Diego Mateos, el cargo del PSOE señalado por cobrar doble: "Si a alguien tienen que denunciar es a los que han hecho los pagos"

A lo largo de su carrera política, Diego José Mateos nunca se ha arrugado desde que ejerce cargos orgánicos dentro del PSOE y como concejal electo en la ciudad del Sol. Tampoco lo ha hecho tras ser denunciado ante los ayuntamientos de Águilas, en su faceta de funcionario, y en el de Lorca, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, por no solicitar la compatibilidad para el desempeño de ambos puestos de trabajo, cobrando de forma supuestamente indebida unos 2.000 euros al mes, y provocando un presunto sobrecoste para las arcas municipales de los dos consistorios por el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

"No ha habido mala fe ni yo he utilizado mi puesto para nada", tal y como subraya el propio Diego José Mateos, interventor en Águilas y secretario general del PSOE en Lorca. También muestra su sorpresa por haber sido denunciado ante ambos ayuntamientos por un ciudadano particular: "A esa persona, ni la conozco". "Puedo tener mis sospechas, pero como no tengo pruebas no pondré a nadie a los pies de los caballos".

Pero el caso es que esa persona sí que le ha tirado a la yugular política al que fue alcalde de Lorca, la tercera ciudad más importante de la Región de Murcia, al presentar un escrito de denuncia donde expone que este relevante dirigente socialista podría estar vulnerando dos leyes: la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Tal acusación es desmentida por el propio Mateos en una entrevista con EL ESPAÑOL y donde hace gala de su experiencia como secretario e interventor en los ayuntamientos de Campos del Río, Vélez Rubio, Partaloa y Águilas. "No había obligación de solicitar esa compatibilidad", según defiende este funcionario con habilitación de carácter nacional, tras estudiar Gestión y Administración Pública en la Universidad de Murcia.

- ¿Por qué motivo usted no tenía la obligación de comunicar a los consistorios de Águilas y de Lorca su situación de pluriempleo?

- Diego José Mateos: No es necesario pedir la compatibilidad para ser concejal a tiempo parcial porque no es un segundo puesto de trabajo en la Administración pública. Se trata de un puesto de designación política y la ley incluye un apartado específico en el que autoriza la compatibilidad para la dedicación parcial.

La Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas dice que se podrá compatibilizar un puesto de concejal con dedicación parcial, con uno de empleado público, con los límites salariales que se establezcan.

Diego José Mateos, en una imagen difundida por el PSOE, donde muestra el código ético del Partido Socialista.

Precisamente, en la denuncia se hace mención tanto a las retribuciones que ha venido cobrando como a las cotizaciones que han venido abonando los ayuntamientos de Águilas y de Lorca durante dos periodos concretos de la carrera política de Mateos. De 2015 a 2019, cuando simultaneó su trabajo de secretario municipal en el Consistorio aguileño, con su labor de concejal del PSOE en el Consistorio lorquino. Y desde junio de 2023 hasta la actualidad, ya que tras haber perdido la alcaldía de Lorca, retomó su labor de funcionario -como interventor- y tomó posesión de su acta de edil.

"En total, entre las retribuciones del Ayuntamiento de Águilas y las del Ayuntamiento de Lorca, el señor Mateos Molina percibe más de 100.000 euros anuales", según recoge la denuncia. De forma que el secretario general de los socialistas lorquinos supuestamente habría cobrado de forma indebida: 95.700 euros. "Es decir, que en lugar de cotizar por la base máxima que permite la norma [4.720,50 euros mensuales], repartida proporcionalmente entre ambos ayuntamientos [de Águilas y Lorca], el señor Mateos Molina cotiza en el Ayuntamiento de Águilas, por 4.720,50 euros, y en el de Lorca, por aproximadamente 2.163 euros".

Lo que lleva a concluir al denunciante que hay un "perjuicio a las arcas públicas", por 2.163 euros mensuales "de excesos de base de cotización". Tales cifras son rechazadas por Diego José Mateos: "Es una denuncia mal intencionada". "La ley te permite que entre los dos sueldos, acumules lo que gana un director general, incrementado en un 30%". "Yo cobro 1.200 euros netos al mes, en Lorca, por mi media liberación de concejal, y como interventor, algo más de 3.000 euros netos".

El secretario general del PSOE de Lorca apoya sus palabras con documentos que aporta a este diario. Uno de ellos, fechado el 8 de noviembre de 2024, recoge que el propio Mateos solicita al Consistorio lorquino que "calcule los límites retributivos que me corresponden legalmente, por desempeñar el puesto de concejal con dedicación parcial al 50% en dicho Ayuntamiento, según la normativa de régimen local y de incompatibilidades del personal del sector público".

"Una vez calculados dichos límites y comprobadas mis retribuciones, se me notifique la existencia o no de un exceso de pagos por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca hacia mi persona, desde la aprobación del régimen de dedicación parcial al 50%".

- ¿Cómo es posible que una persona con sus conocimientos legislativos se dé cuenta ahora, y no antes, de que podría existir un exceso de pago en sus retribuciones desde 2015?

- Diego José Mateos: Me di cuenta en octubre, cuando solicité dejar de tener una dedicación parcial como concejal, para empezar a cobrar solo por mi asistencia a los plenos en Lorca por cuestiones personales y para abrir espacio dentro del partido. Al ver mi expediente, descubrí que no se habían comunicado las retribuciones entre los dos ayuntamientos.

Hubo una descoordinación. Y yo les dije: 'Si os tengo que devolver algo, lo devuelvo, como no puede ser de otra manera y sin ningún problema'. Yo no quiero cobrar nada más de lo que me pertenezca. Lo que me fastidia de todo esto es que he sido yo el que se dio cuenta y el que ha iniciado el expediente, pero diez días después han presentado una denuncia contra mí.

A la izquierda, el Ayuntamiento de Águilas donde Diego José Mateos trabaja de funcionario, y a la derecha, el Ayuntamiento de Lorca donde ejerce como líder del PSOE en la oposición.

- ¿De quién ha sido el error en sus retribuciones?

- Diego José Mateos: El error ha sido del Ayuntamiento de Lorca al no comunicar el cobro de las retribuciones a Águilas. Yo me he dado cuenta del error en el cobro de las retribuciones. El que se ha percatado he sido yo, pero los que tenían que percatarse eran los dos ayuntamientos que son los que pagaban porque yo no le pongo la pistola a nadie para que me pague.

He sido yo el que ha iniciado el expediente. Puede ser que me estén pagando de más en Lorca, pero nunca esos 95.000 euros. Eso es falso. ¿De dónde sale esa cifra? He pedido que hagan los cálculos y lo que se tenga que devolver, se devuelve. ¿Cómo me voy a llevar 95.000 euros? Eso se sale de madre. Esas cifras no son ciertas. A lo mejor no me están pagando ni de más. De momento, los ayuntamientos han abierto un expediente para regularizar, si es que hay que regularizar algo.

- ¿Cuánto considera que puede haber cobrado de más en base a su experiencia como secretario municipal e interventor: dos puestos clave en cualquier ayuntamiento?

- No lo sé. Si sale algo, será poca diferencia. Están haciendo los cálculos. Se ha abierto un expediente informativo, pero no vamos a llegar a esa cantidad ni hartos de vino [95.700 euros]. Esa persona que ha denunciado comete un error porque no fui secretario municipal en Águilas de 2015 a 2019. Yo ejercí de secretario municipal de Águilas, desde febrero de 2016 a diciembre de 2018, así que podrían ser de 1.000 a 3.000 euros. En el periodo de junio de 2023 a octubre de 2024, sí he sido el interventor, y pueden ser de 2.000 a 3.000 euros. Pero eso será, si al final hay algún desfase.

Esos cálculos los tiene que hacer el Ayuntamiento de Lorca, pueden ser 1.000 euros, o 5.000 euros, pero esa cantidad es un disparate [95.700 euros]. Para que no haya problemas, lo he dejado en manos de los dos ayuntamientos y están haciendo sus cálculos. La verdad es que va a haber muy poca diferencia entre lo que se ha cobrado y los límites que existen

Yo tengo mi opinión personal, pero no quiero opinar nada, para que luego Águilas o Lorca opinen de forma distinta y estemos con discrepancias. Estoy esperando a que me comuniquen algo, para dar mi conformidad o mi negación si no estoy de acuerdo. Si hay algún exceso en las retribuciones será en Lorca que es donde tengo mi segundo puesto de trabajo.

Diego José Mateos, en la pasada campaña electoral en Lorca. PSOE

Las respuestas del dirigente socialista lorquino tienen su morbo político porque el Ayuntamiento de Lorca, al que culpa Mateos de este entuerto salarial, lo dirige el PP, mientras que exculpa al de Águilas, bajo la batuta del PSOE. Además, tan solo hay 36 kilómetros de distancia entre ambos consistorios. De momento, lo único que está claro es que en vía administrativa, ya estarían prescritas las retribuciones del periodo comprendido entre 2015 y 2019, al haber pasado más de cuatro años desde que se percibieron. De forma que solo se pueden reclamar por vía penal a Diego José Mateos.

"Yo tengo todas mis retribuciones puestas en la declaración de la renta y a mí, Hacienda no me ha dicho nada", según apostilla Mateos. "Ambos ayuntamientos saben que yo estoy en los dos sitios, al margen de porque somos vecinos y todo el mundo lo sabe de forma informal, también lo saben fehacientemente por mis declaraciones de bienes".

- ¿Teme que le denuncien por vía judicial?

- Yo no temo nada porque creo que lo he hecho todo bien. En todo caso, si tienen que denunciar a alguien, será a los ayuntamientos que me han pagado. Las nóminas en los ayuntamientos las hacen los del servicio de personal, se fiscalizan en tesorería y en intervención, y todos ellos eran conocedores de mi doble situación. Yo, lo que he hecho, ha sido ponerlo todo en su conocimiento. Ese expediente se ha iniciado por mí y no es objeto de una sanción, solo es una regularización de retribuciones.