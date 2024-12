Los 70 españoles atrapados y sin techo en Mayotte tras el ciclón que ha devastado la isla: "Nos quedaremos ayudando"

Atrapados, pero tan impactados y conmovidos por la magnitud de la tragedia de Mayotte, en el Índico, que la colonia de españoles en el archipiélago francés arrasado por el ciclón 'Chido' ha pedido a sus familiares que minimicen su presencia en los medios de comunicación. También les han rogado que no exijan más que los saquen de la isla.

Consideran que son "unos privilegiados", ya que todos están bien, y están centrando sus esfuerzos en ayudar "a quienes no tenían nada y se han quedado con menos". El aeropuerto está cerrado y Exteriores ya ha advertido a las familias que no fletará "ningún avión militar" ni ningún tipo de evacuación que no pase "por las autoridades francesas", detalla a El ESPAÑOL Mari Cruz, hermana de Cristina Díaz, una profesora española natural de Tembleque (Toledo). El Consulado General en París, por su parte, informó a Exteriores de que "está en contacto con la colonia española y confirma que, por el momento, todos están bien".

Juan es de Prado del Rey (Cádiz), y lleva dos años trabajando como profesor en Sada, en la costa oeste de la isla. "Hemos sido menos los damnificados españoles porque nos dieron las vacaciones el viernes, el mismo día en el que cancelaron las clases. Mi vuelo era el sábado, pero me lo adelantaron al viernes". Por ello se encuentra actualmente en Mauricio, preocupadísimo. No sabe nada de sus alumnos. "¿Españoles? Podríamos haber sido más los atrapados. Los que tenían el vuelo el domingo -el ciclón 'Chido' arrasó Mayotte el sábado- son los que se han quedado sin poder salir".

La comunidad española en la isla, calcula, es de unas 70 personas, en su mayoría profesores de español contratados por el Gobierno francés. "Muchos de estos 70 salimos antes" de que llegase el ciclón que ha afectado, cuando no destrozado, el 90% de las viviendas de la isla, y hay centenares de desaparecidos. "Por ello, consideramos que mo queremos que se ponga el foco en los españoles, porque estamos bien. El foco internacional debe estar en la gente que no tiene nada".

Según el Ministerio de Exteriores hay 45 españoles inscritos en el Registro de Matrícula Consular. Es en Mamoudzou, la capital, donde se concentrarían esos 70, en los que se incluyen los registrados en el Consulado.

"No se buscan muertos"

La situación es dantesca. "No se están buscando muertos", precisa Juan a EL ESPAÑOL. La magnitud de la destrucción en Mayotte es tal que las autoridades francesas aún no han conseguido cuantificar con precisión el número de víctimas. Ayer, la cifra de muertos ascendía a 31, mas 45 heridos graves. "Son muchos más", precisa Juan. "A los fallecidos los está sacando la gente, los familiares y enterrándolos, sin ayuda de nadie. Esos no van a formar parte de ninguna cifra oficial", incide.

Apenas funciona la electricidad, las comunicaciones terrestres, mucho menos aéreas e internet tampoco. El tejado de la casa de Cristina salió volando por los aires y ella se refugió en el sótano del edificio. "Mi casa también se ha quedado sin techo", afirma Juan. "Y eso son las buenas edificaciones. Las chabolas, donde vivía la población inmigrante, en su mayoría ilegal, en la capital y en el norte de Mayotte, han desaparecido y de ellos no se sabe nada".

Provienen, en su mayoría, de Madagascar o Comoras. Ante la llegada del tornado, las autoridades "hicieron un llamamiento para que se refugiaran en polideportivos y edificaciones seguras. Ante el temor de que los repatriaran, porque la Policía lo suele hacer allí y es muy habitual que los detengan y deporten, no acudieron".

El gobernador de la isla "llegó a dar su palabra de que no iban a detenerlos, y aun así, no acudieron. Tengo un amigo que está en un refugio en Kwale, cerca de la capital, que se quedó al 20% de ocupación. No lo creyeron, no fueron y son los que han desaparecido". Por ello, Juan, que ha perdido "coche, casa, todo", considera que la situación de los españoles, que forma parte de la élite profesional de Mayotte, "es de privilegio", comparada con la de gente "que se ha quedado sin absolutamente nada, cuando no ha muerto directamente". No obstante, precisa que "también somos víctimas, solo que estamos en una situación algo mejor que la de mucha gente. Pero necesitamos ayuda igualmente".



Un colegio de Mayotte, completamente destrozado por el ciclón. Cedida

A los españoles "les han llevado en estos días harina y azúcar", cuenta Juan. No obstante, "el agua potable no es gratis. Un paquete de agua de 6 botellas se está pagando entre 15 y 18 euros, depende del sitio". Por ello, una de las medidas impuestas por el gobierno francés prohibir la subida desorbitada de precios, fijándolos a los que estaban vigentes el 13 de diciembre.

Mari Cruz cuenta que su hermana ha tranquilizado a la familia. "Nos dice que tiene baño, agua y cama, frente a gente que lo ha perdido todo" y que se encuentra "colaborando en ayudar a quienes lo necesitan, haciendo cola para el agua, limpiando... y que la situación ya está más controlada. Que hay militares ya en el terreno, pero que la situación es muy dura. Nos ha dicho 'no penséis tanto en mí', y que se queda para ayudar". Pasará, por tanto, y salvo milagro, las navidades en Mayotte, como todos los españoles y extranjeros.