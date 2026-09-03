Un marroquí detenido en Ceuta al intentar apuñalar a un militar y amenazar a un operario del puerto para subirse a un barco

Varios miembros del Grupo de Regulares han logrado reducir a un marroquí que entró en Ceuta durante la invasión cuando, cuchillo en mano, quería atacar a uno de los miembros de la patrulla que estaba de servicio en la zona del puerto.

Así lo ha dado a conocer este jueves El Faro de Ceuta citando a fuentes policiales.

El suceso se produjo en torno a las 14 horas, cuando varios miembros del Cuerpo estaban haciendo patrulla y fueron alertados por un trabajador de un almacén de que había un inmigrante con un palo que estaba amenazando a un operario del puerto para que le permitiera subir a una embarcación y así llegar a la Península.

Tras localizar al sujeto, procedieron a darle el alto, aunque hizo caso omiso y emprendió una huida por el puerto.

Uno de los soldados le persiguió hasta darle caza, momento en el que el inmigrante arremetió contra él mostrándole un arma blanca. Sin embargo, entre varios soldados lograron reducirlo y detenerlo.

Desde el inicio de la invasión se han localizado a inmigrantes que han optado por esconderse en los almacenes y alrededores del puerto con la esperanza de acceder a embarcaciones como polizones y llegar a suelo europeo.

Este es el cuarto incidente del que se tiene constancia perpetrado por inmigrantes que cruzaron el Tarajal de forma irregular a finales de julio contra miembros de las Fuerzas Armadas.

Por esta razón, hace apenas unos días el Ministerio de Defensa dio luz verde a que por cada patrulla de cuatro o cinco militares uno pueda portar un fusil de asalto o una pistola.

En este momento, el Gobierno ceutí estima que aún permanecen en la ciudad entre 8.000 y 11.000 inmigrantes.