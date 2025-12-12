El audio que Bárbara, detenida por matar a su hijo de 4 años en Almería, envió a su padre antes de inculparse: "Intenté salvarlo"

"Intenté salvarlo, intenté ayudarlo, papá, pero nada. El niño no me reacciona, ni siquiera se mueve". Entre sollozos, Bárbara articula estas palabras en un audio enviado a su padre en la tarde que Lucca fue asesinado en la localidad de Garrucha (Almería).

Las grabaciones, a las que ha tenido accesoEL ESPAÑOL, fueron enviadas momentos antes de que la madre del fallecido se presentase en comisaría para inculparse: "Voy a llamar a la policía. No me importa. Yo llamo a la policía y me entrego, porque en realidad yo no le hice nada".

"No sé qué pasó, papá. El niño de un momento a otro se empezó a poner mal", comienza el audio de WhatsApp. "Traté de que me hablara, pero el niño no quería hablar conmigo. Yo tengo miedo, papá", continúa.

"Yo quiero pedirles perdón por ser tan mala hija, por ser tan desagradecida con ustedes. No supe cuidar a su nieto y ustedes hicieron todo por mí", termina el audio.

Tras recibir este mensaje, los abuelos maternos del fallecido dieron la voz de alarma sobre lo sucedido. En ese momento se inició el despliegue de búsqueda en el que colaboraron efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y de Protección Civil.

"Violencia física y sexual"

Alrededor de las 23:30 horas del miércoles 3 de diciembre, la Policía Local de Mojácar encontró el cuerpo sin vida del menor de 4 años en una caseta de la playa Marina de La Torre en Mojácar, municipio almeriense colindante con Garrucha.

Caseta de la Playa Marina de La Torre en Mojácar (Almería), donde fue hallado el cuerpo sin vida del niño. E. E.

Inmediatamente se procedió a la detención de ambos acusados: Bárbara Ysmar B., la madre del niño, y Juan David R., su expareja, quien no es el padre biológico del menor.

El pasado sábado 6 de diciembre, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera (Almería) acordó el ingreso en prisión provisional sin fianza para ambos.

Uno y otro están siendo investigados por presuntos delitos de asesinato y maltrato infantil. Asimismo, el auto de ingreso en prisión señala que Juan David "maltrataba y golpeaba" de forma habitual al menor y que durante la mañana previa al asesinato del niño le violó y golpeó "de forma reiterada" mientras Bárbara se encontraba fuera del domicilio.

Sin embargo, no se descarta que la madre fuese testigo de los abusos que sufrió su hijo, ya que regresó al domicilio sobre las 12:00 horas, después de que Juan David le trasladase que el niño se encontraba "mal".

Los informes de la Guardia Civil señalan que el cadáver fue localizado con "evidentes signos de violencia". Por su parte, los resultados de la autopsia –realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML)– determinaron que el niño falleció a las 15:30 horas, así como que el cuerpo presentaba "signos de violencia física y sexual".

La madre del fallecido, mujer venezolana de 21 años, ya "había sido detenida e investigada, unos meses atrás, por haber maltratado a su hijo", según detallaron fuentes próximas a la investigación a este diario.

Además, Bárbara "es una mujer con problemas con las sustancias. Es toxicómana", según añadieron las citadas fuentes. A su vez, sufría malos tratos por parte de su expareja.

Juan David tenía vigente una orden de alejamiento ante Bárbara y Lucca desde el 20 de octubre, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Grabaciones de Juan David R. maltratando a Lucca, el menor supuestamente asesinado en Almería.

Existe otro audio de esa misma tarde enviado por Bárbara a su expareja Juan David: "Lucas no reacciona, mi amor. Yo me siento mal, no sé qué pasó", ha desvelado El Mundo.

"No sé ni siquiera dónde estoy. Estoy mal de la cabeza [...]. Estoy cegada, mi amor, estoy cegada. Estaba en resignación pensando que mi hijo sí está bien, pero creo que no", se escucha en estas grabaciones.

Las palabras de Bárbara se escuchan entrecortadas por los sollozos: "Y yo me quiero morir. Perdón, perdón por decirte esto, pero yo me voy a morir", articula con desesperación. "Perdón por arruinarte tu vida de esta manera, Juan", agrega.

La mujer concluye el audio recordándole a Juan David, de quien está embarazada de cinco meses y quien supuestamente era su expareja por aquel momento, el afecto y amor que siente por él: "Quiero decirte que te amo, que te amo con mi vida [...] y gracias por intentar tener una familia, por intentar formar esa familia con nosotros, pero yo no puedo más".

Asimismo, en sus palabras apunta que la tragedia podría haberse evitado de mantener las distancias: "Yo sé que la mejor decisión habría sido haberte dejado en paz y que quedaras lejos de nosotros. Tal vez nada, nada de esto hubiera pasado".

Fracaso del sistema

Estaba previsto que los Servicios Sociales de la Diputación de Almería visitaran la casa donde vivía Lucca. Sin embargo, la visita no se realizó porque 24 horas antes el niño ya había sido asesinado.

El menor vivía en un piso patera compartido con otras familias inmigrantes. No tenía cuarto propio ni espacio para jugar. Tampoco disponían de un lugar en el que cocinar, sino que Bárbara utilizaba la cocina del quiosco en el que trabajaba: "No tenían cocina, cocinaba aquí", cuenta el dueño del local en conversación con este periódico. Además, este ha señalado que el niño "tenía deficiencia intelectual y pesaba como mucho 10 kilos".

Lucca, el niño de 4 años asesinado en Garrucha (Almería). RRSS

Lucca vivió una infancia marcada por la separación de sus padres y por convivir con un hombre que ejercía maltrato sobre él y sobre su madre. A su vez, este hombre era aficionado a la santería, algo que no frenó a Bárbara para quedarse embarazada de Juan David.

Paralelamente, un primer atestado de la Guardia Civil revela el origen de los moratones que a veces presentaba este niño, quien cursaba educación infantil en el Colegio Ex Mari Orta.

La representación legal de la familia asegura que el menor acudía al colegio con hematomas visibles y, en una ocasión, con un brazo fracturado o "encabestrado", sin que el centro educativo activase los protocolos de maltrato infantil o absentismo.

Sin embargo, a pesar de los episodios violentos y de la situación de precariedad, a Bárbara no se le retiró la custodia de Lucca como medida cautelar.

"La Fiscalía solo actúa a instancias de los informes de los Servicios Sociales", subrayan fuentes de la Fiscalía de Menores. Y añaden: "Fiscalía de Menores trabaja con la información contrastada de Servicios Sociales Comunitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Servicios Sociales Comunitarios inició las entrevistas con la madre del menor, a requerimiento de Fiscalía de Menores el 24 de octubre de 2025, sin que hasta la fecha Servicios Sociales Comunitarios nos haya remitido informe psicosocial alguno, en base al cual pudiéramos instar la retirada del menor. A Fiscalía de Menores, no ha llegado a día de hoy informe alguno sobre la drogadicción de la madre".

Por su parte, la Diputación de Almería señala: "En lo que a los Servicios Sociales de Diputación compete, actuamos en tiempo y forma, a instancias de la Fiscalía, que nos solicitó el pasado 18 de noviembre, un informe sobre la situación del menor, como parte de las diligencias que practicaba".

"Se mantuvo el 20 de noviembre una entrevista con la madre, por parte del equipo compuesto por educador, psicólogo y trabajador social. Esta entrevista inicial se completa con una visita al domicilio, prevista para el 4 de diciembre, que nunca se pudo realizar ya que se produjo el triste desenlace".

Por tanto, ya se conocían los malos tratos al niño, por parte de su madre, Bárbara, así como de su padrastro, Juan David, y no alertaron. Nadie actuó hasta pasado un mes.

El abogado José Luis Martín, representante del abuelo materno del menor, ha denunciado el "fracaso absoluto" de los protocolos de protección.

El padre de Bárbara se mostró abatido ante los medios de comunicación: "Ese hombre con el que vivía la llevó a hacer unas cosas que no eran… Ella quería mucho a su hijo", declaró entre sollozos ante las cámaras arropado por sus familiares.

Ahora, los abuelos maternos de Lucca luchan por la custodia del bebé que espera la detenida, embarazada de cinco meses.