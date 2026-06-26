La agónica búsqueda de Jon, un empresario vasco desaparecido en la zona cero del terremoto de Venezuela: "No viene nadie"

Jon Sustacha estaba, a sus 69 años, preparándolo todo para jubilarse después de toda una vida trabajando en Venezuela. Su plan era regresar al final de este año a su Bilbao natal para disfrutar de un merecido retiro.

Es ingeniero, ha dirigido su propia empresa de aires acondicionados y servicios de refrigeración y calefacción en el país caribeño. Pero los dos terremotos de este jueves lo han cambiado todo.

Su hijo, Esteban, y su nieta esperan con ansia que las autoridades acudan cuando antes a buscarle. Porque aún no ha sido localizado entre los restos de su piso, ubicado en La Guaira, la 'zona cero' del seísmo.

🇻🇪#AHORA - Helicóptero sobrevuela la Ciudad de La Guaira.



Increible la magnitud del desastre.pic.twitter.com/LWYBwOmQ4n — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

Al cierre de este reportaje, su familia, con la que ha contactado EL ESPAÑOL, todavía no sabe nada de él: "Reside en uno de los pisos más altos del edificio Los Corsarios, en la ciudad de La Guaira, al norte de Caracas. La estructura colapsó. Los vecinos solo han podido sacar a tres vecinos muertos y a una señora que vivía en el primer piso, que sí ha logrado sobrevivir".

"Jon vive con su esposa, Roxana Meneses", amplían. "Ella justo había salido a visitar a un sobrino cuando ocurrió el terremoto. Él se quedó en el apartamento, con sus dos perros cachorros. Su mujer está bien y después del seísmo se acercó al lugar, pero todo son escombros. Lo llamó, pero no escuchó nada".

"Estamos esperando a que las autoridades lleguen para levantar los escombros de ese edificio. Han empezado a levantar otros, pero no este. Tal vez le dan prioridad a los que no quedaron tan destruidos", lamentan sus familiares.

La imagen que hacen llegar a este diario de los restos de su edificio apenas muestra un amasijo de cascotes que hace imposible adivinar que antes hubiera un bloque de pisos.

Esta estructura se encuentra en una residencia ubicada a apenas 300 metros de la playa, y a un tiro de piedra del aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Los restos del edificio donde residía Jon Sustacha en La Guaira, tras los dos terremotos. Cedida

Esto son unos 160 kilómetros de distancia del epicentro de los seísmos de magnitud 7,5 y 7,1, que han causado más estragos. Sin embargo, son apenas 3 kilómetros de una réplica de magnitud 4,5 que se ha producido apenas unos minutos después.

Además de sus posibles heridas, la otra gran preocupación de los allegados de Jon es la hipertensión que padece. Físicamente, lo describen como un hombre alto, de tez blanca, y ojos verdes oscuros.

La búsqueda de 68 españoles

Este jueves por la tarde el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares ha informado de que entre los escombros las autoridades están buscando a 68 ciudadanos españoles.

De todos ellos, al cierre de este reportaje solo se ha podido saber que otra de las buscadas es una mujer de origen vasco, según han informado a Efe fuentes de la Plataforma de Venezolanos de Bilbao.

También se ha confirmado el deceso de Alazne Solabarrieta, de 65 años, nacida en Caracas pero con doble nacionalidad dada su ascendencia vasca.

Ante esta circunstancia, Albares ha hecho "un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la Embajada y el Consulado" a que lo hagan a través de los teléfonos de emergencia consular y a que se mantengan pendientes de las redes sociales y las web tanto de estas representaciones como del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, el ministro ha ofrecido al canciller venezolano, Yván Gil, ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) tras los terremotos que han sacudido su país.

Incontables desaparecidos

Sin atender a nacionalidades, todavía existe un incontable número de desaparecidos entre las ruinas del terremoto.

El blog Desaparecidos Terremoto Venezuela notifica al cierre de este reportaje casi 40.000 personas con las que sus allegados aún no han podido establecer contacto.

El caos a pie de calle hace imposible a estas horas que exista un registro riguroso que permita intuir la magnitud de este desastre natural.

Una imagen de un ciudadano venezolano buscando entre las ruinas del terremoto. Cedida

Así lo confirma a este diario un periodista que se encuentran cubriendo la catástrofe in situ: "La Guaira —donde se busca al español Jon Sustacha— es la zona más afectada, hay unas 15 o 20 edificaciones completamente colapsadas. Pero hablamos de un colapso de proporciones apocalípticas".

Habla Ángel Godoy, reportero del diario venezolano Punto de Corte, que comparte con EL ESPAÑOL fotos y un listado elaborado por los periodistas de las edificaciones de esta ciudad que se han destruido: "Es, sin lugar a dudas, la tragedia más importante que ha vivido Venezuela en toda su historia".

Edificios desplomados en La Guaira Residencias Mariola y Maribel Residencias Gran Terraza Residencias Breogan Residencias Caribe Residencias La Trinidad Edificio Dist. Rosanday Edificio Costa Brava Residencia Llona Miramar Rocapark Residencias La Mar Suites Edificio Oasis Beach Edificio Parque Caraballeda Residencias Coral Beach Edificio Albatros Hotel Eduard's Residencia Los Corales Rita Sol Palace Edificio Punta Brisas Residencias Ritasol Palace Edificio La Gabarra Pez Vela Residencias Vistamar Mariana grande Mariana mar SUMA Misión vivienda los cocos Mariola (macuto) Bloque 3 de La Páez Caribe (los cocos) Tahiti (caraballeda) Hotel Eduard's Los delfines Bello Horizonte (playa grande) La llovizna (playa grande) Costa brava UrbHugo Chávez Coral Bella Res Club de playa (macuto) Las Palmas Costa Brava Bucanero La estrella Albatroz Canes (catia la mar)

Godoy, mientras conversa con el periodista de este diario a las 14.30, vuelve a notar el suelo temblar bajo sus pies, como consecuencia de las réplicas que se han producido durante toda la jornada: "Se han dado a razón de unas cuatro o cinco cada hora. Son mucho menores, pero se sienten. En estructuras que están apunto de colapsar, estas son muy peligrosas para quienes están realizando labores de rescate".

"En Venezuela no estamos preparados para una situación como la que estamos viviendo. Estamos en pañales. Nuestra cultura no es la de un país sísmico", explica el periodista.

"Además, hay muchísima gente bajo los escombros porque el desastre ocurrió a una hora en la que todo el mundo estaba volviendo a su casa, en torno a las 18 horas locales. Ambos terremotos fueron prácticamente seguidos con una duración de unos 45 segundos cada uno".

Estado de La Guaira: zona cero

Rogelio Cabrera y su madre, Lila Puerta, también viven en La Guaira, en el barrio de Guaracarumbo. Su hermana Oneida Cabrera, habla con EL ESPAÑOL mientras los busca desesperadamente: "No sé nada... Lo único que veo es que la zona está devastada".

Rogelio Cabrera y su madre, Lila Puerta, desaparecidos. Cedida

Ocurre lo mismo con la familia de Erick Flores: "Mi padre, Óscar Flores; su esposa, Teysi Pérez, y mis hermanas, Kaira y Kaina, viven en el sector La Llanada de La Guaira. Desconozco si estaban en casa en el momento del terremoto. Sus teléfonos están desconectados".

"Según he podido verificar" —prosigue— "esos edificios solo tienen daños menores, pero aún así desconozco su paradero. No hay señal telefónica ni servicio eléctrico desde la hora del terremoto".

Los cuatro familiares de Erick Flores desaparecidos en los terremotos de Venezuela.

En otra zona de la ciudad, en Residencias Caribe, la familia de Alicia Isabel Marcano y su hijo Alejandro Almeida trata de ponerse en contacto con ellos: "Por lo que entendemos, ella estaba en el tercer piso, en casa, cuando el terremoto. Sabemos que esas residencias se cayeron, que mucha gente sí logró salir y que hay varios en refugio, pero no tenemos más información".

Alejandro y su madre, Alicia, en un mensaje de búsqueda.

Todo ello ha convertido a este Estado costero de casi 500.000 habitantes en la zona cero del seísmo.

Al cierre de este reportaje, los datos oficiales hablan de 188 muertos y 1.520 heridos confirmados en todo el país.