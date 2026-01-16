La periodista Sarah Santaolalla denuncia a Vito Quiles por perseguirla en taxi hasta su casa desde los estudios de RTVE

La tertuliana televisiva Sarah Santaolalla se encuentra en estos momentos presentando una denuncia contra el creador de contenido Vito Quiles, después de que este presuntamente la persiguiera en un taxi hasta su casa al salir ella de colaborar en un programa en los estudios de RTVE.

Fuentes policiales describen a EL ESPAÑOL que, al parecer, Quiles la estaba esperando para hacerle una de sus controvertidas entrevistas en el momento en el que ella abandonaba el lugar.

Sin embargo, la tertuliana no respondió a las preguntas del agitador, y se subió en un coche particular para volver a casa.

Sin embargo, Quiles ha optado por pedir un taxi para "perseguir a la colaboradora televisiva hasta su hogar", explican las citadas fuentes, con la finalidad de continuar haciéndole las preguntas al llegar.

Ante esto, y sintiéndose acosada, Santaolalla ha acudido a la comisaría de Policía Nacional de Moncloa-Aravaca para denunciar los hechos.

Historial polémico

Esta no es la primera polémica que protagoniza Vito Quiles. Sus métodos consisten en repetir preguntas incómodas de forma insistente a diferentes figuras políticas y mediáticas, sobre todo del ámbito del progresismo y la izquierda.

Vito Quiles, entrevistando a Gabriel Rufián al salir del Congreso.

El creador de contenido, que suele ir acompañado de un cámara que graba la escena, no se conforma con el silencio de las personas, y es habitual que les persiga.

Esta es una dinámica que repite con mucha frecuencia en el Congreso de los Diputados, donde de hecho el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria denuncia que ha incurrido en graves infracciones debido a otros incidentes de este tipo que protagonizó en los últimos meses.