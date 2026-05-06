A bordo del MV Hondius: pelea entre pasajeros, 4 contagiados incluido el médico del barco, 141 confinados con 'recreos' y langosta cada día en la cena

El vídeo remitido a EL ESPAÑOL empieza con una frase que resume mejor que cualquier comunicado oficial lo que ocurre a bordo: "Ahora mismo estoy en el barco 'infectado' en el que han muerto tres personas por un virus peligroso… La realidad no tiene mucho que ver con lo que se dice"

La pronuncia Kasem Hato desde el interior del MV Hondius, un buque de expedición polar detenido frente a Cabo Verde, sin permiso para atracar, con tres fallecidos, varios enfermos por hantavirus y cerca de 150 personas atrapadas en una espera que no estaba en el itinerario.

Desde la cubierta del buque, la ciudad de Praia se distingue al fondo como una línea de edificios claros sobre la costa africana; demasiado cerca como para no verla, demasiado lejos como para tocarla. Esa distancia —física y también administrativa— es ahora el centro del viaje.

Tres de los pasajeros actualmente a bordo del MV Hondius, días antes de ser confinados. El Español.

La historia que circula fuera habla de un brote especialmente grave. La que se construye dentro, según ha podido reconstruir este periódico a partir de varias personas que se encuentran a bordo, es más lenta, más contradictoria, hecha de rutinas que se repiten para sostener una normalidad que se ha resquebrajado.

"La mayoría de la gente a bordo está tranquila, a diferencia de lo que dicen las noticias", insiste Hato. El relato arranca semanas atrás, en el sur de Argentina, con un plan que no tenía nada de excepcional: cruzar el Atlántico entre islas remotas, observar fauna salvaje, terminar en África.

"Nuestro destino final era el país que tenemos delante. Pero no nos dejan desembarcar", dice ahora, señalando una costa que ya forma, para ellos, parte del paisaje cotidiano.

Un cadáver a bordo

El primer desajuste llegó con la enfermedad de un pasajero mayor. "Tras llegar a la primera isla, su salud empeoró... falleció unos 12 días después de iniciar el viaje". Durante días, la muerte se interpretó como un episodio aislado.

En estos barcos —donde viajan muchos pasajeros de edad avanzada— no es una anomalía absoluta, explica un tripulante, de origen indio, a cambio de ser anónimo en este reportaje. La naviera, Oceanwide Expeditions, les ha prohibido dar declaraciones a los medios de comunicación.

Varios tripulantes emplazan a este periódico a escribir a la agencia de comunicación encargada de gestionar la crisis. "No tenemos más información adicional a la publicada en los comunicados de nuestra web", dice bruscamente, sin embargo, la jefa de prensa.

Pasajeros del MV Hondius conversan y trabajan en uno de los salones comunes del buque, en una imagen tomada antes de las restricciones de movimiento impuestas tras detectarse el brote sanitario a bordo. El Español.

El cuerpo del primer fallecido permaneció a bordo más tiempo del esperado, envuelto en una discreción que pronto se revelaría insuficiente. "Ese hombre permaneció muerto en el barco durante varios días antes de que llegáramos a Santa Elena", recuerda Ann Lane, turista irlandesa.

Entre los pasajeros nadie pensó que aquello fuera el inicio de algo mayor. Tan sólo dos días después, la esposa del fallecido murió. La secuencia —marido, mujer, otro pasajero enfermo poco después— alteró la percepción de todos.