La locura en Lidl con la nueva prenda que te protege del frío: es la más viral de la temporada y cuesta 6,99 euros

Si repasamos las tendencias de este año algunas de las prendas más destacadas son las chaquetas de piel o de ante, unos buenos vaqueros para el día a día, una sudadera y unas botas son imprescindibles que debes tener como fondo de armario. Sin embargo, hay una prenda que se ha viralizado en los últimos meses y que todo el mundo debería tener para protegerse del frío esta temporada. Un balaclava.

Se trata de un accesorio de capucha que la cadena alemana vende por tan solo 6,99 euros. Es ideal ya que, además de protegerte de las bajas temperaturas, también lo hará de la lluvia en caso de no llevar un paraguas. Esta especie de gorro –polémico en su momento– se ha convertido en el deseo de todos esta temporada.

Está fabricado con un material suave y cálido. Además, dispone de un cordón para ajustar el ancho. Sin lugar a dudas, esta es una gran alternativa a la clásica bufanda que ha llenado las calles de las ciudades de la moda más populares, como París o Copenhague.

Accesorio de capucha para mujer. Lidl

En Lidl puedes conseguirla en dos colores diferentes: gris y negro. Y es que lo que comenzó como un práctico accesorio para protegerte de las adversidades del tiempo se ha convertido en un accesorio que puede elevar un outfit sencillo a uno con personalidad y estilo.

Para mantener esta prenda casi como el primer día Lidl ofrece una serie de recomendaciones: se puede lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 grados sin ningún tipo de blanqueador. Tampoco se puede meter en la secadora ni planchar.

Últimamente, las novedades que saca este supermercado dejan a los consumidores con la boca abierta. En su catálogo se pueden encontrar productos de todo tipo con una inmejorable relación calidad-precio: desde menaje del hogar o mobiliario hasta incluso moda que no tiene nada que envidiar a las grandes marcas.