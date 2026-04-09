¿Quién es Satoshi Nakamoto? El enigma del criptógrafo inglés en Malta al que el NYT asocia con el anónimo fundador de Bitcoin

Después de 17 años de misterio, el New York Times se ha atrevido este miércoles a arrojar luz sobre la misteriosa identidad del creador de las criptomonedas Bitcoin.

Durante todo este tiempo, su artífice se presentó en redes sociales con el nombre de Satoshi Nakamoto, pero nadie pudo nunca desvelar cuál es su identidad real, ni siquiera si realmente se llama así.

Sin embargo, la investigación del periódico norteamericano sugiere que tras ese presunto seudónimo se encuentra el criptógrafo británico Adam Back.

Incluso a pesar de que este doctor en Ciencias de la Computación siempre ha negado estar detrás de los perfiles del enigmático creador de la criptomoneda más famosa del mundo.

Parecía que este misterio que durante años ha extrañado a buena parte de la comunidad digital llegaba a su fin.

Una identidad secreta

Satoshi Nakamoto era simplemente un nick, es decir, un nombre de usuario con el que este -presunto- varón accedía a foros de aficionados a la criptografía.

Durante años trabajó activamente en el desarrollo de Bitcoin, respondió correos de internautas, debatió digitalmente con programadores. Pero en diciembre de 2010 dejó de hacerlo.

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Su último mensaje conocido llegó en abril de 2011 y no dejaba mucho margen a la interpretación: "Probablemente no estaré aquí en el futuro". Desde entonces, el silencio es absoluto. El misterio también.

Lo único que permanece son las huellas digitales —en el sentido más literal— de quien creó la mayor revolución monetaria del siglo XXI:

Y junto a ese misterio también permanece una duda que despierta un interés similar a la búsqueda de un tesoro: qué ocurrió con algo más de un millón de bitcoins, valorados en torno a 125.000 millones de dólares, que creó cuando lanzó la criptomoneda y que nunca han sido movidos.

Adam Back

Adam Back nació en Londres en julio de 1970. Es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Exeter, veterano del movimiento cypherpunk, un colectivo de activistas de la privacidad digital que desde los años 90 luchaban por crear un dinero electrónico libre de controles.

En el plano laboral, es CEO de Blockstream, la empresa de infraestructura Bitcoin que cofundó en 2014.

Según expone en su perfil de LinkedIn, reside en Malta, y es una de las pocas personas en el mundo que puede afirmar haber recibido un correo directamente del misterioso Satoshi Nakamoto.

Lo cierto es que su nombre lleva muchos años entre los listados de los candidatos más posibles a ser el verdadero creador de la criptomoneda.

Sin embargo, nunca un medio de comunicación de renombre se había atrevido a señalarle tan directamente como ocurrió este miércoles.

El periodista del NYT, John Carreyrou, dedicó un año a examinar miles de publicaciones en internet en busca de la verdadera identidad de Satoshi.

Fachada del edificio de 'The New York Times' en Nueva York.

Analizó un sinfín de mensajes que este usuario había escrito tanto en foros de criptografía como en correos electrónicos que se habían utilizado en juicios previos con los que otras personas a las que se achacaba su identidad demostraron no ser él.

La lista de conexiones entre Adam Back y Satoshi que expone el reportaje es larga.

Pero uno de los elementos más reveladores es que el criptógrafo inglés publicó una serie de mensajes en los que describía con extraordinaria precisión los cinco elementos que luego conformarían Bitcoin.

La coincidencia entre aquellas propuestas de finales de los noventa y el diseño final de Bitcoin publicado en 2008 es, según Carreyrou, demasiado precisa para ser casual.

Back lo niega

Adam Back ha negado ser Satoshi en innumerables ocasiones y no hizo una excepción esta vez. Tras la publicación del artículo del NYT, respondió en su cuenta de X con un mensaje conciso: "No soy Satoshi".

Añadió que lleva desde 1992 involucrado en la investigación aplicada sobre privacidad, dinero electrónico y criptografía, y esas razones explican las coincidencias con el trabajo de Satoshi sin que sea necesario concluir que son la misma persona.

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

Por esta razón, expresó que el reportaje pecaba de un "sesgo de confirmación".

Además, hay argumentos que el NYT no alcanzó a exponer o refutar con solidez, y que la comunidad Bitcoin y diversos analistas han señalado tras la publicación.

Por ejemplo, el propio Adam Back ha declarado públicamente que no compró ni minó bitcoins hasta el año 2013: cuatro después de que salieran al mercado.

Otro argumento que quita fuerza a esta teoría es que durante un proceso judicial en Londres, Back actuó como testigo y presentó ante el tribunal los correos que intercambió con Satoshi en agosto de 2008.

Además, nada garantiza que el usuario del nombre japonés fuera una única persona.

Algunos de los primeros colaboradores de Bitcoin, como el criptógrafo Dan Kaminsky, afirmaron que el código inicial era demasiado sofisticado para ser obra de un único individuo.

Los otros Satoshi

Antes de que el New York Times decidiera investigar el caso, diversos periodistas ya habían protagonizado varios intentos fallidos de dar con la identidad del creador de Bitcoin.

En 2014, la revista Newsweek apuntó a Dorian Nakamoto, un ingeniero jubilado de California que compartía apellido con el fundador.

Un año más tarde, Wired y Gizmodo señalaron al informático australiano Craig Wright, quien llegó a reclamar públicamente la autoría, presentó documentación ante la BBC y prometió pruebas definitivas.

El intento terminó en los tribunales de Londres, donde en 2024 un juez determinó de manera inapelable que Wright no era Satoshi, tras escuchar testimonios de los primeros colaboradores del fundador y analizar una documentación que el tribunal calificó de fraudulenta.

Cada intento de resolver el misterio terminó igual: con un nombre arrastrado a la opinión pública, una negación tajante y el enigma intacto.

Anonimato

Ahora, Adam Back es el último que rechaza tajantemente que es el verdadero Satoshi Nakamoto.

Además, el criptógrafo londinense valora que sería bueno que su identidad permanezca en el más absoluto anonimato.

I also don't know who satoshi is, and i think it is good for bitcoin that this is the case, as it helps bitcoin be viewed a new asset class, the mathematically scarce digital commodity. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

"Yo tampoco sé quién es Satoshi. Creo que es bueno para el Bitcoin que sea así, ya que contribuye a que se considere una nueva clase de activo: un bien digital matemáticamente escaso".

El enigma de Satoshi Nakamoto lleva 17 años resistiéndose a toda investigación. Ha sobrevivido a los intentos de periódicos, tribunales y comunidad internauta de arrojar o poner rostro a ese nombre de usuario.

Pero todavía nadie lo ha conseguido.