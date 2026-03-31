El portero del Algeciras que dijo a los ultras 'indepes' del Europa que morirán siendo españoles: "Me gritaban 'español, muérete'"

El portero del Algeciras CF, Iván Moreno, saca de puerta durante un partido. Cedida

Iván Moreno Jiménez (Málaga, 1995) lleva toda su vida profesional moviéndose por los escalones intermedios del fútbol español, lejos de los focos, construyendo una carrera discreta partido a partido.

Hasta que este sábado, un partido que enfrentó a su Algeciras CF con el CE Europa en Barcelona lo cambió todo.

A pesar de que el equipo gaditano ganó por cero goles a tres, el resultado quedó completamente eclipsado por lo que ocurrió detrás de la portería de Iván Moreno durante la segunda mitad.

Un sector de la afición local empezó a dirigirle graves insultos, sobre todo en la segunda parte, según el propio guardameta explica EL ESPAÑOL.

"Me dijeron de todo: 'hijo de puta', 'maricón', incluso 'africano', como si eso fuera un insulto".

Pero hubo un insulto que le hizo girarse para responder: "Español de mierda, muérete"

Moreno, que había aguantado los primeros compases de la provocación, acabó por girarse hacia la grada y responderles con una frase que en pocas horas se viralizó en toda España.

"Todos los insultos me dan igual, pero ese me hizo reír y por eso me giré para decirles: 'Pero si ustedes también son españoles y van a morir siéndolo'".

Iván Moreno, portero del Algeciras, se encara con la grada.

La escena, distribuida masivamente en redes sociales, desencadenó un debate que fue mucho más allá del fútbol.

Su respuesta ha traído consigo insultos contra el guardameta por parte de ciertos sectores que le tachan de "catalanófobo".

Sin embargo, él es tajante ante estas críticas: "Se está creando una bola de nieve que no debería de existir".

"Se está produciendo una manipulación que no sé si responde a fines políticos. Yo no soy catalanófobo, y el tema de la política me da igual. Cataluña es una comunidad preciosa".

Y respecto al equipo rival, el CE Europa, solo dirige buenas palabras: "Quiero expresar mi respeto absoluto hacia el club por el pedazo de año que están haciendo y también hacia la afición que la mayoría se portó de 10".

"Los que armaron el jaleo fueron un grupo de unas 20 personas que no representan al resto de la afición".

"Además, parecía que lo tenían todo organizado. El de la grada decía 'grábalo, grábalo', parecía que querían sacar mi reacción para poner el grito en el cielo con lo de la catalanofobia. Está todo manipulado".

PREGUNTA.– ¿Los insultos iban dirigidos específicamente contra usted o cree que habrían insultado a cualquiera que tuvieran cerca?

RESPUESTA.– Creo que habrían insultado a cualquiera, no es que tengan nada contra mí. Pero al ser portero y tener la grada justo detrás es más fácil ser el objetivo de estos grupos.

Cuando el árbitro pitó el final del partido, los insultos no cesaron, pero la situación no fue a mayores. "Nos dirigimos a saludar a los desplazados de nuestra afición y desde su grada seguían diciéndonos de todo".

"Después de salir del vestuario me compré una pizza y me la comí mientras esperaba al autobús, y no tuve ningún tipo de problema. Tampoco he recibido más amenazas".

Por esa razón, el impacto mediático del clip que se ha hecho viral le ha sorprendido sobremanera.

Pero manifiesta que en estos momentos solo tiene "la mirada puesta en el próximo encuentro".

Lejos de los focos

Iván Moreno tiene una destacada trayectoria en los equipos por los que ha pasado.

En el plano humano, sus compañeros del Algeciras CF consultados por este diario se han volcado con él y solo le dirigen buenas palabras: "Es muy buen chaval, muy noble".

El portero del Algeciras CF, Iván Moreno, atrapa un balón en el aire en el partido de este sábado contra el CE Europa. Cedida

"En ciertos sectores se le está señalando como 'el malo', pero no saben los insultos que estuvo recibiendo durante todo el encuentro. Hay que saber la historia completa", manifiestan desde el conjunto gaditano.

"Él no estaba insultando a nadie, únicamente se estaba defendiendo de un grupo de hostigadores que pasaron todo el partido dirigiéndole graves improperios".

Moreno comenzó su carrera profesional en el Antequera CF, donde militó entre 2013 y 2015.

Portó en el pecho el escudo de distintos conjuntos hasta recalar en el Algeciras CF en el verano del año pasado.

Los titulares de la prensa deportiva le han dedicado numerosas alabanzas por sus providenciales actuaciones en el equipo que este lunes ocupa el sexto puesto del Grupo B de Primera RFEF

Con contrato hasta junio de 2027, Moreno llegó al estadio Nuevo Mirador con la experiencia de haber competido durante años en la categoría de bronce del fútbol español y la promesa de aportar solidez bajo los palos a un equipo con aspiraciones.

Lo que ha resultado más llamativo del vídeo viral no es solo la frase en sí, sino el contexto que la hizo posible.

Un portero de perfil bajo, sin historial político conocido ni declaraciones públicas de ningún tipo sobre cuestiones identitarias, que de pronto se convierte, sin pretenderlo, en símbolo para una parte de la opinión pública española y en diana para otra.

Pero él es ajeno a las críticas y mantiene la mente fría y la vista puesta en el encuentro que tendrá lugar este domingo en Algeciras, donde se enfrentará a la UD Ibiza.