José Márquez, el electricista que ahora gana 72.000 euros al mes con su empresa de inteligencia artificial: "Valemos 5 millones"

¿Se imaginan pasar de 1.500 euros al mes a 72.000?, es algo complicado incluso de pensarlo, pero es la realidad de José Márquez. El emprendedor comenzó sus andaduras profesionales siendo electricista, un trabajo normal con el que se podía ganar la vida, "una vida cómoda", dice, pero se cansó de tanta comodidad. En el 2010 se interesó por los negocios y su historia dio un giro de 360 grados. Inició su carrera empresarial con pequeños negocios online y mentorías sobre marketing hasta que consiguió la joya de la corona, Generator Landing, su empresa valorada en más de cinco millones de euros.

La vida de empresario exitoso con la que muchos sueñan, no son meros sueños, sino el resultado de años de sacrificio, penurias y trabajo, mucho trabajo. El mallorquín siempre ha sabido que era "un emprendedor", lo tenía ahí solo que estaba dormido; hasta que un día despertó. "Estaba acomodado, en la zona de confort, tenía un trabajo estable y poca motivación, pero un día me salió la vena por montar algo por mi cuenta", explica.

Desde los 20 a los 37 años se dedicó a la electricidad, aunque la curiosidad por el emprendimiento y las pinceladas del esbozo de un futuro empresario ya le incitaron a dar los primeros pasos. José se formó en diseño web y programación, marketing, gestión de proyectos, marketplace —plataforma de venta online—, entre otros cursos para convertirse en el tiburón más grande de la pecera de los negocios. En el 2012 creó su primera tienda en línea de camisetas y le fue "bastante bien".

"Gasté 2.800 euros en producto. No gané nada, pero aprendí a cómo vender por internet a través de Facebook Ads", dice. Este es un sistema publicitario online que la propia plataforma proporciona, además no se paga por anuncio si no por clic realizado. Esta estrategia permite que empresarios novatos puedan publicitar sus productos o servicios con inversiones bajas.

Ya era 2016. Desde entonces, y con años y años de estudio, su formación era tan exquisita como para formar a los próximos vendedores. Los cursos de preparación que elaboró Márquez fueron un absoluto éxito, llegando a 7.000 euros en algunos meses. Luego, toda esta experiencia se consolidó en su empresa con la que pasó de 3.000 euros mensuales a más de 70.000.

El empresario

Mientras generaba estas maravillosas cifras de dinero, José seguía con su trabajo de electricista. "Ganaba muy bien, pero no podía volverme loco. Ahorré durante cinco años para tener un buen colchón y a la vez me formaba más y más", resalta. En 2018 montó un club de emprendedores en el que conoció a "gente muy interesante" con la que compartir ideas de negocio.

2020, y el emprendedor deja de ser electricista. José ya estaba cansado de los cursos de formación, necesita saciar su necesidad por emprender con nuevos proyectos. Fue entonces cuando decidió enamorarse del mundo de las Startups. "Con mis socios actuales, que los conocí en el club, creamos una pequeña empresa online que se dedicaba a la programación de páginas web", menciona.

José Márquez es el CEO Generator Landing. Cedida

Sin embargo, este modelo de negocio ya estaba bastante visto y explotado por grandes empresas, por lo que no iban a llegar a mucho. Con este contexto, José y su equipo decidieron ofrecer en una plataforma en la que además de diseñar tu página web, te enseñaba a vender por internet, a través de videos personalizados. Siguiendo esta estrategia, desarrollaron una landing page, es decir, una página web o aplicación a la que una persona llega cuando pulsan un botón o enlace dentro de la página en la que estaban.

Márquez utilizó esta técnica para llevar a los clientes a WhatsApp, y desde allí podía darles un trato y atención mucho más personalizado. El primer día del lanzamiento de esta empresa consiguieron 350 clientes de pago, con los que generaron 4.000 euros. Estos fueron los inicios de Generator Landing.

La revolución

"Durante dos años nos estuvimos manteniendo con 4.000 euros repartidos entre tres. Yo tenía algunos clientes a los que les enseñaba marketing, y mis compañeros trabajaban en agencias de hoteles. Fueron unos años muy duros, pero todo cambió en el 2022. "Ese año dimos un salto increíble", destaca.

El 2022 fue la revolución de las inteligencias artificiales, y Márquez no se iba a perder la oportunidad de escalar y renovar su empresa. Lo que antes era un negocio "algo rudimentario", en el que tenían que hacer todo por ellos mismos: diseñar, gestionar, orientar, negociar…, pasó a ser una empresa "casi autodirigida" por la IA.

Márquez y sus socios. Cedida

La plataforma que había creado José para crear páginas web y enseñar a sus clientes ahora estaba regida por una nueva tecnología. El mallorquín invirtió todo lo que tenían ahorrado en estas herramientas para mejorar la eficiencia de su plataforma. Y la plataforma explotó. "Los ingresos se multiplicaban por miles, pasamos de 4.000 a 20.000 euros, luego subimos hasta los 50.000 y ahora estamos en más de 70.000", argumenta.

Gracias a la inversión en IA, las páginas webs que antes tenían que diseñar a mano, eran creadas en tan solo 15 segundos, y las mentorías y clases de venta online que impartía José, también fueron sustituidas por la tecnología.

Además de diseñar y asesorar, la inteligencia artificial que han desarrollado en Generator Landing, gestiona, clasifica, interactúa y responde a los clientes potenciales de los negocios que la aplican. Márquez lo explica sencillamente: "Si quieres crear una empresa de muebles, en nuestra empresa te montamos una página web eficiente, te asesoramos, y te damos la IA.

Con estas herramientas, los clientes que entren en tu nueva página web tendrán una atención personalizada gracias a la inteligencia artificial. En cuestión de segundos tendrán una imagen en WhatsApp en la que podrán ver cómo queda su cuarto con los muebles que vendes", aclara. "Es una maravilla", continúa.

Con estos nuevos ingresos, el empresario ha tenido la posibilidad de invertir cada vez más en inteligencia artificial para mejorar su servicio; unos 60.000 euros aproximadamente. Además, tiene un gasto de 15.000 euros mensuales en publicidad para redes, con la que llega a más clientes potenciales.

Generator Landing ha sido su primer pequeño proyecto que se ha convertido en un titán de las ventas online, en una herramienta única que facilita el trabajo de quienes la utilizan. José Márquez ahora quiere llevar a su empresa hasta la cúspide, acercarla a la máxima cantidad de personas posibles, aunque que afirma que ya tiene en mente otros grandes proyectos.