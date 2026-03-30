Prisión para Javier por matar a su cuñada y dejar malherido a su hermano en un cortijo con marihuana: "Se tenían envidia"

"Los hermanos se tenían envidia".

La persona que habla es amigo de Antonio, ingresado en la UCI tras recibir un tiro en la cabeza a manos de su hermano, Javier, y no habla en vano porque el Tribunal de Instancia número 4 de Almería ha mandado a prisión al supuesto autor de esta sangría en la familia Nieto Santiago.

"Hasta el momento se considera que [los disparos] se debieron a importantes disputas familiares por motivos que quedan por aclarar", según ha informado el TSJ. Todo ello, debido a que Javier se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha concretado el motivo por el que quiso matar a su hermano, Antonio, y le pegó dos tiros mortales a su cuñada, Rosa María.

De momento, en Pechina de donde eran naturales los hermanos Nieto Santiago, y en Rioja, el pueblo de al lado donde se ubica el cortijo en el que se produjo la refriega familiar a balazos, contienen la respiración para que no se aplique la Ley del Talión tras quedar en libertad Rocío Rodríguez Gómez, esposa de Javier, y su hijo.

Rocío y su hijo solo respondieron a las preguntas de su letrada: negando haber disparado contra Antonio y su difunta esposa, Rosa María. "Aseguraron no haber participado en los hechos y que se limitaron a separar a los enfrentados", tal y como detalla el TSJ. "A lo largo de la instrucción se determinará si cometieron un delito"

De forma que ambos han quedado en libertad como investigados, con la obligación de comparecer en los juzgados de forma periódica. Entretanto, Antonio, el único que podría arrojar luz en esta truculenta disputa familiar sigue ingresado en la UCI del Hospital Torrecárdenas.

Antonio está ingresado en el Hospital Torrecárdenas de Almería. Google Maps

La identidad del pistolero es lo único que está claro porque la Guardia Civil buscaba desde el martes a Javier Nieto Santiago como la persona que apretó el gatillo -en un cortijo de la Barriada El Marraque en Rioja- y el Tribunal de Instancia número 4 de Almería le ha enviado a prisión "por la presunta autoría de la muerte de su cuñada [Rosa María] y del intento de homicidio de su hermano [Antonio]".

En el cortijo de marras y en otro contiguo se encontraron un total de 1.400 plantas de marihuana, junto a sendos enganches ilegales a la red eléctrica.

Pero el tema de la droga parece que se ha separado en una pieza al margen de la disputa familiar. Así lo ha asegurado un portavoz del TSJ a EL ESPAÑOL: "A los detenidos se les intervino una importante cantidad de droga, en sus respectivos domicilios, aprehensión que será objeto de otras diligencias previas que corresponderán a otro juzgado de Almería".

De hecho, este amigo del matrimonio compuesto por Antonio, ingresado en la UCI, y la difunta Rosa María, sostiene que no eran traficantes: "Antonio era un 'paleta' de los buenos, trabajaba mucho de albañil, incluso en el campo, y su mujer, Rosa María, criaba a sus hijos, y alguna vez limpió las calles del pueblo entrando en bolsas de empleo municipal".

"Llevaban viviendo más de diez años en Rioja porque Antonio nació en Pechina y creo que Rosa María era de Gádor: ninguno era conflictivo", recalca este amigo. "Antonio se pagaba su sello [autónomo] y lo contrataban para obras y caminos financiados por el Ayuntamiento, la Diputación de Almería o la Junta de Andalucía". "Era muy trabajador".

Pero Javier, su esposa, Rocío, y su hijo parece que iban por otros derroteros, a tenor de la marihuana que se ha incautado en dos cortijos que eran de su propiedad, ubicados cerca de la Rambla del Conquín, el límite entre Rioja y Pechina: dos pueblos almerienses marcados por disputas y tiroteos entre clanes por el control del cultivo de la marihuana.

El cortijo de la Barriada El Marraque en Rioja donde se produjo el tiroteo en una imagen captada por los informativos de Canal Sur.

"En todos estos años, solo había visto alguna visita esporádica de Javier a su hermano Antonio". "El matrimonio era buena gente, de los que siempre se ofrecían a ayudar a las personas mayores del pueblo. Rosa María estaba criando a sus dos hijas gemelas y a su único hijo porque son solo unos niños".

La cuarta hija de la fallecida es la única mayor de edad y ahora no se separa de la UCI del Torrecárdenas donde está su padre. "Ha sido una desgracia muy grande", subraya un vecino de Pechina. "Es una familia muy extensa y los hermanos hace tiempo que se marcharon a Rioja".

AUGC alerta

El caso ha provocado que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) salga a la palestra para recordar "la peligrosidad, cada vez mayor, de los grupos que se dedican al narcotráfico porque cuentan con armas largas, incluso subfusiles".

Desde AUGC recuerdan que Rioja, el pueblo donde se ha producido esta refriega familiar mortal, "se enmarca en una zona donde han aumentado los tiroteos y los ajustes de cuentas durante los últimos dos años, junto a otras localidades como Pechina, Purchena o Huércal de Almería". "Hace falta reforzar la seguridad con más medios humanos y materiales para las patrullas".

Por ahora, no se descarta que la muerte de Rosa María y el balazo a su marido, Antonio, estén vinculados a otro motivo distinto a las 1.400 plantas de marihuana incautadas en los cortijos -propiedad de los tres detenidos-. Desde el Tribunal Superior de Justicia insisten en que "se investiga en una pieza distinta al homicidio".

La principal hipótesis de la Guardia Civil se centra en la mala relación entre los hermanos Nieto Santiago. "Les constan desavenencias y cruce de amenazas". Algo que corrobora un amigo del hospitalizado Antonio: "Los hermanos se tenían envidia". El pasado martes, Javier lo zanjó a tiros, y la instrucción judicial deberá aclarar si fue un ajuste de cuentas por su mala relación, por temas económicos o sentimentales.

Los tres detenidos -Javier, su esposa, Rocío, y su hijo- se entregaron el sábado en la Comandancia de Almería después de difundirse sus fotos a los medios de comunicación, para abortar una fuga que se prolongó cuatro días. Después, el cabeza de familia no quiso aclarar por qué mató a su cuñada y dejó al borde de la muerte a la sangre de su sangre.