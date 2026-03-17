Iván, el 'rider' de Murcia que atacó con su casco a un policía fuera de servicio, le acusa de "saltarse un ceda" y "golpearle"

Iván, el rider que supuestamente agredió a un policía nacional fuera de servicio, junto al agente Gabriel tras ser golpeado con un casco. Cedidas

Iván le hundió el ojo izquierdo con su casco a Gabriel, un policía nacional fuera de servicio, por un percance vial que supuestamente protagonizó el propio Iván mientras trabajaba de repartidor con su escúter de Yamaha. Un día después, este adolescente, de 18 años, se plantó en la Comisaría del Carmen para denunciar al agente al que presuntamente apaleó antes.

Así lo refleja la denuncia a la que ha accedido EL ESPAÑOL y que Iván presentó el 23 de noviembre de 2025. Esto fue lo que relató el joven rider:

“Un hombre desconocido bajó de su turismo para increparme. Se inició una discusión de tráfico y en un momento dado, esta persona me golpeó en el ojo derecho, intentando tirarme al suelo y dándome patadas en los tobillos, a la vez que decía: ‘Soy Policía’".

Parece que Iván -con antecedentes siendo menor de edad- le quiso dar la vuelta a la tortilla. De hecho, no presentó la denuncia el mismo día 22, cuando le agredió un policía fuera de servicio, lo hizo 24 horas después de cubrir un encargo para Glovo donde presuntamente se saltó un ceda al paso de una raqueta entre la Costera Sur y la carretera de Santa Catalina.

La reacción de Gabriel, al volante del Mercedes clase B de su madre, a la que llevaba a una ceremonia religiosa en el Santuario de la Virgen de la Fuensanta, consistió en tocar el claxon y seguir su marcha. Pero el repartidor le siguió, le hizo aspavientos para que detuviera el coche y cuando el policía descendió del turismo, Iván le golpeó con su casco en la cara.

La raqueta por donde circulaba Gabriel, al volante del Mercedes de su madre, y donde un repartidor supuestamente se saltó un ceda el paso.

Este agente, que suma 35 felicitaciones públicas por sus veinte años de servicio en la Policía Nacional, en la actualidad, continúa bajo seguimiento médico porque no recupera la visión de su ojo izquierdo y no se descarta que se vea obligado a anticipar su jubilación.

Sin embargo, Iván acusa al agente con "una estatura de 182 centímetros y complexión atlética" de ser el autor de la infracción vial, el precursor de la discusión y de la pelea. Lo culpa de todo.

“Me encontraba desempeñando mi trabajo, en fecha, hora y lugar de los hechos, cuando un turismo se saltó un ceda el paso”, tal y como relataba Iván, aquel 23 de noviembre, antes de ser detenido y de que un juzgado de Murcia abriera diligencias contra este repartidor de 18 años.

“Un hombre desconocido bajó de su turismo para increparme. Se inició una discusión de tráfico y en un momento dado, esta persona me golpeó en el ojo derecho, intentando tirarme al suelo y dándome patadas en los tobillos, a la vez que decía: ‘Soy Policía’”.

“Trató de arrebatarme el casco del ciclomotor que llevaba en el brazo. Unos viandantes intervinieron para separarnos, aun así me propinó otro puñetazo. Uno de los peatones me dijo que este varón desconocido me pateó la bolsa de Glovo donde llevaba los pedidos y golpeó el ciclomotor, causando daños en la matrícula y un piloto trasero”.

La Yamaha que conducía el repartidor el día de autor. Cedida

La denuncia del repartidor de comida a domicilio incluye un parte de lesiones, pero llama la atención que a pesar de que Iván fue agredido a las 20.30 horas, no acudió a Urgencias hasta las 22.43 horas de aquel 22 de noviembre. Además, en la versión que ofrece al médico no habla de que su agresor sea un policía ni menciona una discusión de tráfico.

“Paciente varón de 18 años que tras ser agredido, según manifiesta, acude a Urgencias por traumatismo en región periorbitaria derecha y mandíbula derecha mientras conducía una moto durante su jornada laboral. Niega cefalea, pero sí comenta una sensación de mareo [...]”.

El facultativo recomienda al 'rider' que tome paracetamol, nolotil y que se ponga hielo. Nada que ver con el parte de lesiones del agente Gabriel, de 47 años, y que tuvo que someterse a una cirugía maxilofacial tras ingresar en el Hospital Virgen de la Arrixaca con un "hematoma en región orbitaria del ojo izquierdo", "cefalea con mareo", "visión borrosa"...

Gabriel, ingresado en La Arrixaca tras ser agredido por un repartidor el 22 de noviembre. Cedidas

La vista oral en la Ciudad de la Justicia deberá determinar quién dice la verdad y quién miente en este caso marcado por un cruce de denuncias, entre un agente fuera de servicio y un repartidor, con un contenido opuesto como el día y la noche.

"La versión ofrecida por el repartidor no coincide con los hechos que sufrió mi cliente, quien además presenta lesiones de entidad que están acreditadas con partes médicos", tal y como reflexiona Valentín Fernández, abogado del despacho Legamur y que asume la acusación particular que ejerce el agente Gabriel contra el 'rider'.

- ¿Su cliente se identificó como policía nacional durante la discusión de tráfico como sostiene el repartidor?

- Valentín Fernández: En todo momento actuó como un ciudadano particular, en una situación imprevista, y derivada de un incidente de tráfico. Lo relevante ahora es que existen versiones contradictorias y será la investigación judicial la que determine exactamente cómo ocurrieron los hechos, con el análisis de las pruebas y las posibles grabaciones.

De momento, la instrucción judicial no ha terminado y la Policía Nacional está comprobando la posible existencia de cámaras de seguridad en la zona donde se produjo el percance vial, a unos 20 metros de un Superdumbo, para ver si grabaron tanto la infracción con el ceda el paso como la agresión.

Valentín Fernández, en su despacho Legamur, este lunes, reunido con el agente Gabriel. Badía

Las pesquisas judiciales también irán encaminadas a determinar las eventuales responsabilidades que tendrán que abonar los implicados, a nivel civil, y que podrían ser fuertes cantidades de dinero en el caso del funcionario público, destinado en Seguridad Ciudadana durante su carrera en Murcia y Alcantarilla, pero que permanece de baja desde el 22 de noviembre de 2025 por problemas de visión en su ojo izquierdo.

- ¿El agente Gabriel volverá a ser operado del ojo o solicitará la jubilación anticipada por sus secuelas visuales?

- Valentín Fernández: En este momento, mi cliente continúa en seguimiento médico y su situación clínica está siendo valorada por los especialistas. Por respeto a su privacidad personal y al estar pendiente de evolución, aún no podemos adelantar si serán necesarias nuevas intervenciones ni qué consecuencias administrativas o profesionales podrían derivarse.

- ¿Va a solicitar alguna prueba testifical o pericial próximamente?

- Vamos a solicitar todas aquellas diligencias de prueba que permitan esclarecer objetivamente lo ocurrido, especialmente, testigos presenciales y la documentación médica existente. Además, se está comprobando la posible existencia de cámaras en la zona que puedan haber grabado los hechos.