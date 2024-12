El expolicía e influencer Juan Faro, detenido por los sorteos de coches de lujo en sus redes: Lamborghinis, Porsche...

La Policía Nacional ha detenido a Juan Faro, exmiembro del cuerpo en excedencia, culturista e influencer, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria por delitos relacionados con el fraude fiscal y la hacienda pública.

El fraude podría superar los dos millones de euros. Los agentes habrían registrado su vivienda.

El diario ABC ha adelantado la noticia y asegura que actualmente se encuentra bajo custodia policial. Además, se le habría intervenido dinero en efectivo y alguno de sus coches de lujo que acostumbraba a sortear a través de las redes sociales. Este año, la rifa era de dos Lamborghini y un Porsche Cayenne.

Faro (Pontevedra, 1987) siempre ha huido del título de influencer y se ha señalado como "entrenador", tal y como explicó a EL ESPAÑOL hace cuatro años en su casa de Madrid. No obstante, se hizo famoso en las redes poco antes de la pandemia.

Entró al cuerpo entre los años 2008 y 2009 y estaba destinado en Castellón. En 2017 abandonó el Cuerpo Nacional de Policía tras pedir una excedencia.

Sin embargo, abandonó la Policía Nacional para poder permanecer en el mundo del Fitness. "Yo me metí en el deporte del Fitness básicamente para que no me quitaran a la piba", dijo a este periódico en 2020. Durante esta etapa en el mundo del deporte, su sustento principal, aseguraba, era la publicidad de las marcas y no el Cuerpo.

Eso no quita que siempre se haya sentido policía. En sus vídeos ha llegado a defender la equiparación salarial y dar consejos a los opositores.

El influencer siempre se ha considerado una persona "de derechas", aunque huía de todos los partidos. Siempre criticó a la izquierda.

Además, siempre tuvo clara su fórmula de éxito: "Consigue sólo a 5.000 locos que se gasten 50 euros al mes en ti".

Con este periódico también habló del sorteo de coches. "Vendo papeletas a 2,50 euros y es un lío. No es tan fácil. Lo regalo con un año de seguro gratis y con mil euros para gasolina”. Es decir, “es un año de coche gratis. Luego, haces con él lo que quieras”, decía. ¿Por qué los sortea? La respuesta la respondió tajante hace cuatro años: "Porque puedo".