La "solitaria" vida del "patrón" Julio Iglesias rodeado de "10 señoritas" entre Punta Cana y su isla privada en las Bahamas

La mansión de Julio Iglesias en Punta Cana funciona como un reloj humano. No uno que marca horas, sino uno que ordena cuerpos, rutinas y silencios. Cada día se parece al anterior. Nada ocurre por azar. Todo está previsto de manera milimétrica.

El cantante y compositor se levanta tarde. No muy tarde: tarde para alguien que ya no tiene conciertos ni una cita diaria con el aeropuerto. Desayuna despacio, casi siempre en el mismo lugar, un comedor exterior con vistas al mar. A veces habla poco. Otras, nada. Camina con cierta dificultad, apoyado en quienes están allí para eso.

El accidente de coche que sufrió en los años sesenta nunca desapareció del todo; con el tiempo se transformó en dolor crónico, en rigidez, en una dependencia creciente de cuidados físicos que estructura la vida cotidiana de la vivienda.

Después llega el agua. El mar o la piscina. Nunca solo. "Para mí, no hacer nada es tener dos horas para flotar en el agua, que es un paraíso, y pensar: 'Dios, qué hombre tan afortunado soy'", dijo una vez. La mansión, dividida en varias casas, está pensada para que ese pensamiento pueda repetirse sin interrupciones, para que el día no exija nada que no esté ya previsto.

Julio Iglesias, en el año 2020, ayudado por dos empleadas domésticas en el muelle de su vivienda en Punta Cana. Mediaset.

"Una casa llena"

La finca se levanta en una zona residencial de altísima exclusividad del litoral dominicano. No es un enclave perdido: muy cerca hay hoteles de lujo en primera línea de playa, complejos turísticos cerrados y villas privadas de gran tamaño. La privacidad allí no la da el aislamiento absoluto, sino la combinación de distancia medida, vegetación espesa y accesos controlados.

En ese mismo entorno inmediato se encuentran al menos dos propiedades de similar tamaño, muy próximas entre sí. Es una vecindad discreta, de perfiles similares, donde nadie mira al vecino porque nadie necesita hacerlo. El diseño del espacio evita la exposición: entradas que no se cruzan, caminos interiores, muros vegetales que sustituyen a las vallas.

Desde fuera, casi no se ve nada. Desde dentro, todo está organizado para no tener que salir. No hay un edificio central, sino varios pabellones distribuidos entre la vegetación: la casa principal, los bungalós, las dependencias del personal, los espacios de servicios.

Senderos estrechos conectan unos con otros. Son caminos pensados para que nadie llegue de golpe, para que el movimiento sea discreto, para que nada irrumpe sin aviso. Una piscina que serpentea y que protagoniza.

Durante años, las revistas describieron ese lugar como una aldea balinesa en el Caribe. Hablaron de maderas nobles, de sobriedad elegante, de integración con el paisaje.

Todo eso es cierto, pero incompleto. La clave no es estética: es funcional. La casa no está hecha para recibir. Está hecha para contener, para sostener una vida entera sin necesidad de abrirse al exterior.

Vista aérea de la casa de Julio Iglesias en República Dominicana. Gtres

"La casa nunca está vacía", explica un trabajador de jardinería que prestó servicio allí durante años y que ha pedido mantener el anonimato tras hablar con EL ESPAÑOL. "Siempre hay gente, siempre hay movimiento. Pero 'el patrón' [sic] nunca sale ni suele recibir visitas tampoco. Es un hombre muy solitario", dice.