilio donde Antonio convivía con su hijastro, Danil R., en el número 25 de la calle Arquitecto Segura del Lago, una zona tranquila de Patraix, con varios comercios y próxima a una comisaría de la Policía Local.

"Parece ser que hubo algún altercado y llamó un vecino". La cuestión es que Danil presentaba un estado de agitación violento, acabó sedado y rumbo al Hospital General de Valencia, pero posteriormente se escapó del centro hospitalario.

"No ingresó en calidad de detenido y por tanto no estaba en el pabellón de detenidos que cuenta con reja para entrar y salir, así como con vigilancia", según recalcan fuentes de la Policía Nacional. "Estaría ingresado en la Unidad de Psiquiatría sin que se adoptara ninguna medida de seguridad para mantenerlo en la cama y huyó cuando se le pasó la sedación".

3 kilómetros

De forma que Danil recorrió los aproximadamente 3 kilómetros que separaban el hospital del domicilio de su padrastro y lo mató supuestamente con una mancuerna. La autopsia deberá concretar si fue de uno o varios golpes, causándole un traumatismo craneoencefálico mortal.

"Los zetas están muy pendientes de estaciones de bus y tren". El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia asume la investigación. En el distrito de Patraix y otros puntos de la ciudad del Turia hay un repunte policial para localizar a Danil antes de que pueda cometer algún acto contra su integridad física o la de otra persona, a la vista de los problemas de salud mental que padece.