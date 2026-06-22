El ingeniero agrónomo Pedro Fernández: "Abandonar cultivos del campo de Cartagena amenaza al Mar Menor"

El abandono de las tierras agrícolas del Campo de Cartagena no está dejando menos nitratos, sino más riesgo para el Mar Menor. Esa es la idea de fondo que defiende Pedro Fernández, doctor ingeniero agrónomo y miembro de Agroingenieros por el Mar Menor, en un estudio que cuestiona las políticas de retirada de cultivos sin una transición adecuada.

La investigación, titulada Influencia de las políticas públicas basadas en el abandono de tierras de cultivo en la dinámica de los nutrientes en el Campo de Cartagena, parte de una premisa clara: cuando se retira el cultivo sin reemplazo agronómico, el suelo deja de funcionar como una especie de esponja viva capaz de aprovechar los nitratos.

“El problema surge aquí cuando eliminas los cultivos”, explica Fernández, porque “los nitratos son nutrientes siempre que haya plantas que los absorban”. En caso contrario, añade, “en suelos no agrícolas, esos nitratos serían contaminantes”.

Fernández sostiene que el trabajo no se apoya en una modelización teórica, sino en mediciones realizadas en puntos concretos del territorio, lo que le da, en su opinión, un valor especial para leer lo que está ocurriendo realmente en el campo.

Pedro Fernández, Doctor Ingeniero Agrónomo

“El trabajo, que no usa una modelización, sino que mide en puntos concretos, confirma que no hay diferencia de concentración de nitratos en las distintas zonas del Campo de Cartagena”, resume el investigador.

Lo más relevante, según él, es que esa realidad se mantiene “con independencia de que, en algunas de ellas, se prohíbe cultivar desde hace siete años” por efecto de la Ley del Mar Menor y de las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura.

El estudio, respaldado por la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Almería y la Universidad de Murcia, apunta a una conclusión incómoda para parte del debate público: dejar tierras sin cultivar de forma abrupta puede aumentar los riesgos ambientales en lugar de reducirlos.

“Abandonar de forma abrupta los suelos agrícolas del Campo de Cartagena supone un gran riesgo ambiental para el Mar Menor”. Fernández insiste en que el foco no debe ponerse solo en el uso agrícola, sino en lo que ocurre cuando ese uso desaparece sin una estrategia de sustitución.

Según explica, el suelo del Campo de Cartagena tiene una fertilidad natural que genera nitratos de forma continua, y los cultivos actúan como un mecanismo de aprovechamiento de ese nitrógeno.

“Los cultivos se alimentan de los nitratos generados por los propios suelos fértiles del Campo de Cartagena”, señala. Si desaparece esa absorción vegetal, el excedente puede desplazarse hacia el acuífero Cuaternario y acabar afectando al Mar Menor. Esa relación entre suelo, agua y agricultura es, para Fernández, el verdadero centro del problema.

Cultivo del Campo de Cartagena con flora auxiliar entre las filas.

Por eso, el trabajo no se queda en la denuncia. También propone soluciones agronómicas concretas. Fernández defiende la implantación de cultivos estratégicos, con un sistema radicular profundo y gran capacidad de captación de nitratos.

“Proponemos la instalación de cultivos con un gran sistema radicular, profundo, gran captador de nitratos”, explica. La idea es sencilla: si esas plantas absorben más nitratos de los que se mineralizan en el suelo, se reduce el riesgo de que el exceso termine filtrándose hacia las aguas.

El investigador añade que esos cultivos deberían gestionarse con una fertilización inferior a las necesidades reales, de forma que la biomasa producida ayude a equilibrar el sistema.

“La suficiente biomasa por hectárea” permitiría, en su planteamiento, acercarse a “ese equilibrio cero” entre los nitratos que se generan en el suelo y los que absorben las plantas. Es una propuesta técnica, pero también política, porque obliga a pensar en el campo no como un problema a vaciar, sino como una herramienta para proteger el entorno.

Fernández también reclama más investigación y una lectura más amplia de la evidencia científica disponible. En su opinión, los resultados del estudio son “coherentes con la ingente bibliografía científica publicada sobre esta problemática” y pueden servir para que administraciones y comunidad investigadora refuercen esta línea de estudio.

“Pueden servir de germen para que tanto las administraciones públicas como el sector investigador refuercen esta línea de estudio”, recoge el cierre de la nota. Y añade que hace falta mejorar el conocimiento sobre la dinámica de nutrientes en los suelos del Campo de Cartagena, su relación con las masas de agua y el papel de los operadores agrícolas.

Plantación del Campo de Cartagena.

Las palabras de Fernández introducen una advertencia clara: no basta con retirar actividad agrícola para solucionar el problema. A su juicio, si no hay transición, el remedio puede agravar la enfermedad.

Su tesis es que la protección del Mar Menor no pasa solo por limitar cultivos, sino por entender cómo funcionan los suelos, qué hacen los nitratos y qué papel puede jugar una agricultura bien orientada.