Cristian, el padre del niño de dos años asesinado por 'El Pakillo': "Mi ex estaba ciega con él, no me dejaba a mis hijos"

El estado de WhatsApp de Cristian está presidido por esta frase desde el 26 de junio: "Mis tres hijos son lo primero. Os amo, nunca me voy a separar de vosotros". Por desgracia, 'El Pakillo', el novio de su expareja, Bea, con la que tuvo una niña y unos mellizos, se ha ocupado de arrebatar a Cristian a sus dos queridos chiquillos: a uno de ellos, asfixiándolo, y al otro, le dio tal paliza que la Junta de Andalucía ha asumido su tutela, privando a este padre de volver a verlo. "Ese tío es un psicópata", sentencia.

"Yo soy una víctima en esta historia", tal y como afirma Cristian en una entrevista con EL ESPAÑOL. Este joven se gana la vida en una empresa de mudanzas de Linares y explica que ha prestado declaración este miércoles en la Comisaría de Policía Nacional, "por segunda o tercera vez", como padre biológico de los hermanos mellizos de dos añitos que fueron atacados vilmente por 'El Pakillo': uno de ellos acabó asesinado por asfixia, según recoge la autopsia, y el otro, terminó hospitalizado con hematomas.

"He declarado como testigo y los he denunciado a los dos: al 'Pakillo' y a Beatriz", según subraya este joven, de 27 años. "La madre de mis hijos también tiene culpa, si sabía lo que estaba ocurriendo. Claro que tenía culpa. Ella lo estaba consintiendo".

- ¿Qué relación mantenía usted con la nueva pareja sentimental de Beatriz y que a la postre convivía con sus dos hijos mellizos?

- Cristian: 'El Pakillo' me tenía amenazado. Me decía: 'Te voy a matar, te voy a apuñalar'. No solo me amenazaba a mí, también decía que iba a ir a por mi madre. No sé porqué lo hacía. Por lo visto, ese muchacho se tomaba de todo. Estaría 'drogao', 'empastillao', fumaba de todo... Y cuando se ponía o estaba con el mono, iba a por mí.

Por el móvil también me llamaba y me enviaba mensajes amenazantes a los tres o cuatro meses de estar con Beatriz: 'En cuanto te pille, te voy a matar', 'Voy a subir donde vives para meterte fuego'... Tres días antes de matar a mi hijo, me crucé al 'Pakillo' por la zona de la trocha en el Barrio de Arrayanes y sin motivo alguno, me empezó a chillar: 'Ven maricón, te voy a matar, ven maricón'. Pero yo no lo hice caso.

Una imagen del Centro Penitenciario de Jaén donde ha ingresado 'El Pakillo' como supuesto autor del asesinato de uno de los hijos mellizos de Cristian y una apaliza a su hermano.

Este veinteañero relata que le tenía "celos" Francisco R. D., conocido como 'El Pakillo' en la cárcel de Jaén y en el Barrio de Arrayanes de Linares donde se ha criado el trío de protagonistas de esta triste historia. Todo ello, por ser el padre de tres de los seis hijos que tenía Beatriz. "Estuve con Bea durante trece años", según resume. "Cuando 'El Pakillo' salió de prisión se fue con Beatriz porque nosotros habíamos roto y ellos se conocían desde pequeños". "Yo no quería saber nada de ninguno de los dos".

De hecho, Cristian admite que tuvo encontronazos con 'El Pakillo' y Beatriz porque los tres residían en bloques de Arrayanes: una barriada del extrarradio de Linares, marcada por la exclusión social y el menudeo de drogas. "Cuando empezaron a salir juntos, yo iba por la calle, de camino a la casa de mi abuela, y me crucé a Beatriz y empezó a decirme cosas sin motivo. Nos pusimos a discutir, ella me intentó pegar y se cayó al suelo cuando me eché para atrás", según relata este joven.

"Entonces, 'El Pakillo vino corriendo hacia mí para tirarse a darme, acompañado de otros dos, pero yo me fui porque no quería problemas. Él me decía: 'Ven que te voy a matar'. No me fui por miedo, sino porque yo tenía a mi hija conmigo y no quería peleas ni nada. Así que llamé a la Policía". Básicamente, Cristian no quería tensar la cuerda con su expareja más de lo que lo había hecho en dos episodios concretos.

El primero, cuando se llevó a su piso a la primera hija que tuvo con Bea: "Ella estaba con ese hombre, para arriba y para abajo en la calle, pero mi hija va a cumplir 4 años y va a la escuela. Beatriz estaba lejos del colegio en Arrayanes, así que yo me quedé con mi niña".

El segundo episodio, se produjo a cuenta del alquiler del piso que Cristian le pagaba a Bea, para darle un techo a los mellizos que tenían en común, pero que dejó de abonar en cuanto supo que estaba con 'El Pakillo': "Dejé de pagar. Vale que mis hijos estaban dentro de esa casa, pero no iba a estar pagándole: 'Si estás con un hombre, que te lo pague ese hombre'". "Ese tío estuvo un mes aprovechándose de mi alquiler y ella quería más. Me amenazaba con denunciarme por dejar a mis hijos en la calle y yo le decía que debía comprender que lo tenía que pagar 'El Pakillo'".

'El Pakillo' y Beatriz acabaron en la calle. De modo que hace un par de meses, la madre de los mellizos le pidió a su padre, Pepe, instalarse con sus dos hijos y su nuevo novio en su casa -en el número 58 de la calle Áurea Galindo de Linares-. Una vivienda a la que Cristian acudía a ver a sus niños, contactando antes con el abuelo materno, para evitar broncas: "Yo nunca daba lugar a que nos peleásemos porque yo llamaba a Pepe, el abuelo de mis hijos, y él me sacaba a los niños de su casa para verlos".

- ¿Usted se dio cuenta de que 'El Pakillo' maltrataba a sus hijos?

- Cristian: Hace menos de un mes, cuando me traje a los mellizos a mi casa. Les fui a cambiar el pañal a los chiquillos y vi que mi hijo al que ha matado 'El Pakillo' tenía una especie de bocado, justo debajo del cachete. Era un bocado hecho por una boca grande, la de un adulto. Al rato, le cambié el pañal a su hermano y vi que también tenía un mordisco en el culo.

- ¿Cómo reaccionó usted?

- Llamé a su madre, Bea, y también llamé a Pepe porque es su abuelo y mis hijos estaban viviendo en su casa. Me dijeron que no les habían hecho nada, que eso era una cosa que se habían hecho entre los niños. Que estaban jugando y se mordían entre los dos hermanos. Yo les dije que podía ser que jugando se hiciera alguna herida uno de ellos: ¿pero los dos? A mí me tenían 'engañao'. Beatriz y su padre, Pepe, me decían que no los maltrataba, que las heridas que tenían mis hijos eran porque se las hacían entre ellos.

- ¿Por qué no denunció a la Policía Nacional que sus dos hijos presentaban bocados en las nalgas?

- No denuncié por miedo a que me quitaran a mis hijos. Tenía miedo de que Beatriz me denunciara porque ella estaba ciega con 'El Pakillo'. Ella no me dejaba ver a los niños y me denunció en otras ocasiones.

- ¿Por qué motivo le denunció Beatriz a usted?

- Me denunció una vez por malos tratos, hace cuatro o cinco niños. Yo estaba trabajando en la aceituna y ella se quería ir de casa. Estábamos viviendo juntos, quería romper la relación, y llevarse a mi hija para estar en la calle. Yo le dije que si Bea quería, que se marchase, pero que me dejase a mi chiquilla: '¿A dónde vas con mi hija a la calle?'

Ella no tenía dónde meterse con nuestra hija y le dije que no se la llevaba. Eso pasó a las cinco de la tarde y a las diez de la noche, vino la Policía a buscarme, para llevarme al calabozo. Esa denuncia se archivó sin llegar a juzgarme. Yo no le he puesto la mano en lo alto a ella, fue al revés.

El padre biológico del mellizo asesinado, derrumbado en la puerta de la casa donde se produjo el asesinato, en la calle Áurea Galindo de Linares, custodiada por la Policía Nacional. Efe

Cristian no aporta a este diario ninguna sentencia -o prueba documental- que demuestre que fue archivada aquella denuncia por violencia de género a Beatriz: una mujer que la Junta de Andalucía confirma que ha estado en programas de violencia de género hasta 2022, incluso en una casa de acogida para maltratadas.

"Esa mujer me ha hecho pasar mucho y me está haciendo pasar mucho", insiste desolado. "Si yo llego a saber antes todo lo que estaba ocurriendo, habría ido a denunciar lo que pasaba. Mis hijos solo tenían 2 años, apenas sabían hablar ni explicar las cosas que les estaban haciendo. Solo sabían decir tres o cuatro palabras, como 'papá'".

Los hermanos mellizos son las únicas víctimas de esta historia. Un par de criaturas indefensas que sufrieron malos tratos a manos de un exconvicto, 'El Pakillo', siendo supuestamente conocedora de ello, su propia madre, Bea, a la que entre 2017 y 2018 ya le quitaron la custodia de los tres primeros hijos que tuvo con otra pareja, "por estar en situación de riesgo", según indican fuentes de Servicios Sociales.

De modo que la Policía Nacional trata de reconstruir lo sucedido el jueves pasado, en el número 58 de la calle Áurea Galindo de Linares, la casa a la que acudió Bea tras recibir varias llamadas amenazantes de 'El Pakillo', cuando se encontraba limpiando la vivienda de una anciana del Barrio de la Paz. Una de las hipótesis que se barajan es que él le estaba pidiendo dinero a su pareja para comprar hachís y como represalia, ahogó a uno de los mellizos y apaleó al hermano.

No obstante, la investigación judicial está declarada bajo secreto de sumario. De momento, se sabe que 'El Pakillo', de 28 años, ha ingresado en prisión por el asesinato de un niño, también por dos delitos de maltrato infantil, uno de violencia de género, otro de violencia habitual y un delito de amenazas. Por su parte, Beatriz, de 33 años, figura como investigada por maltrato infantil continuado y omisión del deber de socorro.

'El Pakillo', investigado por el asesinato de uno de los hijos mellizos de su pareja, junto a una imagen de Bea, en la casa del número 58 de la calle Áurea Galindo de Linares donde se produjeron los hechos. Cedidas

- ¿Cómo se enteró de que 'El Pakillo' había asesinado a uno de sus hijos mellizos?

- Cristian: El jueves, estaba recogiendo a mi hija en la escuela, cuando el hermano de Beatriz me llamó por teléfono y me dijo: 'Cuñao, han matado a tu hijo'. Yo salí corriendo porque no me lo podía creer, hasta que llegué allí y me lo encontré todo. Todavía no me lo puedo creer. Cuando llegué a la casa de su abuelo estaban las ambulancias y la Policía y no me dejaron ver a mi hijo. No vi al 'Pakillo' porque ya le habían detenido.

- Además de haber comparecido en la Comisaría de Policía Nacional, ¿usted también ha declarado ante el juez?

- Sí. Cuando he declarado ante el juez, le he dicho que tengo miedo y que quiero una orden de alejamiento para Bea para que no se acerque ni a mí ni a nuestra hija para que esto no vuelva a suceder más.

- ¿Por qué mató 'El Pakillo' a su hijo?

- Eso no lo sé yo. Beatriz dice que lo ha matado porque se llamaba como yo.

- ¿Pudo ver al mellizo que sobrevivió a la paliza mientras estuvo en el Hospital San Agustín antes de que la Junta de Andalucía se lo entregase a una familia de acogida?

- Todos los días que mi hijo ha estado hospitalizado, yo he ido a verlo hasta que se lo han llevado a una familia de acogida. Cuando me iba del hospital, se quedaba llorando y me llamaba: ¡Papá! Yo quiero a mi hijo. A mi hija la tengo bien y me van a dar su custodia, ya han ido a preguntar al colegio, al centro de salud… para comprobar que la cuido. Yo quería a mis tres hijos y conmigo no les faltaba de nada. Voy a pelear por la custodia del mellizo.