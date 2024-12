Lalachus, la aficionada al atletismo con nombre de 'teletubbie' que dará las campanadas con Broncano

A juzgar por sus lágrimas de emoción esta semana, Laura Yustres Vélez nunca pudo imaginarse que cuando estudiaba Bachillerato en el IES Victoria Kent de Fuenlabrada un día presentaría las campanadas de Fin de Año en Televisión Española. Ni eso ni muchas cosas más que le han ido ocurriendo a lo largo de su trayectoria. Porque cuando comenzó a despuntar como cómica, y creadora de contenidos en redes sociales, se conformaba humildemente con poder asistir a programas como 'Sálvame' (al que calificaba como "un Universo Marvel") aunque fuera como público.

Tras difundirse la noticia, mutismo. Tanto su agencia de representación, Big Creators, como desde RTVE, han recibido un aluvión de peticiones de medios de comunicación tratando de entrevistar a Lalachus. Han decaído todas. Se han remitido a hoy lunes, cuando se presenta oficialmente en el ente público la revolucionaria apuesta de Televisión Española por unas campanadas de Fin de Año con David Broncano y Lalachus, para acercarse a un público eminentemente joven, milenial y consumidor de plataformas, pódcast, redes sociales y humor.

Ella tampoco se ha pronunciado. En sus intervenciones en 'La Revuelta' esta semana, ha hecho alusión, siempre con vis cómica, de los ataques recibidos tras la designación debido a su peso. Luego, con ese vídeo para sus 350.000 seguidores de Instagram, daba las gracias y manifestaba que no podía hablar "porque estoy llorando mucho", contó con voz entrecortada. "No he podido decir nada antes, no he podido salir por aquí diciendo nada porque no era nada oficial. Pero es muy fuerte y estoy súper emocionada".

Su historia

Laura Yustres tiene 30 años y su nombre artístico, Lalachus, no fue concebido como tal. En una entrevista concedida hace tres años a 20 Minutos explicó que "tiene un origen bastante cutre. Lala es por el teletubbie amarillo. Mi prima pequeña no sabía decir Lala y decía Lala Lala... Y Chus es de mi apellido que es Yustres. Un amigo me empezó a llamar chustas (porros). Dije: '¿Qué me puedo poner de nombre de messenger? Lalachus...". Y del messenger, al estrellato catódico.

La joven estudió en su localidad natal, Fuenlabrada, y cursó Bachillerato en el IES Victoria Kent. Allí, además de estudiar, entre 2007 y 2008 coordinaba, maquetaba y redactaba contenidos, en la publicación semanal del instituto, 'El periódico del Mundillo', que costaba 10 céntimos. Ella estaba en Primero del Bachillerato de Comunicación Audiovisual, un ámbito que le habría gustando continuar estudiando la carrera, pero no pudo ser.

"Tuve que ponerme a trabajar y ya he ido enlazando empleos hasta ahora. No tengo una carrera de Audiovisuales o algo así concreto, es algo que siempre me ha gustado, siempre se me ha dado bien editar", contó hace tres años. Su primer empleo en 2010 fue como auxiliar de sala en un cine. Luego trabajó como recepcionista en la Escuela de formación de Enagás, hasta el verano de 2019.

Para entonces ya estaba simultaneando su trabajo con su pasión: ser actriz, cómica, y crear contenidos audiovisuales en redes sociales, además de participar en diversos programas de radio y pódcast en directo. No obstante, nunca dejó lo de trabajar como recepcionista: su siguiente empleo, desde aquel verano de 2019, fue como administrativa en la constructora ACR Grupo, en su sede del distrito de Chamartín.

Lalachus, en la última gala de los Premios Ondas Globales de Podcast, donde estaba nominada. EP

"Me gusta ese rollo", confesó, refiriéndose a la creación de contenidos y vídeos para sus redes sociales. "Pero también me gusta la atención al cliente, no creas. Me gusta atender a la gente porque me cuentan cosas y yo soy muy de El diario de Patricia, que me cuenten historias". Su pasión por lo audiovisual también ha sido apostando por continuar mejorando en ese sentido. Hace cuatro años realizó en Atresmedia Formación los cursos de realización Audiovisual y Comunicación Audiovisual, todo ello de manera simultánea.

El fenómeno Lalachus

Fue en el confinamiento de la pandemia cuando el fenómeno Lalachus comenzó a germinar y a adquirir notoriedad también por sus ingeniosos tuits, sus interacciones con los famosos y por su amor declarado a la década de los 90, la de su infancia. Tanta, que incluso Los Javis la ficharon para ofrecerle un pequeño papel en Veneno, la serie sobre la vida de Cristina Ortiz, La Veneno'. Además, cuenta con una nominación a los Premios Ondas Globales de Pódcast y es ganadora de un premio Ídolo.

En cuanto a su vida personal, Lalachus tiene pareja, Manu. Con don Manuel, como le llama en sus vídeos, está prometida. Tiene un sentido del humor muy similar al suyo y "una paciencia digna de admirar", ha contando en TikTok.

Laura Yustres, Lalachus, con su novio, Manu, este verano en Nueva York. @lalachus

Otra de sus pasiones es el atletismo, y solía participar en carreras como independiente, como en la de 'Ponle Freno', en el año 2015. Corrió los 5 kilómetros en beneficio de las víctimas de accidentes de tráfico y la culminó con un tiempo de 00:32:49. También corrió en la nocturna 'Ilumina Toledo' en 2018. Otros 5 kilómetros que cubrió en 38 minutos y 53 segundos.

La semana pasada, la madrileña se mostró abrumada por el aluvión de muestras de cariño recibido tras difundirse la noticia. "Muchísimas gracias por los mensajes que me habéis estado mandando estos días. Nada, no hay nada que me haga más ilusión en el mundo... Pues eso, no puedo hablar que nos vemos en las Campanadas". Obvió así cualquier alusión a los furibundos ataques recibidos en redes sociales relativos a su peso. En este sentido, sí ha sido defendida tanto pr RTVE como por otros compañeros de profesión, condenando las críticas.

Sin duda, los buenos resultados de audiencia de 'La Revuelta', así como la enorme sintonía y complicidad de la que hacen gala Lalachus y David Broncano en 'La Revuelta' han fundamentado los motivos de la propuesta de RTVE. También, la enorme capacidad de improvisación de ambos, para que les ofrezcan lo que para Laura es, sin duda, algo que ni siquiera había soñado: despedir el año 2024 y dar la bienvenida a 2025.