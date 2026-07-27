El Ayuntamiento de Murcia investigará el bofetón viral de un policía local a un detenido por un robo con fuerza

El agente de la Policía Local de Murcia, en el Polígono de La Paz, conduciendo al detenido al coche patrulla. A continuación, el gesto que precede a la bofetada. @elpoligono0

El bofetón viral de un agente de la Policía Local de Murcia sobre un detenido será investigado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana. El vídeo supera las 248.000 reproducciones en cuentas de 'X' y en TikTok también suma miles de visualizaciones.

El problema es que a las imágenes de marras les falta todo el contexto de la intervención policial. EL ESPAÑOL ha confirmado por varias fuentes policiales que se trata de un aviso que recibió una pareja de agentes en el Polígono de La Paz en Murcia: un barrio marcado por el menudeo de drogas y algunas familias desestructuradas.

"Se trata de una intervención ocurrida hace más de mes y medio que se saldó con un detenido", según precisan estas fuentes.

Pero el supuesto bofetón del agente se ha viralizado este fin de semana en las redes sociales, lo que ha provocado que un sindicato emita un comunicado por el debate generado por la intervención policial, a la vista de que cualquier policía local se debe regir por los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

En las imágenes se aprecia a una pareja de agentes, uno de ellos le quita algo de las manos al sospechoso y lo tira al suelo. A continuación, su compañero lo conduce como detenido hasta el coche patrulla -sin ningún tipo de oposición-. Una vez se sienta, de repente, este policía local le propina en apariencia un bofetón en la cara y un vecino lo graba todo desde su ventana.

De hecho, en el vídeo se escucha con claridad: '¡Te hemos grabado!' Incluso el agente en cuestión se gira y se encara con el vecino porque este le empieza a insultar por la torta que supuestamente le ha propinado al detenido. Aunque no es menos cierto que la grabación no recoge si el sospechoso amenaza de muerte, desobedece a la autoridad una vez dentro del coche patrulla, incluso si amaga con agredir al agente.

Un policía local de Murcia es grabado dando supuestamente un bofetón a un detenido.

"En el vídeo se ve claramente cómo meten en el coche patrulla a una persona que no muestra actitud agresiva y recibe un puñetazo. A falta de conocer todo el contexto, nada justifica esa violencia. Exigimos explicaciones ya al concejal de Seguridad Ciudadana [Fulgencio Perona]", según reclama la cuenta de 'X' Emergencias Murcia donde el vídeo supera las 248.000 reproducciones.

"Te invito a hacerte Policía y luego hablas cuando tengas que trabajar en determinadas situaciones. Yo siempre al lado de nuestra Policía", tal y como le contesta otro usuario de la red social de Elon Musk.

La polémica en torno a la intervención policial ha ido in crescendo y la organización sindical Somos Sindicalistas ha emitido un comunicado "ante las imágenes y hechos difundidos recientemente en la vía pública", para mostrar su "tolerancia cero frente a actuaciones al margen de la Ley".

"No realizaremos ninguna valoración sobre la actuación concreta de este agente en los hechos acaecidos, dejando que sean las autoridades competentes las que realicen su trabajo, investiguen los hechos y determinen lo que proceda conforme al marco regulatorio", según recalca este sindicato con algunos miembros que son policías locales.

"Nuestra sección sindical nunca dará amparo a ninguna actuación que se cometa al margen de la legalidad. Mantenemos una postura firme de cumplimiento irrestricto de la ley y de las normas que rigen el ejercicio de las funciones públicas y la convivencia".

"Reiteramos nuestro respeto por el procedimiento legal y administrativo, confiando en los mecanismos oficiales de fiscalización y resolución".

EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva que el detenido que aparece en el vídeo "tiene antecedentes", según fuentes policiales. En el Polígono de La Paz se le arresta como supuesto autor de "un robo con fuerza en el centro de Murcia, por un tirón de un bolso y un móvil a una mujer".

"La bofetada se justifica por resistencia en el interior del vehículo oficial, se desconoce si por escupir, morder o dar algún cabezazo o patada al agente", tal y como sostienen fuentes policiales conocedoras de la intervención que está en el ojo del huracán.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Murcia, Fulgencio Perona. Europa Press

En redes sociales, el debate entre los usuarios sobre lo acertado o no de la intervención policial, suma ya 72 horas. "Te lo explico como a un niño de cinco años: da igual si el detenido venía de atracar un banco o de insultar a su abuela, el protocolo y la ley prohíben golpear a alguien ya reducido en el coche patrulla", según sostiene @realidadpc.

"El policía parece que reacciona a algo que ocurre, porque va de lo más tranquilo y de repente le suelta el guantazo, puede que le haya insultado, e incluso que le haya escupido", replica @Javimpfcb, echando un capote al agente cuestionado.

Ingresó en prisión

Desde el Ayuntamiento de Murcia se han limitado a aclarar a este diario que "las imágenes corresponden a una detención de hace meses, tras la cual el individuo fue puesto a disposición judicial y permanece ingresado en el centro penitenciario".

"Como todo procedimiento legal en curso, cualquier información adicional relativa a expedientes internos o actuaciones policiales, queda protegida por la protección de datos y normativa de privacidad".

"Este Cuerpo no ha recibido quejas al respecto de esta intervención. Se investigará el vídeo".