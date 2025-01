Joaquín Navarro, el español secuestrado en Argelia y ya liberado: "Estoy en shock, ha sido un momento complicado"

El español Joaquín Navarro, secuestrado en Argelia el pasado 14 de enero y liberado el martes 21, ha afirmado este miércoles en Argel que sigue en "estado de shock" por el "complicado" momento atravesado y pidió "algunos días poder recuperar un estado de calma y de tranquilidad".



"Os pido la compresión; sigo en estado de shock y necesito algunos días para poder recuperar un estado de calma y de tranquilidad que realmente necesito; en todo caso os agradezco a todos. Me he sentido acogido y amado", han sido sus primeras desde la sede del Ministerio de Exteriores de Argelia junto al embajador español, Fernando Morán Calvo-Sotelo.



"Estoy muy contento de estar aquí. Primero tengo que agradecer a las autoridades argelinas por su amabilidad, su seguridad en todo momento, en particular, el presidente de la República (Abdelmadjid Tebboune)", añadió después de haber sido secuestrado el pasado 14 de enero en el sur de Argelia y liberado por el Frente de Liberación del Azawad (FLA), según declaró la misma organización que ayer martes entregó Navarro a las autoridades argelinas.

Las autoridades de Argelia reciben a Joaquín Navarro Canadá tras ser liberado por los tuareg. Ministerio de Defensa de Argelia.

Secuestrado en Argelia

Navarro, quien se encontraba de turismo en el sur de Argelia cuando fue secuestrado por cinco hombres armados, fue trasladado al norte de Malí por sus captores. Según las investigaciones, los secuestradores pretendían venderlo al Estado Islámico del Gran Sahara (EIGS). Gracias a la intervención conjunta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, las fuerzas de seguridad argelinas y el Frente de Liberación de Azawad (FLA), su liberación se logró sin incidentes.

El Ministerio de Defensa argelino informó que el español fue entregado por el FLA en las proximidades de Tinzaouaten, en la frontera con Malí, y trasladado en avión privado hasta la base aérea de Boufarik, cerca de Argel. Allí fue recibido por los servicios de seguridad argelinos antes de ser puesto bajo custodia de las autoridades españolas.

El Frente de Liberación de Azawad, una milicia tuareg que lucha por la independencia del norte de Malí, destacó su colaboración con las autoridades para liberar a Navarro y mejorar su imagen internacional. El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, elogió la profesionalidad y rapidez de las fuerzas de seguridad en un caso que podría haberse complicado si el rehén hubiera caído en manos del EIGS.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español emitió un comunicado breve, confirmando la liberación del ciudadano y agradeciendo la colaboración de los servicios diplomáticos y de inteligencia involucrados.

El secuestro de Navarro contrasta con el caso de Eva Gretzmatcher, una ciudadana austriaca secuestrada en Níger el pasado 12 de enero, quien sigue retenida. La operación para rescatar al español se presenta como un ejemplo de eficacia en la lucha contra la delincuencia organizada, según las autoridades argelinas.