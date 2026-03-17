Al Fayed, el 'suegro' de Lady Di salpicado por el 'caso Epstein' con más de 400 denuncias por agresión sexual: "Él me violó"

Si las paredes de los grandes almacenes Harrods hablaran... Lo que serían en España los establecimientos de El Corte Inglés, pertenecieron al empresario egipcio y 'suegro' de Diana de Gales (Lady Di), Mohamed Al Fayed, hasta su muerte.

Allí, sus antiguos trabajadores vivían en una especie de régimen del terror, según los testimonios que han salido a la luz. Pero eso no es todo.

El exmagnate está salpicado por el conocidísimocaso Epstein. Una exmodelo, identificada bajo el nombre ficticio de Natalie, ha denunciado que fue víctima de trata de seres humanos y entregada por el pederasta estadounidense a Al Fayed en el verano de 1997.

'Pobre chica, hoy eres tú'

A Al Fayed se le conoce en determinados círculos como el 'suegro' de Lady Di.

Un mote que se debe a que su hijo, Dodi, mantuvo un romance con la princesa de Gales.

Por lo tanto, la relación que existe entre el magnate egipcio y la primera esposa de Carlos III es meramente 'simbólica', hasta donde se conoce por el momento.

Más allá de esto, la imagen de Al Fayed pasó de ser la de un hombre poderoso a la de un investigado por la gran cantidad de acusaciones que pesan sobre sus espaldas desde el momento de su muerte.

El exempresario paseaba frecuentemente por su negocio, ubicado en Londres. Según publica la BBC, identificaba y seleccionaba a "jóvenes empleadas" a las que posteriormente "ascendía" y llevaba a trabajar junto a él.

Una de las víctimas relató el ambiente que se respiraba en los grandes almacenes, empañado por el horror: "Había miedo y resignación".

"Todas nos mirábamos al cruzar esa puerta pensando 'pobre chica, hoy eres tú' y sintiéndonos completamente impotentes para detenerlo", comentó.

Mohamed Al-Fayet en el estadio del Fulham, club inglés del que fue propietario entre 1997 y 2013. Reuters

Muchos hablan de una "cultura del miedo", un sentimiento palpable por todos los empleados: desde quienes desempeñaban los cargos más bajos en la empresa hasta la cúspide.

Además, antiguos empleados confirmaron a la BBC que Al Fayed instaló cámaras ocultas y realizaba escuchas telefónicas, tanto en Harrods como en Park Lane, la lujosa zona londinense donde residía.

'Sucedían ciertas cosas'

El personal de seguridad indicó que "sabía que ciertas cosas les estaban sucediendo a ciertas empleadas".

Al Fayed cometía sus agresiones sexuales tanto en su apartamento como en viajes a propiedades en el extranjero, especialmente el Hotel Ritz de París, que también fue de su propiedad, o en la mansión Villa Windsor.

"Recuerdo sentir su cuerpo sobre mí, su peso, escucharlo hacer esos ruidos. Y... simplemente me fui en mi cabeza a otra parte. Él me violó", declaró una de sus víctimas.

En esta misma línea, otras cuatro mujeres aseguraron haber sufrido agresiones sexuales por Al Fayed en su vivienda de Park Lane.

Investigación tras su muerte

En 2023, Al Fayed murió a los 94 años. Tras su fallecimiento, varias de sus víctimas recurrieron a la Justicia francesa, donde se le investiga por un posible delito de trata de seres humanos, además de los abusos sexuales.

Rachel Louw, exempleada de Al Fayed que testificó ante la policía francesa, aseguró que en Inglaterra están "ignorando" el asunto de la trata.

Pero le alivia el hecho de que en Francia, una unidad especializada en esta tipología penal está investigando el caso.

Esta mujer apunta a que fue enviada a trabajar a la Costa Azul, al sureste de Francia, en el yate de Salah Fayed, el hermano. Pero la situación que se encontró allí fue muy diferente.

"Pensaba que iba a archivar papeles, hacer gestiones, organizar el trabajo de oficina... No había oficina, ni horario normal, ni días libres. Se esperaba que simplemente estuviese con él".

Drogada e indocumentada

Louw narra que durante su complejo "viaje de trabajo" fue drogada y privada de su pasaporte. Consiguió escaparse, dado que se negó a subir a una lancha rápida con el hermano de Al Fayed.

Muchas exempleadas a las órdenes del exempresario egipcio ratificaron que fueron obligadas a realizarse exámenes médicos de salud sexual.

Otra mujer, que fue empleada en el Hotel Ritz de París, corrobora que esperaba a Al Fayed durante horas hasta que finalmente llegaba y la agredía sexualmente "mientras él se reía".

Esta víctima estaba presa del pánico, dado que no tenía apoyo familiar, desconocía la legislación laboral de Francia y temía perder su único sustento económico si rechazaba el puesto: "Cada vez que me reunía con Mohamed Al Fayed, intentaba agredirme".

'Caso Epstein'

Por primera vez, se relacionó al exmagnate egipcio con el pederasta y financiero estadounidense, Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein en una imagen de archivo. Europa Press.

Una exmodelo llamada Natalie (nombre ficticio) denunció que fue víctima de trata de personas y entregada por el multimillonario americano al magnate egipcio en el verano de 1997, cuando este era el poderoso dueño de Harrods y del Hotel Ritz de París.

La narración de esta mujer, adelantada por el diario Times, es la primera conexión documentada entre ambos depredadores sexuales.

400 denuncias por violación

El testimonio de Natalie se suma a las más de 400 denuncias de violaciones y agresiones sexuales presentadas contra Al Fayed desde su muerte en 2023, a los 94 años.

Se sospecha que Al Fayed dirigía su propia red de abusos que abarcaba Reino Unido y Francia y que pudo haber conocido a Adnan Khashoggi, empresario y traficante de armas de origen turco, como informó EL ESPAÑOL

Este contrató a Epstein para recuperar dinero para él en la década de 1980. Khashoggi, fallecido en 2017, también fue acusado de tráfico de personas.

Causas abiertas

Los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos refuerzan ese vínculo: recogen pagos directos de Epstein a empresas del grupo Al Fayed en 2006.

Entre ellas estaba incluida Harrods Aviation, que gestionaba terminales VIP para jets privados en Stansted y Luton, las mismas instalaciones que las víctimas sitúan en el centro del modus operandi compartido por ambos depredadores.

Los dos se comportaban de una manera parecida: utilizaban las mismas terminales VIP en los citados aeropuertos para manejarse con libertad en lo relativo a la trata de seres humanos.

Sobre esta base, la Policía Metropolitana de Londres ha acelerado la llamada Operación Cornpoppy, que indaga en la red de abusos atribuida a Al Fayed en Reino Unido y Francia.

Venta del Fulham

En 1997, compró el Fulham, equipo de fútbol londinense. 20 años después, Al-Fayed liquidó sus mayores posesiones a partir de 2010 y se retiró a vivir tranquilamente a su residencia.

Vendió Harrods a Catar por más de 1.700 millones de euros en 2010 y en 2013 el Fulham, por unos 200 millones a Shahid Khan, poderoso empresario estadounidense de origen paquistaní.

En sus 16 años al frente del Fulham, entre 1997 y 2013, el club pasó de tercera división a consolidarse en la Premier League.

"La historia del Fulham no puede contarse sin un capítulo sobre el impacto positivo del señor Al Fayed como presidente", publicó el club.

"Su legado será recordado por nuestra promoción a la Premier League, una final de la Europa League y momentos mágicos de jugadores y equipos por igual", concluyó.