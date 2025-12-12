En patera, a nado y ahora en parapente, los inmigrantes ya 'vuelan' a Ceuta y Melilla: "El día de mañana llevarán hachís"

Tierra, mar... y ahora aire. Los intentos desesperados de cruzar la frontera desde Marruecos a España se han llevado numerosas vidas por delante.

Muchos de ellos tratan de lograr su hazaña a nado. Fuentes de la Guardia Civil aseguran a EL ESPAÑOL que "hay una media de un cadáver a la semana. Hoy justo hemos recogido el cuerpo de un niño flotando. No tenía más de 16 años. Es horroroso".

En ocasiones es debido a la hipotermia. Otras a la inanición. Otras a un ahogo... Y con el fin de alcanzar Europa, muchos jóvenes se juegan la vida cruzando la frontera en parapente.

Restos de los parapentes hallados por los agentes. E. E.

"El inmigrante ha llegado a su objetivo", reseñan estas fuentes. Según la información que maneja este periódico relativa a los saltos en parapente, la nueva forma de llegar a territorio español desde el país vecino, en Ceuta se han detectado cinco vuelos.

El primero lo avistaron hace dos meses aproximadamente. Y, además, se grabó y se subió a TikTok."Europa o la muerte" era la frase que acompañaba al vídeo, donde aparecen varios jóvenes a los mandos de un improvisado ala delta.

Jóvenes en parapente en el monte de Beliones (Marruecos). E. E.

Se presupone que uno de los chicos logró su hazaña, dado que los agentes encontraron los restos del parapente en territorio español, pero no a su piloto. Concretamente, se lanzan desde el monte de Beliones hasta las laderas del Fuerte de Piniers.

Las mafias, detrás

"Este fenómeno es algo nuevo. El inmigrante quiere llegar a su objetivo, se trata de eso, y lo pretende conseguir a toda costa", comentan fuentes del Instituto Armado, quienes sospechan que haya mafias detrás de estos "peligrosos" viajes.

Tal y como publica el diario marroquí Al Akhbar, hace escasos días, las autoridades del país detuvieron a cinco varones como miembros de una organización criminal que organizaba estos viajes, a cambio de importantes cantidades económicas.

Al cabecilla del grupo se le acusa de fabricar y vender los paracaídas, así como de coordinar los vuelos. Este sujeto es el único que mantienen en prisión, dado que los otros cuatro restantes fueron puestos en libertad.

Posible entrada de droga

A pesar de que estos vuelos tienen un grado de riesgo elevado y los materiales con los que se arman los paracaídas son frágiles, fuentes de la Benemérita no descartan que lleven consigo "mochilas con droga".

"Es un método que hoy usa el inmigrante para su principal objetivo, que es cruzar la frontera y llegar a España, pero, quien sabe, igual el día de mañana estos jóvenes van equipados con una mochila con 30 kilos de hachís a la espalda", consideran estas fuentes.

Sin embargo, el elevado peso del transporte y el propio cuerpo del joven sumado a una mochila cargada de estupefacientes dificultaría aún más ese "objetivo" y pondría todavía más en riesgo la vida de estos jóvenes, ya que son vuelos sin motor.

Aunque "no se descarta nada", los uniformados saben que la entrada de droga a España "suele ser por otras vías que implique menos riesgo".

Los jóvenes que van en parapente se lanzan desde una ladera en territorio marroquí "que forma una V" con la frontera española, donde llegan "a una zona alta también".

Algunos incluso lo "han intentado de noche. Tú esto de día lo ves porque te pasa delante de las narices. De noche es aún más arriesgado. Se lanzaron una vez", agregan.

Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ponen el grito en el cielo por este "nuevo método" de atravesar la frontera. Exigen un aumento de la plantilla y que su profesión se considere "de riesgo".

La asociación califica de "insólito" el fenómeno de los ala delta transfronterizos: "Esperemos que no hayan venido para quedarse".

Parapente en la ciudad vecina

Ya en 2022 se vieron vuelos en parapente en la localidad vecina, Melilla. Un inmigrante consiguió acceder a la ciudad autónoma superando los seis metros de altura que suponen la valla fronteriza que separa Marruecos de España.

Según publica Efe, fuentes de la Delegación del Gobierno melillense informaron de que dos ciudadanos que se encontraban circulando por la carretera de circunvalación han sido testigos de la entrada del inmigrante. "Hermano, ¡se está lanzando en un puto paracaídas!", dijeron los varones que visionaron el vuelo.

Los dos testigos han avisado al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla para avisar de la entrada de un inmigrante en parapente por las inmediaciones del Río Nano. Una patrulla del Instituto Armado se desplazó hacia la zona, pero no localizaron al inmigrante.

Avalancha de 2022

Hace tres años, la frontera española-marroquí fue testigo mudo de uno de los episodios más trágicos que se ha vivido en la zona. Aproximadamente, 2.000 inmigrantes quedaron atrapados en una "ratonera" de la cual un centenar no salieron con vida.

De las 2.000 personas que bajaron con la intención de cruzar a territorio español, llegaron hasta la valla unas 1.500. Pero solo 133 cruzaron finalmente a España.

Los subsaharianos intentaron franquearla primero por una de sus esquinas, donde hay un foso paralelo al muro. Trataron ahí de romperlo, pero al ver que resultaba inútil se dirigieron al puesto fronterizo. Eran unos 500 los que utilizaron una radial para seccionar la reja.

Ahí se encontraron en un callejón sin salida. Mientras tanto, los agentes marroquíes les cercaban por detrás, según informaron fuentes policiales. Fue ahí donde se produciría más tarde la avalancha. "Murieron aplastados en la valla al ser cercados por la espalda".

Dos años más tarde, tal y como publicó EL ESPAÑOL, un informe sobre la tragedia de la valla de Melilla acredita que el ejército de Marruecos provocó la tragedia de la valla de Melilla acaecida el 24 de junio.