Óscar Naya, dueño de una ferretería: "Hace diez años facturaba 5.000 euros al mes, ahora si llego a 1.000, es mucho"

Los pequeños negocios actualmente se encuentran atravesando un momento delicado. Los grandes almacenes o el aumento del comercio online son algunas de las razones por las que estas pequeñas tiendas, que en su momento eran vitales en todos los barrios, estén a punto de desaparecer.

Un ejemplo de ello son las ferreterías. Un negocio de toda la vida que normalmente va pasando de padres a hijos y así lo contaba Óscar Naya, dueño de la ferretería Marconi en una entrevista para El Ideal Gallego. Su padre montó la tienda en 1969 y hoy su hijo no sabe si podrá seguir manteniéndola a flote. "Yo podría estar jubilado, pero lo que más me duele es que no tenga a nadie que quiera seguir", contaba al diario gallego.

"Hace 30 o 40 años los barrios estaban llenos de carpinterías y de otro tipo de comercios del estilo, es decir, profesionales que dejaban mucho dinero en la ferretería por la compra de materiales para después utilizar en sus trabajos posteriores. Hoy de eso solo queda un 2%. Hace diez años facturaba 5.000 euros al mes, ahora si llego a 1.000, es mucho. Sobrevivo de la venta al por menor", explica Naya sobre la situación del sector.

Cuenta que lo que diferencia este tipo de negocios de las grandes superficies es la gran variedad de artículos de que dispone, así como la fiel clientela que los suele caracterizar. “Esta ferretería es la ferretería del barrio. Somos muy conocidos y la clientela más habitual que tenemos es la persona de la calle, con la que llevamos tratando toda la vida. Cuando cierre la ferretería, la vamos a echar mucho de menos. No le damos el verdadero valor que tiene”, concluye Óscar.

Y otro negocio que desafortunadamente se está viendo en la misma situación es el de Domingo Sobrino. La ferretería El Compás nació hace 55 años en manos de su padre; sin embargo, tampoco cree que pueda sobrevivir mucho más: "Es muy difícil mantenerlo y nadie se quiere hacer cargo. Cuando me jubile, cerraré. No puedes competir con Amazon. Internet nos hizo más daño que las grandes superficies", confesó Domingo al mismo diario.