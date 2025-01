Las 10 claves del MIR de 2025 según Pilar, preparadora del 80% de aspirantes: "Es mejor acostarse tarde la noche antes"

Este sábado 25 de enero, a partir de las 16.00 horas en la Península —las 15.00 en Canarias—, será el examen MIR para todos los médicos de España. En total, habrá en juego 9.007 plazas de 46 especialidades distintas. Por ellas pelearán 14.612 médicos en todo el territorio nacional.

Las dudas se acumulan justo antes de comenzar. Los nervios se suman al estrés y el cansancio por la llegada de la prueba, por lo que la cabeza de muchos comienza a jugar malas pasadas. Un consejo de última hora es lo mejor.

Cabe recordar que la prueba durará cuatro horas y media y que se recomienda llevar bolígrafo azul o negro para responder oficialmente. Los estudiantes recibirán un cuestionario de examen y una hoja de respuestas.

A. Pérez Meca / Europa Press Sanidad pisa el acelerador para recuperar la elección presencial del MIR este año

EL ESPAÑOL ha consultado con Pilar Sánchez, preparadora del grupo CTO, las 10 claves para que todo salga bien durante el examen. El grupo CTO es un hub sanitario al que acuden más del 80% de los estudiantes del MIR para preparar su examen a través de sus formaciones de postgrado

1. Consejo clave

—El número uno es la confianza. Es fundamental ir con esa confianza porque ya lo llevan hecho, llevan meses preparándose una durísima oposición en la cual todo está hecho. Pero es algo tan básico que se olvida. Esa confianza y concentración te da parte del porcentaje de éxito que vayas a tener.

Más consejos, porque ahora están muy cansados: que se visualicen en un futuro. Cuando estás en una época ya un poco de bajón es como: piensa en ti con una bata, con un bisturí, en Urgencias… Desarrollándote ya y pasando este trámite que te permite entrar en la especialidad. Eso genera cierta confianza. Esto es solo recoger ya el trofeo.

Otro consejo es que eviten estos días todo lo que les provoque estrés. En el sentido de que hay mucha rumorología, ¿no? Les llega que van a aparecer estas 200 preguntas, 20 más de anatomía patológica, que se pregunta poco, 50 imágenes en vez de 25… Empiezan a circular bulos y se los creen. Todo esto nos provoca estrés. Si me tengo que cerrar las redes sociales por una semana o dos días y huyo de los grupos de Whatsapp. Hay que separarse y alejarse.

Último consejo: cuidarse. Por supuesto, concentración, confianza, pero físicamente también hay que estar bien. Los picos altos de virus en los hospitales están ahora. Aléjate de esas masas. Si ves gente tosiendo y demás, aléjate. Hacer el examen con unas décimas de fiebre cambia mucho. Hay que cuidar mucho la salud ahora. Es importantísimo.

2. ¿Qué hay que saber?

—Lo que hay que saber, sí o sí, son los elementos en los que convergen varios factores y aquellos que tengan un largo recorrido en el MIR. Es decir, aquellas que se pregunten mucho, teniendo en cuenta que el Ministerio le da una vuelta de tuerca.

Luego, aquello que esté de actualidad. La viruela del mono, la Covid o, está de moda desde hace unos años, el síndrome metabólico. Parece que ha estallado ahora con el Ozempic, pero desde hace unos años tiene mucho impacto en la sociedad.

O bien, cosas relevantes del ámbito científico. Por ejemplo, algún avance oncológico, tratamientos nuevos... Sobre todo en aquellas enfermedades que no hayan tenido un tratamiento.

AECC Pontevedra La Asociación Española contra el Cáncer estrena nueva sede en Vigo

Por lo tanto, o bien cuesitones muy muy preguntadas, o bien enfermedades que hayan tenido un impacto reciente en la sociedad, o bien novedades y relevancias de las diferentes especialidades, quizás con especial atención al ámbito terapéutico, que es el que se van identificando cada vez nuevas moléculas.

3. Los descartes

—¿Qué se puede obviar? Yo suelo decir que no merece gastar energía neuronal en cualquiera de estos preceptos. Primero, no es importante para el examen MIR por las cuestiones que hemos dicho antes. Dos: no te lo sabes. Si no te lo sabes sigue adelante, porque si no estás dejando de contestar preguntas y por tanto perdiendo puntos. Y tres: no lo puedes deducir. Hay muchas cosas que no las tienes de memoria, pero puedes deducirlo con tus conocimientos. Si no lo puedo deducir, no tiene sentido dedicarle mucho tiempo.

4. El preexamen

—Les recomendamos que la tarde anterior la tengan libre. Hasta el viernes al mediodía se estudia, luego ya no. Se recomienda que el viernes te acuestes muy tarde para que te levantes muy tarde a la mañana siguiente y tampoco tengas la tentación. Esa mañana, si no, se hace eterna. Si me levanto temprano pues me puedo dar un paseíto, por ejemplo. Que coman hidratos, pero algo ligerito, que no nos vaya a dar sueño. Ir guapos al examen es otra recomendación, que te veas visualmente bien hace un poco. Esas son un poco las pautas.

5. ¿Examen esperado?

—Se espera un examen muy parecido al del año pasado, con dificultad media-alta, muy discriminativo, con una distribución de asignaturas similar al del año pasado y muy transversal. La tendencia en los últimos tres años ha sido similar.

Junta de Andalucía El Hospital de Antequera y el Clínico de Málaga se alían para fortalecer la atención del servicio de dermatología

6. La mente

—Nosotros tenemos un equipo de psicólogos, la fortaleza mental es fundamental. Hay que trabajar muchas casuísticas. A un alumno que le va bien, le va bien la fortaleza psicológica. A uno que va mal, que se queda enquistado, también le va bien, tienes que ayudarle a remontar en algún momento y personalizarlo. Es un punto importantísimo de adaptarnos a sus circunstancias emocionales, porque son días emocionalmente intensos.

7. Sabe cuándo parar

—Desrecomendado totalmente estudiar 24 horas antes de la fecha del examen.

8. La primera es la respuesta

—Hay que quedarse siempre con la primera opción. Porque luego cuando vas a hacer un segundo repaso, si es que te da tiempo, normalmente vas más cansado y, lo que de primeras creía que estaba bien, ahora te hace dudar. Vas a fallar, porque estás más cansado. Tenemos esa tasa de fallo cuando vuelves a la segunda y cambias la opción. O sea, lo mejor es 100 por 100 quedarse con la primera opción que pones siempre.

9. 'El Bloqueo'

—A todos nos pasa. El que está a mi derecha y a mi izquierda tienen exámenes diferentes, así que si tienes una pregunta que no te la sabes, otra que tampoco y no te la sabes, tienes lo primero que respirar, parar, levantar la cabeza, ver que hay otros escribiendo y decir: vale, ya te va a tocar a ti dentro de nada este bloque, así que no te ansíes porque tú no sepas y los demás sí. Merece la pena parar un momento. En el MIR vamos a minuto por pregunta y tienes que ir muy preparado porque si no, no lo sacas. Pero hay que pausarse, respirar y volver.

10. ¿Y cuando salga?

—Es inevitable pensar en el examen. Te juegas 40 años en pocas horas. Olvidarte es lo mejor, te lo pide el cuerpo. Esa noche, le hacemos la plantilla. Eso les da mucha paz mental. Hay gente que pasa de todo, pero de esta manera te quedas tranquilo. Es una buena manera de liberarte en este sentido.