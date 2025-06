Una 'manada' de 5 menores de 13 años violó a un compañero de clase en un viaje: "Sufre estrés postraumático crónico"

Una nueva manada ha vuelto a actuar, esta vez, los protagonistas han sido alumnos de 2º de la ESO de un colegio concertado de Valencia. Los hechos sucedieron en marzo de 2023 durante un viaje escolar. La víctima, que ahora tiene 16 años, tuvo que acudir a varios psiquiatras para tratar los problemas derivados de la violación: entró en estado catatónico durante los días siguientes y "sufrió un trastorno de estrés postraumático cronificado con graves episodios de amnesia disociativa", según relata el informe de uno de ellos.

Dos años después de la violación en grupo, la Fiscalía de Menores de Valencia únicamente ha presentado cargos contra uno de los cinco implicados, ya que dos de ellos eran inimputables al tener sólo 13 años en el momento de los hechos, y los otros dos se acogieron a su derecho a no declarar, lo que ha impedido, por ahora, demostrar su implicación en la agresión sexual.

Otro menor fue también investigado por acorralar e intimidar a la víctima para que no relatara lo sucedido ese día en el cuarto de baño en Benalmádena. Aún no descarta la acusación pública la implicación de un sexto implicado, sin embargo, no se le pudo identificar ya que los responsables no aportaron apenas datos en los respectivos interrogatorios.

Antes de la agresión, durante el curso escolar, el menor ya había sido víctima de varios capítulos de burla y acoso por parte de un grupo de compañeros de clase por sus gafas, granos en la cara o la forma en la que se comía su desayuno. No sólo soportaba esas risas, sino que también le obligaban a ubicarse en la última fila de la clase o le aislaban en algunas rutinas escolares. Por si fuera poco, recibía en su móvil a menudo vídeos de carácter pornográfico (heterosexuales y homosexuales) y sobre técnicas de alargamiento de pene.

Lugar de los hechos

El 28 de marzo de 2023, en un hotel de Benalmádena, los cinco compañeros le rodearon y le obligaron a entrar en un cuarto de baño. Le enseñaron vídeos pornográficos para comenzar a masturbarse delante de él y, a continuación, le amenazaron obligándolo a hacer lo mismo. Tras cerrar la puerta con pestillo, lo agredieron sexualmente.

Durante la agresión, el cabecilla del grupo expresó con ahínco "que sufra, que sufra, quiero ver cómo sufre", según la reconstrucción de los hechos que realizó la Fiscalía de Menores.

Finalizado el viaje, el joven siguió siendo acosado por la manada tanto dentro como fuera del colegio. Volvieron las amenazas a través de redes sociales para que guardara silencio y llegaron incluso a llamarle más de 300 veces a través de WhatsApp.

Temiendo que pudieran hacerle daño a su hermano menor, que también asistía al mismo colegio, el mayor optó por soportar en silencio una serie de humillaciones y sufrimientos que, con el tiempo, deterioraron su salud mental hasta que se desplomó en los brazos de su madre dos meses después del suceso. Entró en estado catatónico tras sufrir estrés emocional.

La víctima fue ingresada en el Hospital La Fe en tres ocasiones durante 35 días y, actualmente, sigue recibiendo tratamiento psiquiátrico.

Fue gracias al primer psicólogo que atendió al menor que el caso salió a la luz. Tras el menor relatar el trauma que le martirizaba, el psicólogo acudió al juzgado de guardia para presentar la denuncia, con previo aviso a los padres del chico. Entregó una copia de la denuncia a la directora del colegio donde estudiaban todos los menores.

"Escenifica estar rodeado por un grupo de chicos de los que daba los nombres, echando baba por la boca con elevado nivel de bloqueo y angustia, refiriendo que la baba es semen y refiriendo inmovilidad», afirma el informe del especialista.

Tras tomar declaración a la víctima y a siete adolescentes responsables, tres de ellos menores de 14 años, la Fiscalía de Menores sólo ha podido acusar a uno de los jóvenes, por el que se piden 15 meses de internamiento en régimen cerrado, además de otra medida punitiva de dos años de libertad vigilada y la obligación de someterse a un programa formativo de educación sexual.

Un profesor de los alumnos, confirmó indignado que "todos en el colegio saben que violaron a un alumno". El menor junto a sus dos hermanos han tenido que abandonar el colegio después de que se diera a conocer la violación grupal ya que la Fiscalía ha denegado el secreto de las actuaciones.

El mismo profesor ha añadido que "la directora prohibió los viajes y actividades con pernoctaciones fuera de Valencia después de la denuncia, diez menores del mismo curso abandonaron el colegio y dimitieron los miembros de la asociación de padres de alumnos".