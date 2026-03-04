Morán no aclara quien debía mantener la pasarela hundida en la tragedia de Santander: "Es de las tres administraciones"

Hugo Morán, secretario de estado de Medio Ambiente, y Gema Igual, alcaldesa de Santander, este miércoles, en la playa de El Bocal donde ha producido la tragedia. Efe

Un dron subacuático de la Policía Nacional buscaba en una gruta el cuerpo sin vida de la pobre Elena, una joven natural de Guadalajara, y brillante estudiante del Grado Superior de Técnico en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal que cursaba en el CIFP La Granja.

Ella es la joven desaparecida que iba junto a seis compañeros de clase por la senda costera, desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar, este martes por la tarde, para celebrar sus notas de sobresaliente que les valían un billete de Erasmus y unas prácticas empresariales. Pero la felicidad se tornó en tragedia porque se hundió una pasarela de madera que une dos acantilados en la playa de El Bocal en Santander.

Elena acabó en el fondo del mar. Allí perdieron la vida también sus compañeros de grado y amigos de salidas y confidencias, de entre 19 y 22 años: Lucía (Cantabria); Celia (País Vasco); Xabi (Vizcaya); Llunea (Almería) y Eunate (País Vasco). La única superviviente fue Ainara (La Rioja) tras agarrarse a un risco como una jabata.

Este miércoles, los padres de Elena estaban destrozados en la playa de El Bocal, esperando a ver si el dron localizaba el cadáver de su hija en la gruta que hay entre los dos acantilados que conectaba la pasarela. En paralelo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ofrecía una rueda de prensa en esa playa, para cumplir lo que dijo la noche anterior: ofrecer "transparencia absoluta" e "información", de "principio" a "fin".

Pero su comparecencia solo generó preguntas sin respuestas, para unos periodistas conocedores de que esa pasarela formaba parte del proyecto la senda costera del Faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, paralizado en 2014 por el Ministerio para la Transición Ecológica ante el rechazo vecinal que generaban esas pasarelas por su impacto en el entorno natural.

“En la identificación de las causas nos corresponde al conjunto de las tres administraciones, aportar toda la documentación que sea requerida por el juzgado, para intentar dejar bien claro cuál ha sido el momento en el que se ha producido el accidente y qué antecedentes pudo haber para que se produjera el accidente y las circunstancias en que se produjo”, tal y como ha subrayado Morán.

“No es el momento de entrar en el análisis de las hipótesis ni en la elucubración de las causas ni de las posibles responsabilidades. En estos momentos, la Policía Judicial está trabajando sobre el terreno y cualquier hipótesis que hagamos lo único que nos llevará es generar más incertidumbre”.

Los periodistas han aguardado con paciencia a que Hugo Morán terminara su speech y cuando se ha abierto el turno de preguntas de los periodistas, formulando cuestiones básicas, claras, directas, incluso repetidas varias veces, estas han sido las respuestas del secretario de estado que 24 horas antes se comprometió a informar con luz y taquígrafos.

- Periodista: ¿Tan difícil es establecer la responsabilidad del mantenimiento de estas pasarelas?

- Hugo Morán: Es difícil entender en estos momentos, cuál es la causa, y por tanto, si no sabes la causa, intentar encontrar responsables es bastante complicado.

- Periodista: Mi compañero no se refiere a las causas de la caída de la pasarela, se refiere a quién realizó la última rehabilitación de la pasarela, en caso de que se hubiera realizado.

- Hugo Morán: Esa es la información que les he dicho que en el momento de esta fase inicial, que es la de la atención a las víctimas, luego será el momento en el que se ponga todo a ello a disposición del juzgado.

- Periodista: Usted habla de elucubraciones, ¿esto no son elucubraciones?

- Hugo Morán: Sí, en la medida en la que hasta la documentación no esté disponible y las tres administraciones las podamos poner a disposición del juzgado, estamos en esa dinámica. Y hay documentación que tiene que ser puesta por parte de las tres administraciones.

Los servicios de emergencias, la Policía Local y la Guardia Civil, este martes, en la pasarela que se ha desplomado. Europa Press

- Periodista: ¿De qué administración depende la pasarela?

- Hugo Morán: ¿De qué administración depende la pasarela? A la hora de atender a las responsabilidades frente a la seguridad de los ciudadanos, es responsabilidad de las tres administraciones.

- Periodista: Hay un informe de la Demarcación de Costas que venía a decir que las pasarelas no estaban en condiciones. ¿No sé si se tuvo en cuenta eso y si ha habido rehabilitaciones en todo este tiempo? ¿O desde que se puso ahí no se ha vuelto a tocar?

- Hugo Morán: No estamos en el análisis, ahora mismo, de la documentación. Estamos en el proceso de recopilar toda la documentación y ponerla a disposición del juzgado.

- Personal asistente de Hugo Morán: Última pregunta, por favor.

- Periodista: ¿Qué administración autorizó la colocación de esas pasarelas en la senda costera?

- Hugo Morán: Esto es un proyecto que se remonta al año 2003, en un convenio entre el Ayuntamiento de Santander y la Administración General del Estado. Es lo único que podemos decir porque es el inicio de todo este proceso.

- Periodista: Es decir, que no se sabe quién tenía que mantener las pasarelas. ¿No había un mantenimiento?

- Hugo Morán: La responsabilidad frente a la seguridad del conjunto de los ciudadanos de este país, corresponde al conjunto de las administraciones. Tenga seguro que ninguna de las tres administraciones elude las suyas.

- Personal asistente de Hugo Morán: Terminamos, por favor, gracias.

Personal de Emergencias, este martes, trasladando el cadáver de una de las cinco víctimas mortales. Europa Press

EL ESPAÑOL ha enviado 7 preguntas por escrito al Ministerio, tales como estas:

- ¿Cuándo se ejecutaron los últimos trabajos de mantenimiento de la pasarela?

- ¿A qué Administración la corresponde su mantenimiento?

Esta ha sido la respuesta del departamento de Hugo Morán, justo un día después de comprometerse a ofrecer datos con "transparencia", acerca de la estructura que se ha hundido, arrebatando la vida de 6 jóvenes: "No se va a dar más información que la aportada hasta el momento. Una vez se recupere el cuerpo que sigue desaparecido, hay que dejar que la investigación continúe".

Morán ha estado acompañado por la alcaldesa, Gema Igual, cuya intervención ante los medios se ha centrado en detallar cuáles son las fases de un dispositivo de emergencias de esta envergadura; en mandar su apoyo a las familias de los fallecidos, “nos ponemos del lado de todo lo que necesiten”; y en recalcar su compromiso de que el Ayuntamiento aportará toda la documentación que se le reclame en la investigación

Posiblemente, algunas de las interpelaciones que se han escuchado este miércoles en El Bocal se las formula la Policía Nacional en su investigación que asumirá el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander.

Precisamente, el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha subrayado que en su departamento están “a disposición de la juez que llevará la instrucción” porque hay que “reparar el daño producido, principalmente, a las familias”.