El papel entregado por Aldama al Tribunal Supremo estaba escrito por Koldo: "El gesto gráfico no se puede copiar"

Víctor de Aldama entregó este lunes, en su comparecencia como investigado en el Tribunal Supremo, una nota manuscrita con adjudicaciones presuntamente amañadas. El supuesto comisionista del caso de corrupción aseguró que la información había sido plasmada por el puño de Koldo García Izaguirre.

La grafóloga G. S. M. ha asegurado a este periódico que la letra es del exasesor de Ábalos. Lo ha hecho después de comparar el papel entregado por De Aldama y las notas de Koldo García Izaguirre, que desveló en exclusvia EL ESPAÑOL el pasado 2 de julio de este mismo año. "Pertenecen a la misma persona", afirma con rotundidad la experta.

Inicia su explicación apuntando que coinciden "todas las letras y números, también el gesto gráfico, y eso no se puede copias". Por lo tanto, asegura que ambos manuscritos han salido del mismo puño y letra: el de Koldo García Izaguirre.

A partir de ahí, comienza a describir la personalidad de quien ha escrito el texto: "Se trataría de una persona no muy hábil, que no es empática, que no suele ser acertado en sus palabras y a la que le cuesta rectificar. No es capaz de calibrar las consecuencias", expone.

Esto se puede ver, según la grafóloga, tras analizar la letra. "Es una persona que enlaza poco las letras entre sí", apunta.

Además, por eso mismo en su estudio afirma que se puede ver que quien escribe es una persona "bastante inflexible". "Es difícil negociar con él porque no tiene manga ancha. Es un tipo de persona que recibe órdenes y actúa, no acaba de implicarse".

Asimismo, otros rasgos de su letra le resaltan como una persona con "bastante mal genio". "Si lo provocas y lo acorralas, se enfada y puede ser agresivo". "La parte agresiva es porque es una letra que tiene pocas redondeces, es muy aguda", recalca la grafóloga.

Koldo García.

El hecho de que ambos papeles estén escritos por la misma persona se puede ver reflejado por el "gesto tipo" señalado con anterioridad. "Es algo que se ve muy bien en las firmas, aunque aquí no se puede ver porque no hay. Sus letras tienen una inclinación igual en los dos textos y siempre dibuja igual las letras. Los números también son significativos porque son propios de él. El número 6 lo hace igual siempre. Las T igual. No hay un ápice de duda".

Los papeles de Koldo

La grafóloga tiene claro todo lo anterior. También, como opinión, que los textos comparados tienen una diferencia: el que entrega Aldama parecen más unos apuntes y el desvelado en exclusiva por este periódico está hecho para ser presentado. "Pero es una mera opinión, son apreciaciones", insiste.

Lo cierto es que la nota entregada por Aldama al Alto Tribunal hace referencia a presuntas adjudicaciones amañadas de obras públicas del Ministerio de Transporte. La nota entregada al instructor del Supremo Leopoldo Puente está fechada en mayo de 2019.

Por su parte, en las notas desveladas en julio por este periódico se podían leer nombres y gastos varios. Entre ellos, un Ricardito 6.000 cuotas PE". Además, había otros conceptos como Alfredito, Tintorería, Cafés o Comida Valencia acompañado de distintas cifras y PE o PA. PE serían gastos personales y PA serían los del Partido.

El Gobierno, por su parte, no ha considerado que Víctor de Aldama haya aportado pruebas suficientes sobre pagos de comisiones y corrupción en el Ejecutivo, habiendo despejado especialmente las que tienen que ver con las adjudicaciones de obras públicas que vienen en la nota. Es más, entienden que resta valor a las denuncias.