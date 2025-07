Paqui, la mujer de Cerdán que viajó de Sevilla a Navarra por trabajo y acabó casada: "Habla ella por todo lo seco que es él"

Paqui Muñoz se subió a principios de una primavera de hace muchos años en un autobús en Los Corrales (Sevilla) en dirección a Navarra. Lo hizo como habían hecho antes muchos de su pueblo desde finales de los años 60 para trabajar como temporeros en la recogida del espárrago.

Con menos de 4.000 habitantes, aquel movimiento migratorio, conocido como Las Varás de Navarra nutrió las economías de su pueblo y del colindante, Martín de la Jara. Ambos agrícolas y ganaderos, ambos en la sierra sur de Sevilla. Cada temporada partían autobuses y autobuses, hasta el punto de que "el 70% de la mano de obra jornalera temporera" provenía de aquellos pueblos, según el historiador Manuel Velasco Haro, también corraleño.

Tras muchísimas horas de carretera, Paqui Muñoz Cano llegó a Peralta para trabajar, como todas las mujeres, pelando los famosos espárragos blancos de la zona que arrancaban de la tierra sus paisanos. Aquel primer viaje lo hizo acompañada de varios familiares, precisa una fuente de toda solvencia que la conoce desde hace muchos años y que pide anonimato.

Tras aquel primer viaje, Paqui acabó encontrando trabajo fijo en una de las fábricas situadas en Milagro, y luego pasó a la de Bonduelle. Fue en el entorno de las fábricas donde conoció a quien se convertiría en su marido. Era técnico de mantenimiento industrial, había trabajado para Iberfruta, en la localidad de Azagra, y también en Bonduelle, esta última en Milagro (Navarra). Se llamaba Santos Cerdán.

Con los años, su marido, de un día para otro, acabaría en Bruselas negociando toda una investidura de Gobierno. Esta semana, tras la primera noche de su marido en prisión, al salir de su casa, Paqui le espetó nerviosa a los periodistas: "En vez de estar aquí, lo que tenéis que hacer es ir a la puerta de 'la Ayuso'".

Porque Cerdán se encuentra en la prisión de Soto del Real, sin fianza. El juez cree que hay indicios para considerarlo como el cerebro de la trama de las mordidas de las empresas adjudicatarias de obras públicas vinculadas a los contratos adjudicados por el Ministerio de Transportes y otras administraciones públicas.

Su marido, hijo y nieto de socialistas, se afilió tarde al partido. Lo hizo el mismo año, 1999, en el que se convirtió en teniente de alcalde y concejal en la oposición, cargo que simultaneó en los últimos años con el de parlamentario en la cámara autonómica.

Poco a poco siguió ascendiendo. Más adelante, en 2008, entra como consejero en la empresa pública Milagro Servicios Integrales S.L., creada por el Ayuntamiento y centrada en trabajos técnicos y de mantenimiento de edificios.

De 2011 hasta 2017, fue secretario de organización del Partido Socialista de Navarra. Lo fue hasta que se bajó del Peugeot con Pedro Sánchez para convertirlo de nuevo en secretario general del PSOE.

En Milagro

Hasta entonces vivía junto a Paqui y su hija a las afueras del pueblo, en la calle Pintor José Ibáñez Viana. La vivienda, adquirida en 1994, es modesta: planta baja, primer piso y un garaje. Les costó, en la época, 11 millones de pesetas. Tiene 90 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños.

"[Santos Cerdán] nunca ganó las elecciones como cabeza de lista en el pueblo", precisa la misma fuente. Era un chaval "con su cuadrilla, no era muy dicharachero. Era normal, no muy popular. No era de hablar, era más bien seco".

Todo lo contrario que Paqui, que "como andaluza, sí era dicharachera. Ya dijimos que hablaba ella por todo lo seco que era él". Paqui trabajó "unos años en Bonduelle y ahí ya se jubiló", precisa otra fuente de Milagro. Sufrió un accidente, que le causó importantes daños en un pie. Cobra desde entonces una pensión de 640 euros.

"¿La gente en Milagro? Pues conforme iba escalando él, no se lo creía, claro. Se comentaba. De pronto, pues apareció aquí con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Pasaron juntos un fin de semana". Fue poco antes de las primarias que devolverían al actual líder del PSOE a la secretaría general del partido. "Se alojaron los cuatro en la Casa Rural Casa Miralrío", pasearon y comieron en restaurantes locales como El Olivo.

"Entonces nos preguntábamos si no se habría equivocado. Y también, que aquella tourneé del Peugeot quién la pagaba. Hoteles, gasolina, etc.". Para entonces, y según el informe de la UCO, Santos Cerdán ya utilizaba su influencia en el Partido Socialista de Navarra para, presuntamente, amañar contratos de obra pública.

El accidente de Paqui fue justo antes de que mudaran a Madrid. El salto a la capital y a la política nacional fue el premio tras su apoyo denodado de un triunfador Pedro Sánchez, que acabó como presidente de Gobierno tras una moción de censura negociada por el navarro. Fue "el arquitecto de obras de gobiernos progresistas en España", como se autodefinió esta semana el propio Santos Cerdán ante el juez que decretó a continuación su ingreso en prisión.

La misma fuente consultada de Milagro continúa su relato: "Luego de jubilarse por esa incapacidad, pues vimos a Paqui en una manifestación en Madrid, sujetando la pancarta, y nos llamó la atención por la incongruencia".

A Milagro acude el matrimonio "los veranos, en navidad. Las fechas clave. Estas últimas estuvieron aquí. Y por supuesto están empadronados, porque en las últimas elecciones, creo que fueron las europeas, votaron los dos aquí".

De Paqui no hay más imágenes que las recogidas esta semana en distintas televisiones en la puerta de su casa cuando instó a la prensa a que se fueran a la casa de Isabel Díaz Ayuso. Del matrimonio, muy discreto, no hay nada.

No en vano, y en el partido, a Cerdán lo apodaban 'el hombre invisible'. Pero la discretísima Paqui sí tiene una red social en la que solo con su nombre de registro retrata su arraigo a la localidad navarra en la que residió.

Santos Cerdán, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar como investigado este 30 de junio. Efe

La activó en 2014, un año antes de que concurriese como candidata cunera en las elecciones municipales de 2015. Lo hizo en Noáin, como número 10, un municipio a 70 kilómetros de Milagro. La cuenta estuvo parada hasta 2019.

En ese tiempo, solo realizó solo tres publicaciones propias y a partir de ese año, ya con su marido en Madrid, la activó. La dedicó a compartir contenidos del Partido Socialista, tanto español como navarro, críticas al PP e intervenciones y entrevistas de su marido.

De 2019 data uno pidiendo la dimisión a Inés Arrimadas, cuando saltó a los medios que había sido administradora hasta 2018 de una de las empresas de su marido siendo líder de Ciudadanos. "Pues señora, hay que dar ejemplo. Ya está tardando en dimitir", le escribió.

También se hacía eco de las intervenciones públicas del portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, quien dimitió del cargo el pasado 18 de junio tras saberse que su mujer había sido contratada en Servinabar, de la que Santos Cerdán presuntamente tiene un porcentaje accionarial mediante un contrato privado y vinculada a las empresas del Caso Koldo.

En Andalucía

Pero, ¿y en su pueblo natal, Los Corrales? El matrimonio Santos Cano, que se sepa, no tiene ninguna propiedad allí, pero también son asiduos. La última vez que acudieron fue el pasado 4 de mayo, festividad de la virgen patrona del pueblo. Optan por pernoctar en la casa más amplia, que pertenece a uno de sus cuatro hermanos.

La madre de Paqui, que ronda los 80 años, vive en una modesta vivienda en el centro de la localidad sevillana, con una estrecha fachada de la que cuelga una pancarta: 'Sanidad 100% Pública', siguiendo la estela del PSOE-A criticando la gestión sanitaria del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Los Corrales es un bastión del PSOE", indica otra fuente consultada del lugar. "Vamos, Los Corrales y la comarca entera: vinculados todos al PSOE y al SOC, a Podemos, IU... a partidos del espectro comunista. Nunca ha habido alternancia política, hay un sesgo ideológico que es hegemónico".

El furgón con Santos Cerdán, ya dentro de la cárcel de Soto. EFE

En las elecciones municipales, "y para dar opción a quienes quieren votar diferente, el PP por ejemplo tiene que optar por candidatos 'paracas', que son de fuera". Nunca han logrado representación. "Porque nadie del pueblo se atreve a presentarse como candidato o candidata. De ninguna manera se quieren señalar".

Su arraigo con Andalucía también viene de la mano de la amistad que mantienen con Alfonso Gómez de Celis, el sevillano vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Institucional y Formación del PSOE. "En la Feria de Sevilla acuden siempre a la caseta Los Mimogas, que pertenece a Alfonso Mir, exconcejal socialista en el Ayuntamiento en el tiempo en el que Gómez de Celis también estuvo como concejal".

Desde que el PSOE-A perdió el espacio municipal para su caseta por olvidar abonar en plazo la cuantía para mantenerla, "Los Mimogas es el lugar de encuentro. Este año también ha ido María Jesús Montero, no de manera oficial".

La vida en la capital

En Madrid, y según los audios de Koldo García que figuran en el informe de la UCO que precipitó la caída de Santos Cerdán, Koldo tramitó el alquiler de un piso en Madrid para Cerdán con cargo a Serminabar. Fue en septiembre de 2017, cuando ya Pedro Sánchez llevaba 5 meses como secretario general del PSOE y él era secretario de coordinación regional del PSOE.

"También podría ver ese inmueble", le indicó a Koldo García, para luego apostillarle que "el apartamento lo coge Servinabar, ya te contaré". Días después le pidió a Koldo que "insistiese en que dejasen el precio en 900 euros, ya que le habían dado el visto bueno para ese importe".

Paqui, no obstante, acabó residiendo con su marido y su hija en un ático en el Barrio de Chamberí, cuyo alquiler, según declaró Cerdán ante el juez esta semana, asciende a 2.900 euros mensuales. Tiene 120 metros cuadrados y dos terrazas.

En la declaración de bienes y rentas, registrada el 3 de agosto de 2023, en el Congreso, Santos Cerdán dio cuenta de su vivienda en Milagro y de un préstamo de 53.218 euros suscrito en 2003. También, otro de 19.200 euros para la compra de un Volvo XC60 T6 hace dos años. Además, decía poseer un saldo de 55.320 euros en una libreta de ahorro.

Dentro del apartado ‘Rentas percibidas por el parlamentario’, se encuentra el cobro de una nómina de 79.184,07 euros con el concepto ‘Nómina, base liquidable’. La cantidad pagada por IRPF, según la declaración de bienes, es de 26.237,24 euros.

Actualizó su declaración el 20 de junio de 2025. Figura, además del Volvo, sobre el que pesa un préstamo pendiente de 10.100 euros, otros 47.000 en una libreta de ahorro. El montante de ahorro es inferior al presentado en la declaración de 2023, que era entonces de 55.320 euros.

El primer encontronazo de Paqui con la prensa, hace cinco días, contó también con la intervención de su cuñada, Belén Santos, la hermana de Cerdán. "No tenéis corazón, estáis destrozando la vida de mi sobrina, de nosotros. No hay derecho a lo que estáis haciendo". La sobrina, la hija de Paqui y de Santos, estudia segundo de Medicina en una universidad católica y privada de Madrid, por la que abona una media de 21.000 euros anuales.

El viernes por la tarde, Paqui, acompañada de nuevo por su cuñada, visitó a su marido en Soto del Real, pues su auto de prisión provisional, aun sin fianza, sí es comunicada. Vestida exactamente igual que el pasado 1 de junio, salió de su domicilio, golpeó el micrófono de una reportera y se dirigió al norte de Madrid.

Allí exigió "más respeto" a los periodistas antes de entrar en el recinto penitenciario. Son tres los supuestos delitos con los que el magistrado Leopoldo Puente le relaciona y le han llevado a una celda en el módulo 13: presunta pertenencia a organización criminal, por presunto cohecho y por presunto tráfico de influencias.