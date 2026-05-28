Antonio Ríos murió por otra prótesis caducada de la trama corrupta: fue ingresado 15 veces con "hongos por todo el cuerpo"

Antonio Ríos Peñalver medía un metro noventa, con un peso en proporción a su altura, y su familia lo recuerda como un hombre "fuerte", "robusto" y "bueno" que amaba a sus nietos. Excepto en los últimos nueve meses de su vida. "Llegó a pesar 60 kilos por el calvario y el infierno de ingresos hospitalarios que sufrió", según resume su hija, Eva María, como portavoz de su hermana y de su madre -la viuda de Antonio-.

A este jubilado, antiguo dependiente de unos almacenes de ropa, se le detectó un aneurisma aórtico abdominal en julio de 2021 y le operó Rubén T., cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. La intervención se produjo dentro del periodo de tiempo -de mayo de 2018 a noviembre de 2025- donde la Policía Nacional sostiene que se produjo la bautizada como 'trama de las prótesis'.

"Yo sospecho de que a mi padre le pudieron implantar una prótesis cardiovascular caducada, cuando veo que el cirujano que le operó es uno de los detenidos por la Policía", subraya Eva María. "A mi padre le salieron hongos por el organismo". "El 13 de mayo de 2022 le enterramos".

Eva María tiene motivos para pensar que la muerte de su padre está relacionada con la trama porque se produjo nueve meses después de que le implantaran una "endoprótesis" cardiovascular y el atestado de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) tiene bajo sospecha 492 operaciones, realizadas a 378 pacientes, por parte del mismo médico: Rubén T., cirujano cardiovascular de La Arrixaca.

"Me gustaría que la Policía Nacional investigara si mi padre es uno de esos pacientes afectados por la trama", subraya preocupada, debido a que esta investigación policial ha removido en la familia las circunstancias que rodearon al terrible deceso de Antonio.

En total, hay once personas en la diana de los juzgados de Murcia, por delitos contra la salud pública, falsedad documental, malversación, prevaricación y organización criminal. Para la UDEF la “piedra angular” es Sergio D. M., un comercial de LOGIMED, y el siguiente eslabón es el cirujano cardiovascular Rubén T. por implantar las prótesis.

Esquema de la trama de las prótesis que figura en el atestado de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional.

- ¿En qué basa sus sospechas la familia?

- Eva María: Mi padre sufrió 15 ingresos durante los nueves meses posteriores a que le implantaran una endoprótesis para su aneurisma aórtico abdominal. Era una malla para recubrir una bolsita que se le había formado en la aorta en la zona abdominal y que corría el riesgo de explotar.

El centro de referencia de mi padre era el Hospital Reina Sofía de Murcia. A los seis meses de colocarle la endoprótesis, justo antes de ir a una consulta rutinaria a La Arrixaca, para revisar aquella operación, ingresó en el Reina Sofía y le hicieron unas pruebas.

La radióloga le dijo a la intensivista que tenía serias sospechas de que estaba infectada la prótesis de mi padre. Nos dijeron que eso era muy grave y se lo teníamos que comunicar urgentemente al equipo de cirugía cardiovascular del doctor Rubén en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

- ¿Y qué hicieron ustedes?

- Se lo dijimos. Pero Rubén y su equipo nos contestaban que lo que le pasaba a mi padre no era por la operación y que la prótesis estaba en perfecto estado. Achacaban a la edad los problemas que estaba padeciendo y a algún otro factor que le estaban buscando haciéndole pruebas.

Antonio tenía 77 años y su familia no entendía cómo su salud había entrado en barrena, desde que fue operado en agosto de 2021, en el Hospital Virgen de la Arrixaca, a manos del equipo del cirujano cardiovascular Rubén T. De hecho, su hija recuerda que el aneurisma aórtico abdominal se lo detectaron por casualidad.

"Mi padre ingresó en el Hospital Reina Sofía por una neumonía en el verano de 2021. Le hicieron unas pruebas médicas rutinarias y le detectaron un aneurisma de aorta de un diámetro de 6,6. Era una bolsita en la aorta que podía explotar y causarle una hemorragia interna", tal y como relata Eva María. "Derivaron a mi padre a La Arrixaca".

Allí le asignaron al doctor Rubén porque Antonio debía ser operado: la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular calcula que en España se detectan 250.000 casos al año de esa patología y la mortalidad por rotura aneurismática afecta a 8.000 pacientes.

Antonio y su esposa, Adela, sonrientes, junto a sus tres nietos. Cedida

Eva María pone el acento en que su padre entró al quirófano "sin haber firmado el consentimiento informado". "Era un hombre con sus facultades mentales plenas y eso no es normal. Después de la operación, salieron con el documento y lo tuvo que firmar mi hermana".

Hay otro detalle más llamativo de aquella intervención, de agosto de 2021, donde la implantaron una endoprótesis a este pensionista, para atajar la dilatación anormal en la parte inferior de la aorta. "He revisado todo su historial clínico y no aparecen los datos de la endoprótesis que le pusieron", según afirma Eva María.

El asunto no es baladí porque la Asociación del Defensor del Paciente, experta en negligencias médicas, explica a EL ESPAÑOL que "todo paciente al que se le implanta una prótesis cardiovascular, por ley, se le debe entregar una ficha técnica con el número del lote, la empresa distribuidora, la fecha del implante... En definitiva, una serie de datos para que el paciente pueda conocer la trazabilidad de su implante".

Eva María ya había emprendido acciones legales por la muerte de su padre, denunciando una negligencia médica. "El caso está pendiente de sentencia", pero tras explotar la UDEF la 'trama de las prótesis', esta mujer estudia personarse como acusación particular en las diligencias judiciales abiertas en la Ciudad de la Justicia de Murcia.

"A los dos días de haber recibido el alta, mi padre empezó a sentir molestias. Era un dolor lumbar que él nos explicaba que era como un cinturón que le aprisionaba. Tuvo quince ingresos en nueve meses", según insiste su hija. "Tras implantarle la endoprótesis, la salud de mi padre se deterioraba a diario: infecciones, malestar general, no comía…".

- ¿Le volvieron a operar?

- Eva María: El equipo del doctor Rubén le tuvo que volver a intervenir a los nueve meses. La prótesis cardiovascular se la reemplazaron por otra porque se le había desplazado y le había perforado el duodeno.

Esa fue la penúltima operación, mi padre acabó en la Unidad de Reanimación y Rubén desapareció. A uno de los miembros de su equipo le pregunté si la endoprótesis de mi padre estaba infectada como nos dijeron en el Hospital Reina Sofía y me contestó: 'Sí, pero no'. Así de ambiguo fue.

El difunto Antonio Ríos Peñalver, ingresado en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Cedida

- ¿Cómo evolucionó su padre en la Unidad de Reanimación?

- Estaba más muerto que vivo. Pasados unos días, vino otro equipo médico y nos dijo que lo tenían que volver a operar porque la cosa estaba muy mal. Estas fueron las palabras textuales del cirujano: 'Tu padre está infectado hasta las orejas'. Tenía hongos por todo el cuerpo.

El PSOE ha pedido reiteradamente la dimisión del consejero de Salud, Juan José Pedreño (PP). Este jueves, en el pleno de la Asamblea Regional, el Grupo Parlamentario Socialista le formulará a Pedreño una pregunta sobre sus responsabilidades por el presunto fraude millonario en el Servicio Murciano de Salud, destapado por la investigación de la UDEF.

"Estamos ante el mayor escándalo en la sanidad pública de la Región de Murcia", reflexiona el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas. "Se ha utilizado material no homologado o caducado en operaciones médicas, por tanto, se ha puesto en riesgo la salud de muchos pacientes. Estamos hablando de vidas humanas".

"Hay mucha preocupación entre la ciudadanía". ¿Muchas personas se preguntan si sus familiares o ellas mismas han sido intervenidas con material caducado o no homologado? ¿Cuántos pacientes hay afectados en Murcia?" "Hay muchas preguntas sin respuesta".

Tanto la oposición como colectivos sociales, como la Plataforma de Yayoflautas, aguardan a escuchar este jueves al consejero Juan José Pedreño, máximo responsable del Servicio Murciano de Salud, para ver las respuestas que ofrece para la 'trama de las prótesis'.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, en una imagen de archivo, visitando la nueva sala de hemodinámica del Hospital Virgen de la Arrixaca. CARM

De momento, la única explicación es la que figura en el atestado de la UDEF que cifra el perjuicio para las arcas autonómicas en 6.886.738 euros: "Entre LOGIMED S.L. y el Servicio Murciano de Salud, a través de la Unidad de Aprovisionamiento Integral, se han abonado fraudulentamente multitud de productos".

El modus operandi consistía supuestamente en cambiar códigos de productos catalogados en el Servicio Murciano de Salud a otros no homologados o caducados, “inflando” los pedidos de prótesis o material fungible. En total, hay 11 personas investigadas por vía judicial por delitos contra la salud pública, falsedad documental, organización criminal...

En la diana judicial hay personal administrativo de Radiodiagnóstico en La Arrixaca; jefes de servicio de áreas como Radiología Vascular e Intervencionista; personal de Enfermería; jefes de la Unidad de Aprovisionamiento Integral; altos cargos de LOGIMED SL.

Pero la Policía Nacional incide en la importancia de los roles del comercial Sergio D., como "piedra angular" de la trama, y como supuesto brazo ejecutor, el bisturí del cirujano cardiovascular Rubén T.

Eva María afirma que no olvida la previsión que le ofreció ese médico, en 2021, tras colocarle a su padre una endoprótesis: "El doctor Rubén nos explicó que había salido todo bien y recibiría el alta". "Le pido a la Policía que investigue el caso de mi padre. Le quitaron la prótesis y lleva cuatro años enterrado. ¿Cómo demuestro que le pusieron una caducada?"