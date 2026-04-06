Marta Socorro, española trabajando en Australia: "Me compré el nuevo iPhone con el dinero que gané en una semana"

Cada año, cientos de jóvenes deciden marcharse al extranjero en busca de oportunidades laborales con mejores condiciones y salarios. El aumento del coste de vida en España está dificultando la independencia y el progreso profesional, lo que empuja a muchos a probar suerte fuera del país con la esperanza de construir un futuro más estable.

Entre ellos se encuentra Marta Socorro (@martasocorro4), una joven canaria que lleva 4 años viviendo en Australia. La periodista española se dedica a compartir con sus seguidores su vida en el país de los canguros, y además, a través de sus redes sociales, ayuda a otros hispanos que desean también irse a vivir a Australia.

Recientemente se ha viralizado uno de sus vídeos en los que explica de qué trabaja y cuánto gana por ello, un tipo de contenido al que algunos ya están acostumbrados, pero lo sorprendente de esto es que asegura que se ha podido comprar el último modelo de móvil de la marca Apple con el sueldo de tan solo una semana.

"Me compré el iPhone 17 Pro Max con el dinero que gané en tan solo una semana trabajando en las minas de Australia", comienza explicando. "No soy ingeniera, ni camionera, soy periodista, pero aquí limpio mierda", añade.

La joven cuenta que actualmente está ganando 2.250 dólares australianos (unos 1.400 euros) en la semana que trabaja porque es "casual". En este puesto se puede llegar a ganar en las minas de Australia hasta 3.000 dólares a la semana dependiendo de la empresa, según explica Marta.

Sin embargo, se puede llegar a ganar incluso más en puestos como driller, truck driver, trade assistant. Y para poder conseguir alguno de estos trabajos es necesario contar con la visa Work and Holiday, para la que hay que cumplir algunos requisitos como tener entre 18 y 30 años, tener un ciclo superior o haber cursado como mínimo dos años de carrera universitaria, entre otros.