El Rincón del Zurdo, la tienda pionera de Juan Carlos Luquín inspirada en la de Los Simpson: "Ser zurdo no está bien visto"

Este hilo del que nacen todas estas líneas comienza en una librería tradicional. "¿Tiene bolígrafos y sacapuntas para zurdos?", pregunta una chica. "No", responde la dependienta. "De esas cosas no tenemos". El siguiente paso es acudir a Google. Material para zurdos, buscar. Aparece en primer lugar Amazon como contenido patrocinado, es decir, pagando al buscador para aparecer los primeros. Y el primer resultado orgánico, posicionado con trabajo y esfuerzo, y que no paga por liderar ninguna búsqueda, es El Rincón del Zurdo. Se trata de una modestísima web con tienda puesta en marcha hace 26 años con cientos de productos. Su sede física se encuentra en una estrecha calle del Casco Viejo de Pamplona: la Librería Luquín.

Juan Carlos Luquín pertenece a ese 10% de la población que es zurda, un porcentaje que se mueve muy poco de generación en generación, porque es algo genético, según un estudio publicado en la revista Nature. Unos 5 millones de españoles nacen con el hemisferio cerebral derecho, en lugar del izquierdo, como el más dominante para el control de esa mano.

Luquín creció siendo un niño zurdo al que no se le permitió serlo. No se le enseñó a ser zurdo, "sino a trabajar como zurdo desde el patrón de diestro: la postura de gancho al escribir, las malas letras..." un zurdo siempre está condicionado en su aprendizaje". Así, "y desde la inquietud, me di cuenta de que en España no había nada. Había que irse al mundo anglosajón para encontrar algo". El hilo del que nació su rincón del zurdo fue una serie de televisión. "Claro, vi ese episodio de Los Simpson, en el que Ned Flanders abre 'El Zurditorio'... y me dije que qué cosa tan guay".

En 1996 se hizo con la pequeña librería: estaba enamorado de ella desde la infancia. "Los anteriores dueños eran amigos de la familia. Desde que era yo niño les decía que me iba a quedar con ella. Me decían que cómo era eso. Luego, que si estaba estudiando la carrera de Historia. Yo les respondía que cuando se jubilaran, la cogería". Y así ocurrió. Enseguida instaló un pequeño rincón con algunos productos para zurdos.

Crecer y crecer

La tienda on line la abrió en 1998. "Fue el paso natural. Pamplona y Navarra se nos quedó pequeño, y nos llamaban de toda España pidiéndonos muchas cosas y el pago entonces era contra reembolso. Así que abrimos la web como tienda. Solo vendemos productos para zurdos, porque vender libros, con Amazon, es imposible", sostiene Luquín con modestia, quien desde su pequeño rincón pamplonica sí que ha doblegado al gigante en posicionamiento web con sus materiales para zurdos.

No tienen redes sociales y por tanto, funcionan con el boca-oreja. "El mundo zurdo es predilecto para los haters. En España, todavía está mal visto serlo. Alguna publicación hemos hecho en algún grupo de Facebook... Es que ni a los zurdos les gusta, y por eso no usamos redes sociales".

Para ser declarado oficialmente como tal el sistema educativo, sostiene, tarda 5 años. De la formación de la psicomotricidad gruesa a la fina, "y se confunde al principio con la dislexia, cuando es un asunto de lateralidad. Las madres, las más listas, lo detectan las primeras. Si es que ya en las ecografías se ve el feto chupándose el pulgar izquierdo, donde se ve ya la lateralidad zurda".

Por ello, asevera que la zurdez "debería estar ya superada en Primaria: que este niño es zurdo, y se le debe enseñar a ser zurdo, que es algo muy sencillo. Así se le quita la postura de gancho al escribir, porque a un zurdo se le enseña a trabajar con el papel a la derecha, cuando no debe ser así". Y de ahí "que un zurdo tenga problemas de autoestima, por supuesto. Trae, que no sabes, torpe, la pregunta de cómo es posible que no sepa hacer esto o lo otro... Y lo que yo digo siempre: solo en igualdad de condiciones, se ve quien es más habilidoso".

Detalle de la cincha que se incorpora al bolígrafo o lápiz para que se aprenda a escribir sin la postura de gancho. Cedida

¿Los bolígrafos y lápices para zurdos? Se les incorpora una especia de cincha de forma triangular, "y cuando los usas haces una postura que se llama pinza, que arrastra la mano de la parte zurda a la diestra". ¿Las tijeras? "Las normales son un suplicio. Todo lo que tena filo: cuchillos, peladores, sacapuntas... Cuando un niño zurdo usa una tijera normal, acaba partiendo el papel. Les ocurre desde Preescolar. Es una cuestión aparentemente sencilla que es fácil de solucionar: en la tijera para zurdos, la cuchilla que corta ocupa el lugar que no corta en la tijera normal, que es para diestros".

Juan Carlos Luqiín, portando una tijera para zurdos en su tienda. Cedida

A su tienda va "el abuelo zurdo, a quien le quitaron la zurdera, el hijo, el nieto... a mí me llegan a decir que si hago embrujos", cuenta riendo a EL ESPAÑOL. "Lo que hago es enseñarles a escribir siendo zurdos, porque un niño o una niña tiene derecho a ser zurdo".

Quitar la zurdez

Durante el Franquismo, "de 1939 a 1975, ser zurdo no estaba bien visto. Se erradicaba y se obligaba a trabajar con la derecha". Le ocurrió al rey Emérito, Don Juan Carlos. "Le quitaron la zurdera. Lo contó él". Hay una foto suya en 1949, en Estoril, a bordo de 'El Saltillo', cedido a la familia real en el exilio. "En esa foto aparece pescando con la derecha y con el brazo izquierdo escayolado hasta arriba. Se lo hicieron para que aprendiera a trabajar y a escribir con la otra mano". No obstante, y como zurdo que es, el emérito lleva el reloj en la muñeca derecha. También su hijo, Felipe VI. Aunque diestro, lo lleva en la derecha por imitación a su padre. "También es zurda la princesa Leonor", y por eso lleva el reloj en la muñeca derecha.

Juan Carlos reflexiona y dice que lo suyo es "que he buscado entender por qué se necesitaban estos materiales, que son todos pedagógicos. En la web además explicamos todo sobre cada producto y los problemas que soluciona frente al uso de materiales para diestros. "Hay productos que los buscamos fuera de España directamente". Muchos colegios y profesores envían a las familias a que se dirijan a ellos para comprar material escolar para zurdos. Tienen clientela española y en Iberoamérica, "aunque éstos no están tan desarrollados como aquí en el concepto de que al niño zurdo se le debe enseñar a ser zurdo. Se le debe enseñar a ser lo que es".

En las primeras fases educativas "no se enseña ergonomía y por eso el niño o niña zurdo coge unos hábitos. La caligrafía, que es repetir letras, se aprende repitiendo las letras de otros. Por eso su escritura no evoluciona como la de un diestro; tiene la postura de gancho, la mano, la muñeca y el brazo rígidos. El zurdo se ve obligado a escribir con el cuerpo, y no con la mano". Por eso, sostiene, "aunque ya haya más comprensión, todavía hay profesores que bajan dos puntos la nota porque dicen que no entienden la letra y que a ver si el niño aprende a escribir".

En la librería venden también prensa y todo tipo de productos al público. Juan Carlos trabaja en todo y se ayuda de otras dos personas para llevar adelante la tienda física y los pedidos web del Ricón del Zurdo. A EL ESPAÑOL confiesa que le encantaría que hubiera más tiendas como la suya. "El mercado zurdo no se considera interesante. Si fuera así, habría más como la mía".