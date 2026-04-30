Los menores con medidas de protección por Violencia de Género se incrementan en un 40% en solo tres años

Los datos corresponden a la última Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género del INE.

El Instituto Nacional de Estadística ha difundido hoy la Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género correspondiente al año 2025. El dato más sensible es el incremento, en un 40% y en solo tres años, del número de niños y adolescentes víctimas de Violencia de Género.

El dato se ciñe a hijos, en guarda o custodia o que conviven, y correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección.

La cifra recogida por el INE corresponde al periodo comprendido entre 2022 y 2025, haciendo especial mención a que entre 2024 y 2025, es decir, en la comparativa entre los dos últimos años, hay un total de 1.935 menores víctimas de violencia de género con órdenes de protección, es decir, un 10% más que en 2024.

En 2022 había 1.376 menores -niños y adolescentes- protegidos; en 2023, 1.816; en 2024, 1.758, y en 2025, 1.935.

Los datos arrojan además que el número de mujeres víctimas de violencia de género que interpusieron denuncia a sus parejas o exparejas en 2025 se sitúa en 33.373, un 3,8% menos que en el último año.

El 36,4% de las mujeres víctimas de violencia de género mantenían una relación de pareja o expareja de hecho con el hombre denunciado. Y el 40,8% eran novias o exnovias, según recoge el Instituto Nacional de Estadística.

La cifra triplica a las víctimas de violencia doméstica, esto es, en el ámbito doméstico. En este apartado, hay un total de 9.513 víctimas, un 2,8% más. De ellas, el 60,9% son mujeres frente al 39,1% de los hombres. En ese 60,9% se sitúan madres, abuelas, hijas o hermanas de los agresores o agresoras, entre otros parentescos.

El 71,6% (5.441 de 7.590 en 2025) de los agresores de violencia doméstica son hombres, y un 29% (2.149), mujeres. Las víctimas lo son, mayoritariamente, sin distinción de sexos y por rango de parentesco, padres o madres. A los progenitores les siguen los hijos e hijas, hermanos y hermanas y abuelos y abuelas.

La tasa nacional de víctimas de violencia de género es de 1,5 por cada 1.000 mujeres a partir de los 14 años. Por encima de esa cifra hay 12 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla que superan o igualan la media nacional. El ránking nacional lo encabeza Melilla, con un índice de 4,8, seguida de Ceuta y La Rioja, que empatan con un 2,6.

A continuación se sitúa Región de Murcia (2,4); Cantabria (2,3); Baleares (2,2); y Extremadura, Castilla La Mancha, Canarias y Andalucía (2%).

Tan solo 4 comunidades autónomas se colocan por debajo de la media nacional. Son Navarra, Galicia, Madrid, Euskadi y Catalunya con 0,7 víctimas por cada 1.000 mujeres.

El total de medidas cautelares dictadas e inscritas en el registro central de asuntos de violencia de género durante 2025 fue de 98.551, un 4,4% menos que el año anterior. El 73,3% fueron de carácter penal y el 26,7% de carácter civil.

En cuanto a las sentencias, un total de 40.929 hombres fueron condenados por violencia de género en 2025, frente a 6.952 hombres por violencia doméstica y 3.805 mujeres. Pese a la disminución en las denuncias por agresiones de género en un 3,8% y el crecimiento de las de violencia doméstica (un 2,8% más), sí crecieron las respectivas sentencias. Las de agresiones de género crecieron un 4,8% en un año y las de violencia doméstica, un 16,6%..