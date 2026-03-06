Al menos dos buques y tres aviones han salido de la base de Rota rumbo a Irán desde que Sánchez vetó el uso de las bases

El miércoles por la noche, sobre las 21 horas, un C-17A Globemaster III norteamericano partió de la Base Naval de Rota. ¿Su destino? La base de la OTAN en Sigonella, Italia. Hizo parada y luego continuó hacia Camp Lemonnier, en Djibouti, un pequeño país costero frente a Yemen.

Esta instalación es una base de la Armada de los Estados Unidos, además del cuartel general de la Fuerza Combinada de los Estados Unidos.

Alberga más de 5.000 militares y personal civil, y es clave para la Combined Joint Task Force-Horn of Africa (CJTF-HOA), operando bajo el mando de la Marina estadounidense en Europa, África y Asia Central. Es, hoy por hoy, uno de los nodos logísticos estadounidenses contra el régimen de los ayatolás.

El 28 de febrero, cuando España vetó el uso a Estados Unidos de las bases navales de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) ese mismo C-17A Globemaster III, de transporte pesado, partió de Ammán, en Jordania, y aterrizó en Ramstein (Alemania).

Precisamente la alemana es una de las bases europeas que acogió ese mismo día, procedentes de Rota y Morón, unas 15 aeronaves norteamericanas para reportajes en vuelo. Lo hicieron por tratarse de una actividad que no consiente el Ejecutivo de Pedro Sánchez, amparándose en el acuerdo de uso de las bases y evitar también apoyar la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Reabastecimiento

Ayer por la tarde partieron otros dos aviones norteamericanos de Rota con destino a la Base Naval de Souda, en Creta (Grecia). Se trata de una instalación estratégica fundamental para la OTAN y Estados Unidos en el Mediterráneo oriental.

En concreto, partieron dos Lockheed-Martin KC-130J Super Hercules. Uno despegó a las 15:42 horas y el otro, a las 15:42. El modelo KC-130J es la variante de reabastecimiento aéreo más moderna del versátil avión de transporte táctico C-130J.

Se trata de un modelo diseñado para el Cuerpo de Marines estadounidense y otras fuerzas, destaca por su capacidad de repostar aviones de ala fija y rotatoria, realizar misiones de asalto, búsqueda, rescate y apoyo logístico en pistas cortas o sin preparar.

La web de búsquedas Flightradar recoge los datos en vivo de estos dos vuelos, además de los del C-17A Globemaster III. Indica también que del 1 al 4 de marzo había vuelos programados desde la Base Naval gaditana, pero ninguno registrado. Los últimos registrados datan del 28 de febrero, el día en el que estalló el conflicto diplomático entre España y Estados Unidos.

Detalle de los dos Super Hércules norteamericanos que despegaron ayer de Rota rumbo a Grecia. E.E.

Entre las unidades implicadas en la Operación Furia Épica impulsada por el Gobierno Trump figuran tres destructores lanzamisiles de la Marina estadounidense estacionados en la base naval de Rota. Son el USS Roosevelt, el USS Bulkeley y el USS Paul Ignatius.

Según el rastreador de flota de USNI News, y con los últimos datos actualizados a 2 de marzo, tres destructores con base permanente en Rota están operando ya en el Mediterráneo Oriental. El USS Bulkeley fue el primero: zarpó de Rota el 26 de enero.

El USS Roosevelt y el USS Paul Ignatius se sumaron el día 2 al despliegue naval organizado para sostener la operación y reforzar la defensa de Israel frente a una eventual respuesta iraní.

'No a la guerra'

No obstante, el presidente Pedro Sánchez se mostró rotundo este miércoles al resumir en cuatro palabras la posición del Gobierno sobre la ofensiva de EEUU e Israel en Irán: “No a la guerra”.

En realidad, España se implica en tres frentes distintos en este conflicto, aunque lo hace en misión “defensiva”, y en cumplimiento de los compromisos con el resto de miembros de la UE, tal como recalca el Gobierno.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció este jueves el envío a Chipre de la fragata Cristóbal Colón (la más moderna de la Armada española), que se incorporará al grupo de combate liderado por el portaviones francés Charles de Gaulle.

El Gobierno lo ha hecho, eso sí, saltándose la ley de Defensa promulgada por José Luis Rodríguez Zapatero al enviar la fragata a Chipre sin autorización del Congreso.

La Cristóbal Colón, con sede en Ferrol, tiene 146,7 metros de eslora y una tripulación de 227 personas, incluyendo un Equipo Operativo de Infantería de Marina. A este grupo de combate se sumará también el buque español de aprovisionamiento Cantabria.

También juega un papel clave para la protección de la zona la batería de misiles Patriot que España tiene desplegada en Turquía, como parte del escudo antimisiles de la OTAN.

Los muelles de la Base de Rota, en obras, este jueves. Pablo Padira

El contingente español está formado por 140 militares del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74. La batería cuenta con seis lanzadores de misiles Patriot.

Fue desplegada inicialmente para proteger a Turquía (miembro de la OTAN) de posibles ataques desde Siria. Pero esta semana mostró su utilidad al facilitar la información que permitió derribar un misil balístico lanzado desde Irán contra Turquía.

"Normalidad"

La postura antibélica del Gobierno no concuerda con lo que cuentan en la localidad gaditana. "Oímos los aviones despegar. Todos los días, desde el 28 de febrero, el día del veto, y lo hacen por la noche", dice José, un veterano taxista apostado con su vehículo en la puerta de la Base militar.

El hombre advierte además que los aviones norteamericanos en la instalación militar "llevan suministros: no son bombarderos. Lo que la gente de Rota quiere es que el Gobierno español piense bien lo que hace para meterse en estos jaleos. Porque lo que cuesta mantener la base eso no lo puede pagar España sola: la base la mantiene Estados Unidos".

Una terraza junto a la playa de La Costilla, en Rota. Pablo Padira

Así las cosas, en Rota hay normalidad. Las obras de ampliación de los muelles siguen ejecutándose, a la espera del sexto destructor del Escudo Antimisiles de la OTAN. "Todo esto del veto es una estrategia. Es un anuncio hecho de cara a la galería que han montado para que los socios, los de Podemos y Sumar, estén callados", sostiene.

Lo mismo dicen Carol y Bel. Ambas, casadas con militares norteamericanos. "Ayer mismo salió un barco americano de la Base, aquí hay normalidad", cuentan a EL ESPAÑOL desde la puerta de la cafetería frente a la playa en el que ambas trabajan.

Que sean las 12 de la mañana y no haya ni un solo militar norteamericano caminando de paisano o cogiendo un taxi es otro síntoma. No hay trasiego "porque muchos, muchos, están en la zona del conflicto", cuenta José, el taxista.

La localidad, de 30.000 habitantes, tiene la friolera de 10 establecimientos de tatuajes: uno por cada 3.000 personas. ¿El motivo? Los soldados norteamericanos son su principal clientela.

Filas de taxis esperando clientes en la puerta de la Base de Rota, este jueves. Pablo Padira

Mientras perfora con aguja y tinta a un soldado norteamericano en el brazo, un tatuador, que pide anonimato, sostiene a EL ESPAÑOL que "no estamos notando nada raro de momento. Aunque sabíamos que iba a haber algo de esta operación de guerra porque hace tres semanas muchos soldados norteamericanos empezaron a suspendernos las citas".

Lo que sí temen es que la escalada diplomática pase factura. Nina (nombre ficticio), española casada con un militar estadounidense, cuenta a este periódico que "si Estados Unidos toma represalias, yo las entendería".

Sostiene además que "me duele, porque soy española. Pero es que Estados Unidos paga mucho dinero por la base. Si mañana hacen un recorte, y a mi marido lo cambian de destino, pues me tendría que ir. Cuando Zapatero no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos también nos pasó factura".