Contratos, cobros, pisos y viajes: todos los privilegios de Paqui, Belén Cerdán, Jésica o Anaís, las mujeres de la banda del Peugeot

El último informe de la UCO, encargado por el juez Leopoldo Puente, ha arrojado este martes un nuevo personaje a la investigación por presuntas causas de corrupción. Se trata de Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán.

La esposa del ex secretario de organización del PSOE, de inmediato, se ha ganado el apodo de 'La Paqui' por la forma en la que Antxón Alonso, socio de Cerdán en Sevinabar, la mencionaba en las conversaciones analizadas por la UCO.

En dichas conversaciones de WhatsApp, Alonso se desahoga con su mujer, Karmele Atuxtxa, y le escribe:

–La Paqui, que la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y gastar (sic). Y en restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno lo mejor.

'La Paqui' se une así al elenco de mujeres vinculadas a los principales actores de una trama que partía con Koldo García y José Luis Ábalos hasta alcanzar a Santos Cerdán o Antxon Alonso.

9.500 € cobrados por 'La Paqui'

La Unidad Central Operativa de laGuardia Civil, tras analizar varios documentos y transferencias, ha revelado que Paqui Muñoz habría cobrado 9.500 euros en cinco transferencias bancarias, sin que conste prestación efectiva de servicios laborales a la cooperativa Noran, vinculada a Servinabar.

Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2018, 'La Paqui' cobró, presuntamente, cinco nóminas, a razón de 1.900 euros al mes. Además, la mujer de Santos Cerdán cobraba una pensión por una invalidez permanente de 650 euros, circunstancia que declaró su marido ante el juez Leopoldo Puente el pasado mes de junio.

Aunque la cooperativa Noran tiene sede en el País Vasco, la contratación de Paqui coincide con ella residiendo en Madrid junto a su marido. Vivían en un ático amueblado por Servinabar, que también pagaba el alquiler.

Paqui Muñoz, enfrentándose a la prensa el 1 de julio, cuando fue a ver a su marido a prisión. E.E.

El ex secretario de organización del PSOE era propietario en un 45 % de las acciones de la empresa, que funcionaba como hucha del 2 % que tenían acordados Antxon Alonso y Santos Cerdán con Acciona en cada concurso de obra pública que se adjudicaban como UTE.

A todo ello se une el uso de una tarjeta de crédito de la empresa por parte del ex dirigente socialista y de su mujer. Con ella abonaron vacaciones, gastos en restaurantes y bares.

La Unidad Central Operativa ha pedido ya al juez instructor, Leopoldo Puente, que autorice investigar la posible participación de Paqui Muñoz en la trama. Solicita poder investigarla fiscalmente.

Su situación procesal definitiva dependerá de las conclusiones del juez instructor y de la Fiscalía. Varias fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL consideran que es más que plausible que finalmente resulte investigada, y como mínimo, como partícipe, a título lucrativo, en cuanto a la responsabilidad civil.

Belén Cerdán

También ha pedido la UCO, en los mismos términos, autorización para investigar a María Belén Cerdán León. Cuñada de 'La Paqui' y hermana de Santos Cerdán, estuvo contratada como administrativa por empresas de la trama.

Habría percibido un total de 367.290 euros de Servinabar, primero, y de Ercolan Sociedad Cooperativa, asociada a la primera. Según la Guardia Civil, habría estado cobrando "hasta mediados de 2025", esto es, hasta la misma detención de Cerdán.

Belén Cerdán León, hermana del exsecretario de Organización del PSOE. PSN - PSOE

Su trayectoria profesional, la conocida, se ha desarrollado principalmente vinculada al sector público y político local en Navarra, además de mantener una prolongada relación con empresas relacionadas con el entorno del PSOE, como Frigoríficos de Navarra, Hatoblanco S.A. o Doblea Milagro S.L. Y, por último, Servinabar. Según la UCO, la relación laboral se prolongó "hasta mediados de 2025".

En los últimos 10 años fue presidenta de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta, y concejala socialista de Milagro, en distintos periodos.

Como concejala de Milagro debutó en 2019, y posteriormente fue nombrada vicealcaldesa. Cuando su hermano ingresa en prisión solicitó su baja del PSOE, aunque ha mantenido su acta de concejal en Milagro, figurando como edil no adscrita.

Las chicas de Ábalos

Dentro de la trama, las mujeres vinculadas a José Luis Ábalos merecen un capítulo aparte. Tanto por su número, como por la afición que el ex ministro de Transportes tenía, supuestamente, a los servicios de chicas de compañía, amantes fijas, novias y exmujeres.

De todas ellas, Jésica Rodríguez, expareja, es la única que está citada a declarar como investigada en el Caso Koldo por su presunta implicación en la contratación irregular en empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes (Ineco y Tragsatec) de las que percibió un salario sin acudir a trabajar.

Primero amante y después, exnovia, la relación entre ambos ya estaba consolidada en octubre de 2018, pues fue entonces cuando Ábalos, todavía casado con Carolina Perles, pidió a Jésica que buscara un piso cerca de Ferraz y la universidad donde ella estudiaba Odontología. Carrera, presuntamente, pagada por el exministro a través de la trama, al igual que el piso en el que residió.

Fotografía de José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y Jésica Rodríguez, la novia del exministro. E.E

Jésica acompañó a Ábalos en varios viajes oficiales entre noviembre de 2018 y diciembre de 2022. Entre los destinos en los que la mujer estuvo con Ábalos se encuentra Rusia, aunque esta semana se ha sabido, por el informe de la UCO, que también le acompañó a Marruecos.

Se trata de un viaje oficial, a principios de 2019, cuyo trasfondo, según los investigadores, era que la UTE Acciona-Servinabar se hiciese con el contrato de construcción del puerto de Kenitra.

Por cada viaje, Rodríguez supuestamente cobraba de la trama unos 1.500 euros facilitados por Koldo García, su interlocutor para los asuntos económicos.

Andrea, Miss Asturias, Anaís...

Mientras Ábalos seguía casado con la última de sus tres mujeres, Carolina Perles, y estando aún con su amante, Jésica Rodríguez, el ex ministro de Transportes pasó alguna velada con Carlota y Ariadna, dos prostitutas de Córdoba contratadas por Koldo para ambos.

Luego llegaría Andrea de la Torre, la última novia de Ábalos conocida. Ella no está imputada en ninguna causa judicial relacionada con las investigaciones que afectan al exministro, como el Caso Koldo.​

También relacionada con Ábalos, aunque ella siempre ha negado cualquier tipo de relación sentimental, figura Claudia Montes, ex miss Asturias y afiliada al PSOE. Se conocieron en un acto de partido y ella le escribió por redes sociales pidiéndole ayuda para trabajar, algo que reconoció ante el Supremo.

También, presuntamente, fue Koldo quien realizó los trámites para que entrase a trabajar en Logitrail, una empresa filial de la pública Renfe. Ante el juez declaró que el hombre para todo de Santos Cerdán y Ábalos le reclamó cosas "obscenas" y que su manera de pararlo fue replicarle que a ella quien le gustaba era José Luis Ábalos.

Andrea de la Torre, la última novia de José Luis Ábalos, ha declarado como testigo y también lo ha hecho en los medios de comunicación, sobre todo, a raíz de la aparición en escena de otra mujer: Anaís D.

Anaís D.

Se trata de una ex actriz porno y modelo valenciana, contratada por Ábalos, en principio, para pasearle al perro y limpiar el domicilio del exministro en Valencia.

El 10 de junio de este año, la UCO irrumpió muy temprano en el domicilio del exministro, por sorpresa, para realizar un registro. La mujer estaba allí y trató de ocultar un pen drive, por indicación de Ábalos, en sus leggins.

En este punto, hay que reseñar el papel de la exmujer de Koldo García, pues conocía los tejemanejes de Ábalos y sus amantes. Según la UCO, en febrero de 2021, Koldo escribió a su todavía mujer: “Necesito pulseras. Para la puta”. Ella le pregunta entonces: “¿Pero para la 1, ¿no?”.

Se encuentra investigada por la Audiencia Nacional por supuestos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dentro del Caso Koldo, aunque su defensa sostiene que no existen pruebas que la impliquen directamente.​

Las consortes del Peugeot

Por último, e investigada, aunque ajena a esta trama, otra consorte del Peugeot, junto con Paqui Muñoz, es Begoña Gómez. Se la investiga judicialmente por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

Estas imputaciones provienen de una causa iniciada en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, en la que se acusaba a Gómez de aprovechar su posición para influir en procesos de contratación pública y realizar otras presuntas irregularidades relacionadas con su trabajo universitario y su vinculación a la Universidad Complutense de Madrid.​

La apertura de las investigaciones motivó que Pedro Sánchez se tomase cinco días para reflexionar, que explicó posteriormente en una carta a la ciudadanía. En ella expresó que colaborarían con la justicia para esclarecer los hechos. Gómez ha declarado varias veces ante el juez, pero se ha acogido su derecho a no declarar en todas las comparecencias.​

Begoña Gómez, durante una comparecencia. David Morales

Los delitos que se le imputan son tráfico de influencias, referido a si usó su condición de esposa del presidente para favorecer a empresarios en la obtención de contratos públicos; corrupción en los negocios, vinculado a la adjudicación de contratos y el registro de software universitario de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense; apropiación indebida, para dilucidar si se apropió del software desarrollado para la cátedra; y malversación, dentro de una investigación sobre el uso de recursos públicos para actividades privadas, especialmente en relación con la contratación y trabajo de su asesora en Moncloa.​

El último delito, el de intrusismo profesional, se le imputa, presuntamente, por firmar pliegos de condiciones y documentos técnicos para los que supuestamente no reunía las cualificaciones necesarias.​

Precisamente esta semana, el juez Juan Carlos Peinado ha encargado un informe a la Asociación Española de Abogados del Estado para esclarecer si Begoña Gómez cometió intrusismo profesional al firmar ciertos documentos como codirectora de cátedra.