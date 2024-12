Mollá, la hormiga Barrancas: "Compartiría un décimo con Errejón porque dicen que el desafortunado en el amor..."

Pablo Motos siempre dice que Trancas y Barrancas son las estrellas de El Hormiguero, y detrás de ambas hormigas de fieltro están Juan Ibáñez y Damián Mollá, que llevan más de dos décadas trabajando junto al valenciano y triunfando en el programa de Antena 3.

Pero algo que desconocen los millones de espectadores que les ven cada noche es que Mollá, además de dar vida a Barrancas, es un gran dibujante, experto en idiomas y mitología, con varios publicados sobre esos temas.

Por ejemplo, el mundo del cómic le lleva apasionando desde sus tiempos en la universidad, donde vendía sus dibujos a sus compañeros (así conoció a Juan Ibáñez) y, tras la covid, publicó Conejo-Man contra el coronavirus: "Tenía la historia, tenía el súper héroe, pero me faltaba un villano que me lo proporcionó la pandemia. Es una parodia muy divertida de lo idiotas que fuimos y de las tonterías que hicimos porque nos lo mandaban", explica Mollá.

Damián Mollá es la persona que le da vida Barrancas. Carlos López Álvarez

No obstante, los primeros libros que lanzó al mercado fueron para desenvolverse con el inglés de una manera divertida, lógica y fácil, "demostrando que sabes mucho más inglés del que creías que sabías", afirma. This book is the milk!, This book is the Remilk!!, This book is the Milk Too!, This Book is the Mini Milk o This book is the Sh!t, escritos junto a Alberto Alonso, ofrecen la posibilidad de aprender "hasta 3.000 palabras con risas, sorpresas y nada de esfuerzo".

Por último, hace un par de años se puso a estudiar Cultura Clásica y decidió publicar un libro sobre el tema llamado Oh, my God! La mitología que no sabías que sabías: "Hay muchísimas cosas que puedes aprender de cultura clásica que tenemos alrededor y no nos damos cuenta, desde los días, los meses, las películas, los superhéroes…", dice, dando pistas sobre lo que sería un gran regalo para estas Navidades.

"Lo que hay en este libro es lo que Platón o Aristóteles sabían, dando pie a las bases de la cultura occidental que, junto a sus dioses, han formado un cóctel de historia, mitología, astronomía, astrología que no puedes estudiar por separado. Es como un puzzle que necesitas ver todas las piezas con perspectiva para unirlas y entender todo. Cuando lo haces, te explota la cabeza. Es súper chulo saber de mitología, de astronomía… Lo que se llama cultura clásica", apunta.

Test navideño

EL ESPAÑOL ha contactado con el madrileño para hacer un balance de este exitoso 2024 y para saber cómo afronta 2025 gracias al test navideño que se ha sometido.

Pregunta.- ¿Qué producto nunca falta en su mesa?

Respuesta.- En mi casa siempre tenemos la misma cena en Nochebuena y mi parte favorita son los envueltos en bacon al horno que hace mi madre. El saladulce es mi sabor favorito.

P.- ¿Es del team de Pedroche y sus transparencias o es de los que prefiere a Ramón García con capa?

R.- En Nochevieja soy del Team Pedroche, sin duda. Sus trajes son una auténtica inspiración en mi psiquiátrico (risas).

Damián Mollá en El Hormiguero. Carlos López Álvarez

P.- ¿Alguna 'pelea' mítica que recuerde con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R.- Una vez, mi hermana vino con su novio en Navidad. Anunciaron que iban a montar una ecoaldea y que se independizaban de la sociedad. Se lió bastante guapa, aunque lo recuerdo como un momento bastante divertido, la verdad. Al final no lo hicieron...

P.- ¿Es más de adornar la casa con todo lo que pueda o algo sobrio?

R.- De pequeño montaba el Belén con unos muñequitos que venían en los chocolates Jack (unos argentinos) y desde que no los tengo no tengo la misma pasión. Eso sí, en cada viaje, mi chica y yo compramos una bola de Navidad para el árbol diferente. Nos queda chuli piruli.

P.- ¿Con qué personaje famoso, histórico o político adornaría mano a mano el árbol de Navidad?

R.- Con la familia Rothschild (la familia más rica y más siniestra del mundo, se consideran los verdaderos dueños del mundo occidental). Siempre me han producido curiosidad, porque son millonarios, pero poco conocidos.

P.- ¿Con qué político compartiría un décimo de lotería? ¿Por qué?

R.- Compartiría un décimo con Íñigo Errejón. Seguro que toca algo porque dicen que el desafortunado en el amor es afortunado en el juego. Eso dicen…

Trancas y Barrancas.

P.- ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R.- Sin dudarlo un instante, que Elon Musk compre Tinder (risas).

P.- ¿Con qué político cenaría en Nochevieja? Nombre y por qué

R.- Me apenó mucho ver las cuentas de Begoña Gómez (esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez). La invitaría con mi familia para que pueda cenar algo caliente en unas fiestas tan señaladas.

P.- ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2024 y quién será en 2025?

R.- De 2024, sin ninguna duda, Lamine Yamal ¡Qué crack es! De 2025 lo va a ser Mbappé, a partir de febrero creo que por fin empezará a brillar.

Damián Mollá en El Hormiguero. Carlos López Álvarez

P.- ¿Con qué personaje famoso, histórico o político se tomaría las uvas? ¿Por qué?

R.- Con José Luis Ábalos ¡Menuda fiesta organizaría!

P.- ¿Un libro y un disco para 2025? (No valen los propios)

R.- El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo, es un libro increíble. Y disco… El Último día de nuestras Vidas, de Dani Martín, creo que es el Robbie Williams español.

P.- ¿Qué restaurante recomienda para el año que viene?

R.- Siempre me ha encantado La Bistroteca, en la calle Espartinas 7 de Madrid.

Damián Molla y Juan Ibáñez.

P.- ¿Cuál sería el regalo de Papá Noel o Reyes Magos que pediría?

R.- Pido, pediría, un brazo biónico para una cosa del trabajo…

P.- ¿El mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho? ¿Y el que nunca le trajeron?

R.- El mejor que recuerdo fue una bici azul que aún tenemos en la casa del pueblo. El peor, cuando pedí un disco de Elástica y me trajeron uno de la Elecrtic Light Orchestra, me dio una tremenda bajona. Y el que nunca me trajeron… el barco pirata de Playmobil. Un trauma más en mi vida (risas).

P.- ¿A qué político le daría carbón por este 2024?

R.- Este año es fácil elegir destinatarios: Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Pero en vez de carbón, les traería barro.