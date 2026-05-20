Buscan a tres ladrones por robar 7.000€ a un hostelero de Murcia: "Me apuntaron con un arma a la cabeza al salir de casa"

Una banda de atracadores anda suelta por la Vega Media del Segura. EL ESPAÑOL ha confirmado por fuentes de la Guardia Civil que un conocido hostelero, con un restaurante en Las Torres de Cotillas, ha sido asaltado a punta de pistola y a plena luz del día, cuando se disponía a subirse en su furgoneta. El botín supera los 7.000 euros en metálico.

"El robo con violencia se ha producido este lunes, sobre las 8.40 horas". "La víctima salió de su casa cuando fue abordado por dos hombres, los cuales llevaban un arma de fuego y un tercero conducía un vehículo, una Seat Alhambra de color azul marino, para la huida", según detallan fuentes del Instituto Armado.

La rapidez y el uso de un arma de fuego son el sello de estos atracadores que emplearon una monovolumen, cuya imagen circula por grupos de la Guardia Civil y la Policía Local de Las Torres de Cotillas, Alguazas o Molina de Segura, con dos advertencias para todos los agentes que patrullan sus calles: "Adoptar medidas de autoprotección" y "extremar precauciones".

Puede dar fe de ello el hostelero que ha sido víctima de este robo violento: "Me apuntaron con un arma a la cabeza al salir de casa". Todo ocurrió en cuanto se sentó en su furgoneta, con algo más de 7.000 euros en metálico dentro de un bolso. "Ese dinero era para pagar a mis proveedores". "Pero lo más grave de todo es la situación personal que he vivido".

El dueño de este restaurante, conocido por sus carnes a la brasa más allá de Las Torres de Cotillas, sufrió un cara a cara con uno de los atracadores que no olvida. "Me estaban esperando a una distancia de veinte metros, salí de casa y cuando iba a montarme en mi vehículo se acercaron con su monovolumen. Me abordaron con una Seat Alhambra, nada más sentarme, cuando me disponía a cerrar la puerta de mi furgoneta".

- ¿Cómo reaccionó usted ante esa emboscada?

- Hostelero: Uno de ellos se bajó inmediatamente de la monovolumen y me apuntó con la pistola a la altura de la cabeza. Yo estaba sentado en la furgoneta y él de pie.

En el primer intento, no le quise dar el bolso, así que se bajó otro atracador de ese vehículo. Me dijo: 'Dame el bolso o te tiro'. El robo ocurrió en cosa de diez segundos y huyeron en dirección a un barrio de Alguazas.

Pedro José Noguera, alcalde de Las Torres de Cotillas, reunido con mandos del cuartel de la Guardia Civil que alberga la localidad.

Las citadas fuentes de la Guardia Civil explican que, "posiblemente, son de nacionalidad marroquí" los tres sospechosos del atraco y están buscando grabaciones de cámaras de seguridad, para reconstruir la ruta de huida que siguieron con la monovolumen: una Seat Alhambra, de color azul marino.

Esas imágenes se analizarán para aclarar si el vehículo o la matrícula que lucía habían sido robados. De momento, parece que la placa "era extranjera".

Además, la Policía Judicial está cotejando si durante los últimos días se han producido otros robos en municipios de la Vega Media del Segura que sigan el mismo modus operandi. Cada uno de los sospechosos tiene un rol definido, uno hace de conductor para abordar a la víctima por sorpresa y huir a toda velocidad, mientras que los otros dos ejercen de machacas: se bajan de la monovolumen para encañonar al objetivo con un arma de fuego.

Los dos ladrones que se bajan del vehículo tienen una complexión física normal, estatura media, rasgos árabes, visten ropa deportiva de color oscuro y ocultaban su rostro con una braga térmica que suelen emplear los jornaleros para protegerse del frío en el campo. El piloto no oculta su rostro y tiene el pelo corto. Ninguno tiene visible ningún tatuaje ni cicatriz.

A este hostelero le tocó sufrir a esta banda de atracadores, a unos metros de su casa, a primera hora de la mañana de este lunes. "La mente se te queda en blanco cuando te apuntan con una pistola". "No te esperas que te pase esto cuando sales para trabajar porque te pillan infraganti. No es plato de buen gusto porque la imagen se te queda grabada". "Me han robado un dinero que necesitaba para mi negocio, pero hay que tirar para adelante".