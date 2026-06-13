De los diamantes que Bokassa regaló a Giscard d'Estaing a las joyas de Zapatero: los 'regalos' que arruinan carreras políticas

En el otoño de 1979 el presidente de la República Francesa, Valéry Giscard d’Estaing, parece tener al alcance de la mano su reelección.

El 10 de octubre, Le Canard enchaîné publica que el jefe del Estado ha recibido como regalo en varias ocasiones diamantes de su homólogo centroafricano, Jean Bedel Bokassa.

Bokassa era un tirano que se había hecho coronar emperador de su país y que se jactaba de ser un caníbal. Tenía una buena relación con Giscard desde antes de que éste llegara al Elíseo. Siendo ministro de Finanzas y durante sus viajes cinegéticos al país africano ya había aceptado diamantes del dictador.

Los excesos de Bokassa lo habían convertido en un aliado incómodo para París que, sin embargo, no quería romper con el carnicero de Bangui: la industria nuclear francesa necesita el uranio que produce el país.

Bokassa se ha acercado al dictador libio Mohamed Gadafi y además ha reprimido las protestas de los estudiantes que rehúsan comprar los uniformes escolares que fabrica la familia del presidente.

Un golpe patrocinado por Francia, aprovechando que Bokassa está en Libia supondrá la caída del régimen imperial. En venganza, el dictador africano revelará al semanario satírico francés, que los diamantes que regaló a Giscard valían un millón de francos, y no "entre 4.000 y 7.000 francos", como sostenía la versión oficial.

Bokassa, según Le Canard enchaîné no sólo había obsequiado a Giscard. También habían recibido regalos su hermano Olivier, dos primos hermanos suyos, François y Jacques, dos ministros del gabinete y el consejero de Asuntos Africanos del ejecutivo galo, René Journiac, el todopoderoso Monsieur África.

En diciembre de 1980, a cuatro meses y medio de las presidenciales, el semanario Le Point se interroga en su portada : "¿Puede ser batido Giscard?".

Dentro daba cuenta de un sondeo IFOP que da al presidente en ejercicio un 60% de intención de voto frente al 40% del rival, el socialista François Mitterrand.

El gobierno que lidera Raymond Barre se ve obligado a adoptar una política de austeridad para hacer frente al segundo choque petrolero. El asunto de los diamantes le cuesta una caída de popularidad al presidente. Y, finalmente, en mayo de 1981, Mitterrand se impone por el 51,7% frente al 48,2% de Giscard en una segunda vuelta dramática.

Escarmentado, el socialista Mitterrand será el primer presidente de la República Francesa que haga públicos todos los regalos que reciba. Los donó al pueblo del que había sido alcalde, Château Chinon.

Cerca de 350 objetos recibidos durante sus viajes a 86 países a lo largo de sus 14 años de mandato se exhiben en la Ciudad de los Regalos, un museo que ha reabierto sus puertas a primeros de este año.

Las crónicas dan cuenta de objetos tan curiosos como un minúsculo gorrito de lana que le envió un ciudadano de Saboya para que no se le enfriara el huevo pasado por agua que le gustaba desayunar o dos colmillos de elefante esculpidos. Aunque lo más valioso es quizá un reloj de péndulo con una palmera de oro ornamentada por diamantes, rubíes y zafiros… regalo de Arabia Saudí.

De ese mismo país procedían joyas de lujo (incluyendo un collar de diamantes, relojes y otros objetos valorados en millones de dólares) que recibió el expresidente de Brasil durante su presidencia.

Las autoridades aduaneras incautaron parte de ellas y se investigó por apropiación indebida de bienes públicos, venta irregular de los regalos —algunos vendidos en EEUU— y por no incorporarlos al patrimonio del Estado.

La exprimera dama de Corea del Sur, Kim Keon-hee, fue condenada y enviada a prisión por soborno y manipulación de acciones, entre otros cargos. Aceptó regalos de lujo como un collar de diamantes Van Cleef & Arpels (valorado en decenas de miles de dólares), bolsos Chanel y otros artículos a cambio de favores políticos y nombramientos.

Un colgante de diamantes que usó públicamente (en una cumbre de la OTAN) fue clave en el caso por discrepancias en su declaración de bienes. Su marido, el expresidente Yoon Suk-yeol, también enfrenta problemas judiciales.

La enseñanza a deducir es que si recibes joyas en el ejercicio de un cargo público (y esto también vale para tu cónyuge) lo mejor es declararlo para evitar problemas con el Fisco. Para los objetos de mayor tamaño, lo óptimo es crear un museo.

A no ser, claro, que seas un tipo tan sinuoso como el exsenador Bob Menéndez, quien fue condenado en 2024 a 11 años de prisión por un esquema de sobornos.

Aceptó lingotes de oro, efectivo, un Mercedes y otros bienes de lujo de empresarios y gobiernos extranjeros (Egipto y Qatar) a cambio de influencia política.

Aunque no son joyas tradicionales, los lingotes de oro y otros artículos de lujo se equiparan, en este contexto, a regalos no declarados. Su esposa Nadine también estuvo involucrada. ¡Pero es que esto es un caso clásico de corrupción federal en EEUU!

A Giscard los diamantes de Bokassa le costaron un escándalo y unos puntos de popularidad que a la postre fueron decisivos en la siguiente elección. Pero nunca los donó ni pagó a Hacienda por ellos.

Aunque de eso han pasado tantos años que dudo que Zapatero pueda jugar al despiste, sobre todo después del peritaje de Ansorena.