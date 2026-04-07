Se esperan colas kilométricas en Zara para hacerse con un bolso inspirado en una marca de lujo italiana: cuesta 25,95 €

Los bolsos de Zara se han convertido en un complemento imprescindible para quienes desean mantenerse a la última en moda sin exceder su presupuesto. Con una amplia gama de estilos que abarcan desde los clásicos atemporales hasta los diseños más vanguardistas, la marca española continúa destacándose temporada tras temporada.

Y aunque está claro que las marcas que definen las nuevas tendencias son las de lujo, no todo el mundo puede hacerse con una prenda de estas firmas debido a su elevado precio. Pero esto no es un impedimento para seguir vistiendo a la moda, ya que la mayoría de las marcas low cost, como la estrella de Inditex, tienen los ojos puestos en los nuevos lanzamientos para inspirarse y crear productos que se asemejen.

Y en esta ocasión, Zara ha puesto al alcance de todo el mundo un bolso similar al de la marca de lujo italiana Miu Miu. Se trata de un bolso muy similar al modelo Beau de piel, uno de los bolsos más populares de la marca. El bolso, que tiene un precio original superior a los 2.800 euros, se encuentra disponible en Zara por tan solo 25,95 euros.

Bolso hombro detalles metálicos. Zara

El modelo de Zara tiene formato de hombro en efecto craquelado. Cuenta con doble asa de hombro y detalles metálicos en la parte delantera y laterales. Por su parte, el diseño de Miu Miu está fabricado con piel, cuenta con adornos extraíbles y herrajes en tono dorado.

Las principales diferencias se encuentran en los materiales utilizados para la fabricación de ambos bolsos, los colores disponibles, que en el caso de Zara está únicamente en rojo burdeos. En el caso del modelo de la marca italiana, también cuenta con el distintivo logo con letras en relieve en la parte delantera.

Pero dejando de lado otros pequeños detalles, si deseas tener un diseño similar al italiano, pero no dispones del dinero necesario o no deseas invertir tanto en él, el complemento de la tienda española es una clara alternativa para seguir yendo a la moda y ahorrarte unos euros.