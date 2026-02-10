'Gaspar' debía 100 g. de cocaína a su camello Lorenzo y lo acabó degollando: sale en libertad tras expirar el plazo de instrucción

José Antonio, alias 'Gaspar', supuesto autor de la muerte de Lorenzo, en una imagen incluida en el atestado de la Guardia Civil.

Lorenzo pasó de la construcción a convertirse en un traficante al que le gustaba llevar en orden su contabilidad. Tenía por costumbre pasar lista y en un cuaderno anotaba el nombre de pila o el mote de su cliente, junto con el dinero que le debía. Uno de esos presuntos deudores era José Antonio, alias ‘Gaspar’, cuya púa ascendía a 3.210 euros en cocaína.

Pero Lorenzo (Jumilla, 1957) nunca llegó a cobrar nada. Su amigo, Félix, y su pareja, María Teresa, se lo encontraron con el cuello cortado en el salón de la casa que le habían prestado en la calle Senda de la Portada de La Cueva de Monteagudo. Así comienza el bautizado como ‘Crimen de Monteagudo’ –ocurrido el 12 de enero de 2024-.

El principal sospechoso de la muerte atroz de Lorenzo Alarcón Mateos es José Antonio, alias 'Gaspar', y vuelve a estar en libertad porque el juzgado de Murcia que asume el caso no ha prorrogado las diligencias judiciales. De forma que el plazo de instrucción expiró este sábado cuando 'Gaspar' cumplió dos años a la sombra.

EL ESPAÑOL ha accedido a un auto judicial que este mismo lunes acordaba "la libertad provisional" de José Antonio H. G. (Murcia, 1980), como respuesta al escrito presentado por su abogado Eduardo Romera, pidiendo que su cliente saliera de la prisión sevillana de Morón de la Frontera para que no se vulnerasen sus derechos:

“En el caso que nos ocupa, el señor José Antonio H. G., habiendo sido ingresado en prisión provisional sin fianza, el pasado 8 de febrero de 2024, y habiendo transcurrido el citado plazo de dos años sin que se haya dictado auto de prórroga en tiempo y forma, la continuidad de la medida cautelar carecería de cobertura legal [...]”.

Este vídeo es una prueba que inculpa a 'Gaspar' como autor del asesinato de Lorenzo.

La defensa de Eduardo Romera, de cara al juicio al que se enfrentará 'Gaspar', se sustenta en que su cliente no tenía problemas con Lorenzo, un vendedor de drogas, de 67 años, con varios frentes abiertos. Así lo exponía el letrado la primera vez que solicitó la medida que ahora ha conseguido para José Antonio, alias ‘Gaspar’: su libertad provisional.

“En primer lugar, en relación con las declaraciones testificales practicadas en el presente procedimiento, resulta imprescindible poner de manifiesto las notorias contradicciones existentes entre los distintos testigos, lo cual merma de forma significativa su credibilidad y fiabilidad".

"De hecho, ninguno de ellos atribuye a mi representado, Don José Antonio, una relación conflictiva con el fallecido, únicamente se pone de manifiesto, y así ha sido reconocido por mi mandante, que adquiría sustancias estupefacientes a Lorenzo para consumo personal”.

“En la misma línea, la testigo Doña L., en declaración prestada ante la Guardia Civil, afirmó que Lorenzo mantenía enemistades con varias personas de etnia gitana, derivadas de deudas económicas que oscilaban entre los 6.000 y los 12.000 euros".

"Asimismo, manifestó haber escuchado una conversación entre la víctima y dos individuos de dicha etnia, en la que estos últimos le advirtieron de forma explícita que, de no saldar la deuda, ‘ya sabía lo que iba a pasar’, lo que introduce un móvil claro y concreto ajeno a mi defendido”.

Tales argumentos chocan con las imágenes que figuran en este reportaje y que para la Policía Judicial son una prueba clave, para señalar a Gaspar como supuesto autor de la muerte de Lorenzo. Todo ello, al ser grabado manteniendo un encontronazo con este traficante el mismo día de su muerte, a las 16.10 horas de aquel viernes 12 de enero de 2024.

La Policía Judicial hizo un seguimiento de José Antonio, alias 'Gaspar', antes de arrestarle como autor del homicidio de Lorenzo.

La Guardia Civil inició una investigación por homicidio doloso y robo con violencia porque ese mismo viernes le habían instalado una caja fuerte a Lorenzo, para guardar lo 'típico': 4.000 euros en metálico, 450 gramos de cocaína, un par de piezas de hachís y un gramo de cristal.

En los dos atestados a los que ha accedido este diario, se expone que aquel viernes, las cámaras de vigilancia de un negocio de hinchables captaron un conato de agresión de Gaspar a Lorenzo porque enfocaban al Carril de la Senda de la Portada. Allí “vivía la víctima” de alquiler o de prestado, lo que está claro según los testigos es que se dedicaba a trapichear.

“Se observa a Lorenzo (víctima), cuando se encuentra hacia atrás, huyendo de la persona que viste de negro y que le sigue. La persona que viste de negro tiene su brazo izquierdo levantado hacia Lorenzo, como si le fuera a agredir con algún objeto”, según analiza la Policía Judicial.

“La imagen tomada del vídeo de la persona que huye y regresa, es comparada con la fotografía tomada durante la inspección ocular del hallazgo del cadáver, coincidiendo el calzado y los pantalones, así como con el color de la camiseta que llevaba puesta la víctima ese día, por ese motivo, se dice que se trata de Lorenzo Alarcón Mateos”.

De forma que en la ecuación solo faltaba una incógnita por resolver: “A continuación, se muestra la captura de pantalla del posible autor del homicidio de Lorenzo, debido a la actitud amenazante en la que se observa respecto a Lorenzo. Se trata de un varón corpulento, de piel blanca, pelo moreno y barba”. Y esa descripción corresponde a ‘Gaspar’.

Así lo identifica ‘El Chapas’, amigo del difunto Lorenzo, del que asegura que años atrás se dedicó a la construcción antes de meterse en negocios turbios: “Un hombre llamado José, al que se le conoce como ‘Gaspar’ y que tiene una bicicleta con alforjas, se pasó por mi taller y le pedí el favor de llevarle una llave de una caja fuerte, tipo armario, que Lorenzo tenía en su domicilio y que Gaspar le acababa de pintar”.

'Gaspar' junto a 'El Chapas', amigo de la víctima mortal de este homicidio.

La visita de ‘Gaspar’ al taller de ‘El Chapas’ se produjo el mismo viernes que fue degollado Lorenzo, de 67 años, y este mecánico relata a la Guardia Civil que en cuanto se enteró del asesinato de su amigo, se puso en contacto con José Antonio, alias 'Gaspar', para hacerle unas cuantas preguntas:

“Le pregunté si vio algo raro cuando fue a llevarle la llave de la caja fuerte y me contestó que vio a Lorenzo salir de su casa, le dio la llave del armero y le dijo que se iba a ir con su amigo Franc para pasar la ITV, y que había visto dos motos aparcadas en un parking, junto a la casa, y a sus conductores que eran gitanos, los vio marcharse”.

Tal manifestación lleva a Eduardo Romera, letrado que defiende a 'Gaspar', de 45 años, a sostener que en la muerte de este traficante de poca monta, podría haber otras personas implicadas. De hecho, la Policía Judicial lo apunta en dos de sus atestados: “No se puede descartar que en este homicidio hayan participado más personas de las que se aprecian en las aludidas imágenes”.

Los investigadores creen que el "móvil del ataque" podría ser "la posible sustracción de algún tipo de droga o dinero de la vivienda" donde residía Lorenzo y en la que instaló una caja fuerte. Aunque en un atestado ampliatorio reflejan que Gaspar debía dinero a su proveedor de coca, incluso lograron documentarla tras escuchar la declaración de un hostelero que les puso sobre la pista del cuaderno de Lorenzo.

El dueño de una cafetería que frecuentaban los protagonistas de esta truculenta historia desveló la supuesta púa, después de que le mostrasen el famoso vídeo de las cámaras de seguridad de la empresa de hinchables. Así lo verbaliza el hostelero: “Reconozco al tal ‘Gaspar’, sé que le debía dinero a Lorenzo, unos 3.000 euros. Iba 3 o 4 veces al día a su casa, para 'pillar’ y es muy amigo de uno al que le dicen ‘El Chapas’ [...]”.

La deuda de cocaína que Lorenzo le achacaba a Gaspar.

Tal era el nivel de detalle de la declaración del hostelero, que los investigadores regresaron a la casa de La Cueva de Monteagudo, para registrarla por segunda vez. En una habitación encontraron el libro de contabilidad de los trapicheos de Lorenzo: “Siendo hallada en el dormitorio de la víctima, sobre una mesilla, una carpeta de color verde con varias hojas y anotaciones manuscritas supuestamente por la víctima”.

“Lorenzo tenía una carpeta de color verde con un cuaderno y hojas sueltas donde anotaba las deudas que mantenía con las personas a las que vendía droga y 'Gaspar' le debía 100 gramos de cocaína, que solía vendérselos a 30 euros el gramo”. En concreto, en la anotación le tenía como moroso farlopero, por tener unos números rojos de 3.210 euros.

A lo largo de la investigación, agentes de la Policía Judicial hicieron un seguimiento de incógnito de los movimientos que hizo el principal sospechoso. Además, se dedicaron a visualizar grabaciones de cámaras de seguridad de empresas de la zona que les permitieron cazar a 'Gaspar', el día de autos, a lomos de su famosa bicicleta con alforjas.

Primero, en dirección a la casa de su camello, y después, huyendo. "Al llegar a casa de Lorenzo y encontrase ya en casa, es donde supuestamente le agrede ''Gaspar' con un arma blanca, siendo observados ambos, sobre las 16.10 horas, en el exterior de la casa, donde Gaspar presuntamente continúa con su agresión y luego éste regresa a la casa, seguido rápidamente por Lorenzo, tal vez que con la posible intención de que no le robara".

"Tras la supuesta agresión que 'Gaspar' realizó sobre Lorenzo, se le observa, aparentemente, a bordo de su bicicleta, abandonar el lugar sobre las 16:31 horas, y pasar en dirección con el cruce de la avenida de Murcia con la avenida de Monteagudo”.

Gaspar, circulando con su bicicleta con alforjas, el día de autos.

Aquella tarde del viernes 12 de enero, Lorenzo había quedado con su amigo, Félix, y su novia, María Jesús, en el Bar Cristóbal. Pero al ver que no llegaba, la pareja se acercó a la calle Senda de la Portada de La Cueva de Monteagudo y descubrieron el cadáver del sexagenario.

“Al llegar al domicilio hemos observado restos de sangre en la calle, entramos en la vivienda y observamos a nuestro amigo Lorenzo, fallecido en el suelo, en un charco de sangre, y con un corte profundo en el cuello, comprobando que no tenía pulso”.

Aquel viernes se acabaron las andanzas de Lorenzo. Basta con escuchar a María Jesús relatando el peligroso currículum del difunto amigo de su novio Félix: “Lorenzo es amigo de Félix, ambos se conocieron porque antes habían sido vecinos en Zarandona, allá por el año 2017. Félix se dedicaba a transportar a chicas que ejercían la prostitución y Lorenzo proveía de la cocaína que necesitaban las chicas que se prostituían”.

“Yo he ayudado a Lorenzo desde que pasó de la prisión de Castellón al CIS [Centro de Inserción Social] donde comenzó a disfrutar de permisos de fin de semana”. “Cuando Lorenzo cumplió su condena y salió en libertad, Félix es quien le buscó la vivienda donde Lorenzo vivía en la calle Senda de la Portada. El alquiler de la vivienda estaba a nombre de Félix y es Lorenzo quien paga a Félix, desconozco la cantidad”.

El inmueble funcionaba como narcocasa: "Lorenzo se dedicaba a vender droga, concretamente cocaína. Ha sido detenido varias veces por este motivo. En el año 2017, ya sufrió unas lesiones por un disparo por este motivo. En otra ocasión, Lorenzo cumplió prisión en Marsella por haber sido detenido con gran cantidad de droga en un submarino”.