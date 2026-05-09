El capitán Jerónimo y el agente Germán murieron persiguiendo al narco 18 meses después de salvar la vida en otra operación

Los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos ayer por la mañana en un trágico accidente frente a las costas de Huelva durante la persecución de una narcolancha estaban curtidísimos, habían sido condecorados y contaban con amplia experiencia en la lucha contra el narcotráfico en persecuciones marítimas.

Es más, tanto el capitán Jerónimo Jiménez Molero (56 años) como el agente Germán Pérez González (55) ya habían sufrido, además, accidentes graves persiguiendo el narcotráfico en Huelva. El último, juntos, y vivieron para contarlo.

Fuentes de toda solvencia indican a EL ESPAÑOL que ambos, como ayer, iban en la misma embarcación, sufrieron un gravísimo accidente recién estrenado el año 2025 en Isla Cristina (Huelva) también durante una operación contra el narco.

Fue un año y un mes después los hechos acaecidos en Barbate, cuando murieron dos agentes de la Guardia Civil en una zodiac que fue arrollada por una narcolancha.

Una hora en el agua

Ese 3 de enero de 2025 iban los dos solos en una embarcación persiguiendo una narcolancha.

En el transcurso de aquel operativo, la embarcación que pilotaba el capitán Jerónimo encalló en el fango de la ría, denominada Carreras. La gran velocidad y el freno en seco sirvieron de catapulta y el capitán Jerónimo salió despedido. Se rompió cinco costillas por el fuerte impacto.

El agente Germán resultó gravemente herido en una mano, pero aun así fue capaz de asistir sanitariamente a su superior, quien tenía además una perforación de pulmón por las costillas rotas y un derrame pleural.

El accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana y en pleno mes de enero: tardaron una hora en ser rescatados del agua, con lo que sufrieron de hipotermia.

Una vez rescatados, el capitán Jerónimo fue evacuado hasta el Hospital Comarcal Santa Elena de Huelva.

Aquel accidente no tuvo mucha repercusión mediática, más allá de la noticia de la fractura de cinco costillas del capitán del Servicio Marítimo."Se detuvo a los tres narcotraficantes, que han ingresado recientemente en prisión".

Un año y medio después, ambos han fallecido en un segundo accidente ayer por la mañana.

El accidente mortal

Este viernes, en torno a las 11 horas dio comienzo, según la Guardia Civil, una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar. La embarcación ilegal había sido detectada por el radar de la Benemérita.

La embarcación semirrígida, que tenía como patrón al capitán fallecido, fue arrollada por la patrullera 'Río Hantas' de la Guardia Civil, entregada en noviembre de 2025 mientras ambas perseguían a una narcolancha a unas 80 millas náuticas de la costa, entre las localidades de Punta Umbría y Mazagón y en dirección hacia Cádiz.

"Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron".

Germán Pérez González falleció en el acto. Jerónimo Jiménez Molero lo hizo mientras era evacuado en helicóptero hacia el Hospital de Jerez, dada la gravedad de sus heridas.

En el mismo hospital, y con pronóstico grave, se encuentra ingresado un tercer agente, Fernando, cabo mayor de la Comandancia de Huelva. Un cuarto agente también está recibiendo atención hospitalaria, si bien sus heridas son leves.

En las labores de rescate y salvamento, han participado, además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera. La Guardia Civil ha activado el protocolo de apoyo a las familias y compañeros, al tiempo que continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Condecorados

El capitán Jerónimo Jiménez Molero tenía tres hijos. Había nacido en Villanueva del Rosario, un pequeño pueblo del noroeste de Málaga. Antes de ingresar en la Guardia Civil según ha podido saber EL ESPAÑOL, había sido caballero legionario, cuerpo militar que dejó para ingresar en la Guardia Civil.

Lo hizo en en 1994. Estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005, ocupando los empleos de guardia civil, cabo y sargento, antes de ir destinado a la Comandancia de Málaga, ya como alférez, en el año 2005.

Como teniente, ocupó destino en las comandancias de Córdoba y Málaga, entre los años 2010 y 2018. Estuvo de teniente comandante de puesto en Alhaurín El Grande, y al ascender, fue destinado a Marbella en 2019. A continuación, en 2020, se integró en el Servicio Marítimo Provincial de Huelva.

El capitán Jerónimo (I), recibido como jefe de la Guardia Civil de Marbella por la alcaldesa y el concejal de Seguridad. EE

Contaba con numerosas felicitaciones y distintivos. Entre ellos tres cruces con distintivo blanco a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una cruz de plata a la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo o una cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

Germán Pérez González había nacido en Teruel, tenía familia en San Javier (Murcia) y era hermano del exjefe de la Patrulla Águila, Rubén Pérez González, actualmente miembro de la Academia General del Aire.

Ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992, por lo que llevaba casi 34 años de servicio en esta especialidad.

En concreto, estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad. Su mujer es también agente del Cuerpo y pertenece al Servicio Marítimo de la misma provincia.

Contaba con numerosas felicitaciones y distinciones. Entre ellas, una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.