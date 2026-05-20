La hazaña de El Cañaveral, un equipo cacereño que venció a su rival con sólo 7 jugadores: no ganaban desde hace dos años

Es domingo por la mañana y en el campo municipal El Cardal de Villa de Cañaveral, en la provincia de Cáceres, se disputa el último partido de fútbol de la temporada.

Esta era la última oportunidad para conseguir al menos una victoria este año, pero como bien se sabe, la esperanza es lo último que se pierde.

Vecinos y visitantes se agolpan atentos apoyados en las vallas que rodean el "rústico" terreno de juego para animar a sus respectivos equipos.

En Cañaveral, una serie de personas, jóvenes en su mayoría, decidieron en 2024 resucitar el equipo de fútbol después de 22 años sin haber tenido fútbol en la localidad, donde siempre estuvo muy arraigado.

El equipo siempre se estuvo manteniendo de personal, unas generaciones iban sustituyendo a otras, hasta que el pueblo y la región se fueron despoblando, dejando al equipo sin relevo.

Ya consolidado, apenas lleva 2 años en el fútbol federado en la segunda división extremeña y ya acumulaba 49 partidos sin conocer la victoria.

Equipo Villa de Cañaveral posando en el campo municipal "El Cardal". Cedida

Ahora, con los ánimos que les quedaban a sus jugadores y vecinos, el domingo 3 de mayo consiguieron poner fin a una prolongada racha sin triunfos.

Mientras el equipo local se preparaba en "El Cardal", iban llegando los jugadores del equipo contrario, el Atlético Tiétar. Sin embargo, solo llegaron 7 de ellos. El culpable: las fiestas del pueblo.

Aun así, se decidió jugar el partido, 11 contra 7. El Cañaveral logró meter tres goles durante la primera parte del encuentro. El Tiétar no llegó a meter ninguno.

Todo iba mejor que nunca hasta que en el minuto 30 uno de los jugadores del Tiétar se le salió el hombro por una caída. Tras este suceso, se dio por finalizado el partido.

Por fin había llegado la esperada victoria, aunque como dice José Hernández, el presidente actual del equipo: "Ganar así es un poco amargo".

"Ya había estado en contacto con el presidente de Tiétar y habíamos hablado la posibilidad de haber cambiado el partido de fechas, pero no había y se decidió que el partido siguiera y que vinieran los que pudieran y ya está".

Mantener el ánimo con esta racha "no ha sido fácil, la verdad que se vienen abajo con bastante facilidad, es normal, son chavales que venían de fútbol, de fútbol sala, la mayoría, y les ha costado la adaptación al fútbol 11".

Sin embargo, José no pierde la esperanza: "Esperamos este año tener un proyecto un poco mejor y avanzar" por difícil que sea, "no hay suficiente gente joven aquí para formar el equipo, y normalmente tenemos que buscar gente de fuera".

Partido disputándose en "El Cardal". Cedida

Eso sí, dice que el pueblo, que no llega a mil habitantes, "anima bastante, la gente baja y nos apoya mucho en el campo, por ahí estuvo bien".

Además, ver los partidos los fines de semana es un entretenimiento para los vecinos que tienen poco que hacer en estos pueblos deshabitados:

"Es algo distinto, cuando jugamos aquí, la gente lo agradece, te acompaña".

Si los ánimos estuvieron bien, mejor estuvo la fiesta post-partido. "Hicimos paella con todo el pueblo, lo disfrutaron con el equipo contrario, las personas que vinieron, el cuerpo arbitral, se les invitó a todo el mundo".

Con la mirada puesta en la próxima temporada, "se está creando un nuevo proyecto, que es más ilusionante para ellos y un poquito más ambicioso, porque a nadie le gusta perder, y sobre todo así, en estas condiciones.

"Los jugadores confían en que esto salga adelante y que podamos tener un equipo competitivo y un campo un poquito mejor el próximo año".

Esa mejora del campo es una de las grandes preocupaciones del equipo, además de la falta de goles, "nos cuesta marcar y eso lo intentaremos mejorar con algún fichaje que pueda resolvernos este problema, que nos dé algún gol".

El campo es de tierra, con hierbajos creciendo entre medias, "la verdad es que si el campo está bien, ha sido por esfuerzo de las personas que han estado ahí colaborando, pero se necesita un campo decente"

Partido disputándose en el campo municipal. Cedida

En parte también por la comodidad "porque hay muchos jugadores que el jugar en tierra ya les echa un poco para atrás".

Comenta que incluso "hemos tenido que suspender partidos por inundación un par de veces o aplazarlo por el agua".

José confía en que la viralidad que está teniendo su historia les dé visibilidad, "nos da un poquito de audiencia, la posibilidad de que podamos llegar a alguna empresa, nuevos patrocinadores, alguien que nos quiera echar una mano o la propia Junta de Extremadura".

Con más esperanza que nunca en el próximo año, José se apoya en el trabajo en equipo "poco a poco y con la ayuda de todos, lo intentaremos conseguir".