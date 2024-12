España, más de un curso detrás de Corea, primera en el 'PISA' de Primaria: los niños de 10 años fracasan en Ciencia y Mates

Los alumnos españoles de 10 años han vuelto a fracasar en el TIMSS, una suerte de informe PISA que evalúa sus competencias en Matemáticas y Ciencias. La media de los niños evaluados, que cursan cuarto de Primaria, baja por segunda vez consecutiva en España. De hecho, en el estudio publicado este miércoles queda patente que los estudiantes han cosechado la peor puntuación de la serie histórica en Ciencias y la segunda peor en Matemáticas.

Concretamente, los niños españoles de entre 9 y 10 años han obtenido en el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias TIMSS 2023 una puntuación de 498 en Matemáticas y una de 504 en Ciencias. En ambos casos, la nota media es más baja que en el TIMSS anterior, de 2019, donde los niños españoles alcanzaron sendos 502 y 511. En 2015 consiguieron un 505 y 518, por lo que se puede confirmar la tendencia negativa.

La puntuación española de 2023, además, también es sensiblemente inferior a las medias de los otros países de la OCDE y de la Unión Europea. El promedio de los niños de cuarto de Primaria de la OCDE en Matemáticas es de 525 y el de la UE de 514. En Ciencias, la media de la OCDE se sitúa en los 526 puntos, mientras que la de la UE alcanza los 513 puntos. En otras palabras, España fracasa y está por debajo de ambas organizaciones pese a que el rendimiento es similar a países vecinos como Francia, Bélgica o Italia.

La puntuación media en Matemáticas de los países participantes en el informe TIMSS 2023. TIMSS 2023

No obstante, si los resultados de España se comparan con los obtenidos por los países líderes del ranking la brecha es aún mayor. En este sentido, Corea del Sur ha sido el país que ha obtenido mejores puntuaciones en ambas materias. En Matemáticas, los niños coreanos de 10 años han tenido una puntuación de 594 y en Ciencias de 583. Es decir, en la primera asignatura han sacado 96 puntos más que los niños españoles y en la segunda 79 puntos más.

Según varias publicaciones, un año escolar o curso académico equivale a unos 60 puntos en el TIMSS. Esto significa, a tenor de los resultados obtenidos en 2023, que los alumnos de Corea del Sur de 10 años estarían entre un curso y un curso medio por encima de los estudiantes españoles de la misma edad. O, por ejemplo, si los comparamos con el primer país europeo del ranking en Matemáticas, Lituania, los niños de España estarían un curso por detrás de los lituanos. En Ciencias, los niños ingleses estarían casi un curso por encima de los españoles.

España, en caída

Pese a todo, si España se compara a sí misma con el pasado lo cierto es que el estudio deja patente una tendencia decreciente. Aunque ésta es la octava edición del TIMSS, nuestro país sólo ha participado cuatro veces en esta prueba elaborada cada cuatro años por la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). La primera vez que lo hizo fue en 2011 y de ahí en adelante España se ha apuntado cada cuatro años.

Aquella primera edición se saldó con una puntuación de 505 en Ciencias y un catastrófico 482 en Matemáticas. Cuatro años más tarde, en 2015, se subió la media en ambas materias hasta los 518 y 505, respectivamente. Ése ha sido el pico histórico y desde entonces los niños españoles de 10 años han empeorado los resultados edición tras edición hasta tocar fondo en ésta de 2023. Al menos en Ciencias.

La evolución histórica de los resultados de España en TIMSS, comparada con la de la OCDE. TIMSS 2023

En esta materia, el 33,1 % de los alumnos españoles tiene un rendimiento “bajo” o “muy bajo” de acuerdo con los datos facilitados en el TIMSS. Es decir, uno de cada tres niños de 10 años tiene unos conocimientos deficientes en Ciencias de la Vida; Ciencias Físicas y en Ciencias de la Tierra. En el otro lado de la balanza, un 26,8 % de los estudiantes evaluados tiene un rendimiento “alto” o “avanzado”.

En Matemáticas, los datos del TIMSS 2023 son aún peores: el 37,8 % de los niños de 10 años tiene un rendimiento “bajo” o “muy bajo” en esa materia. Esto significa que el alumnado español tiene unos conocimientos malos en números, medidas y geometría y en datos. Salva los muebles y maquilla los resultados el 25,3 % de niños de cuarto de Primaria que ha obtenido un resultado “alto” o “avanzado”.

Los resultados de este estudio no emanan de todos los alumnos de cuarto de Primaria de España, sino de una muestra. En ella, han participado más de 10.000 estudiantes de todo el país procedentes de más de 500 centros educativos.

Diferencias entre CCAA

La puntuación media en Ciencias de los países participantes en el informe TIMSS 2023. TIMSS 2023

Es más, de las 17 comunidades autónomas de España ha habido nueve que han aportado más datos y, por ello, sus resultados salen presentes en el estudio. Así, Castilla y León, Principado de Asturias, Comunidad de Madrid y Navarra son las regiones con mejores puntuaciones (entre 522 y 517 puntos) en conocimientos matemáticos, todas ellas por encima de la media de la UE (514 puntos).

En el extremo contrario se encuentran Cataluña, Canarias y Baleares con puntuaciones medias inferiores al promedio de España.

En Ciencias, Asturias, Galicia, Castilla y León y Comunidad de Madrid presentan puntuaciones medias por encima de 520 puntos. Y en otro extremo Canarias, Andalucía y Baleares no alcanzan los 500 puntos. En este último caso el promedio está cerca del límite de puntuación que separa los niveles de rendimiento intermedio y bajo.