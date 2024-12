Jesús y Minerva tienen un Link & Co, el coche chino que arrasa en España: "Nos lo volveríamos a comprar sin ninguna duda"

Los coches chinos arrasan en España. Comparándolo a otras marcas tradicionales, 30.674 vehículos pueden no parecer un número demasiado grande, pero si se tiene en cuenta la escasa trayectoria que tienen estas compañías en nuestro país, la progresión es evidente. Además, pone en tensión a las otras marcas, que ven cómo parte de su mercado se lo está comiendo el gigante asiático.

Una de las principales sorpresas que han dado los coches chinos en España es que estos no son el equivalente automovilístico de Aliexpress. Sí, hay algunas opciones más baratas que otras, como puede ser el MG ZS (14.600 €). Sin embargo, otras empresas, como es el caso de BYD, ofrecen coches de gama media que rozan la alta, plantándole cara directamente a la mismísima Tesla en cuanto a coches eléctricos se refiere.

Introducir marcas nuevas en mercados establecidos es más complicado de lo que puede parecer, y las compañías chinas han recurrido en algunos casos a la adquisición de marcas europeas en proceso de desaparición, como es el caso de MG o de Berelli. La otra opción es la creación de una 'segunda marca'. Ese es el caso del Link & Co, hermana pequeña de Volvo y propiedad de la misma empresa china: Geely.

Un modelo de Link & Co de color azul. Link & Co

Para saber cómo es un Link & Co 01 (el único modelo disponible, de momento, en España) se podría hacer una prueba de conducción, o remitirse a los datos técnicos del vehículo, o a las notas de prensa emitidas por la compañía. Por desgracia, eso significaría que la información útil sería más que escasa. Para saber cómo es vivir con un Link & Co 01 hay que preguntarle a alguien que lo tiene, y ese es Jesús Luque del Real.

Él, su esposa, Minerva, y sus tres hijos dependen de su vehículo todos los días para ir al trabajo o al colegio. Su coche es una herramienta, y cuando llegó el momento de jubilar el anterior se plantearon varias opciones: "Sinceramente, cuando decidimos cambiar de coche, no tuvimos en cuenta el Link and Co como candidato, pero es que no sabíamos mucho de él", asegura en conversación con EL ESPAÑOL.

"Los modelos que teníamos en mente antes de decidirnos eran el Hyundai Tucson, el Volkswagen Tiguan y el Skoda Karoq o Kodiaq". Su lista de requisitos era muy concreta: "Buscábamos algo que cubriese todas nuestras necesidades, como que fuese automático, con un maletero grande y, además, espacioso, dado que somos cinco en la casa. También queríamos que tuviese poco consumo y etiqueta eco o cero, porque nuestra idea es que nos dure bastante años".

Pero, ¿cómo pasa uno de querer un Hyundai o un Volkswagen a arriesgarse por una marca china prácticamente desconocida en España? La respuesta es sencilla: "En realidad fue una casualidad encontrar el Link & Co en el salón del motor de Sevilla y tener la ocasión de poder conocerlo a fondo. La verdad es que nos enamoramos".

Poder probar un coche puede cambiar sobremanera las opiniones injustificadas y los prejuicios que tenemos de él. Así le ocurrió a Jesús: "Aunque es una compañía china, nos fiamos más cuando vimos que era la segunda marca de Volvo, que es quien lo ha diseñado, dado que las dos pertenecen al gigante chino Geely". Como diría Newton: "Poniéndome a hombros de gigantes", en este caso la icónica empresa sueca (y ahora china). Esa es una buena fórmula para conseguir el éxito.

El Link & Co no es un coche barato, pero Jesús encontró una buena opción: "El coche lo compré de ocasión, con dos años y 60.000 km. El precio del coche nuevo son 44.500 €, pero a nosotros nos costó 24.000 € de ocasión. Una ganga teniendo en cuenta que nos ahorrábamos casi el 50%".

Híbridos enchufables

Nadie pondría nunca en duda la comodidad que ofrece un coche aunque tenga muchos años. Echas gasolina de vez en cuando y te lleva donde quieras. Pero al igual que la máquina de escribir fue una revolución para muchos, los híbridos enchufables son el equivalente a los ordenadores. La experiencia de Jesús lo deja más que claro.

"El coche lo usamos tanto mi mujer como yo y los dos estamos supercontentos con él. Para el recorrido diario que hacemos, que es ir al trabajo y al colegio para llevar y recoger a los niños, nos basta con la autonomía eléctrica. No usamos una gota de gasolina, ya que hacemos 55 km diarios y en modo eléctrico cargado hace hasta 75 km. Es un gusto que sea un híbrido enchufable".

Interior de un Lynk & Co. Link & Co

Pero los híbridos enchufables –y de nuevo recurrimos al imaginario colectivo, no a la dura realidad– no se caracterizan por sus deportivas prestaciones. Ese no es el caso del Link & Co 01, que, aunque pesa más de dos toneladas, tiene un motor capaz de dejar a casi todo el mundo atrás.

Como explica Jesús, "en carretera, se nota muchísimo la potencia de los 261 CV, sobre todo en los adelantamientos. Eso, para mí, es seguridad". El coche cuenta con un motor de 1,5 litros TDI y tan solo tres cilindros (enormes, claro) que producen 180 CV. Por su parte, el eléctrico le aporta los 81 restantes. Esto permite, sobre todo en carretera, una gran comodidad.

"El coche, cuando te montas y lo conduces, da mucha sensación de seguridad y robustez. Es grande pero muy versátil en su conducción por ciudad. Además tiene tecnología por todas partes y su confort es increíble", explica Jesús. Y apostilla: "Es un coche perfecto para hacer viajes largos dada la seguridad que ofrece su conducción y la comodidad de los asientos".

Pero eso, aunque se agradecen los caballos, no es lo mejor que tienen los híbridos enchufables modernos. En Madrid, el litro de gasolina 95 ronda el precio de 1,33 €. Llenar el depósito del coche tiene un gran importe, pero siempre es mejor dejarse los cuartos una vez cada dos semanas en vez de una.

Los híbridos enchufables están aquí para eso. Jesús ha alucinado: "Lo que más nos ha sorprendido es el consumo en trayectos largos, cuando agotas la carga de los 78 km que ofrecen las baterías. Está tan bien compensado el motor eléctrico con el motor de combustión que para las casi dos toneladas que pesa, el consumo de gasolina da risa".

Los datos que ofrecen las marcas, sobre todo en lo que a consumo se refiere, son 'fiables'. Según Linik & Co, el 01 tiene un consumo de combustible combinado (WLTP) de 1,0 l/100 km. Por supuesto, si sus conductores solo realizan larguísimas distancias, es lógico que esa cifra aumente. A pesar de eso, no deja de ser una cifra sorprendente.

Lynk & Co de color rojo. Lynk & Co.

Jesús está encantado, es inútil negar ese hecho. No sólo por el coche, sino también por el servicio al cliente. Cuando una compañía china se instala en España, de cero, debe implantar una serie de talleres y concesionarios homologados que cubran las necesidades de sus clientes en todo el territorio. Geely lo tiene mucho más fácil.

"Todas las revisiones y problemas mecánicos se llevan a cabo en el concesionario oficial de Volvo, lo que da mucha confianza", explica Jesús. Pero no todo pueden ser buenas noticias. Volvo nunca ha sido una marca barata, y Link & Co va por el mismo camino: "Hay que tener en cuenta que la revisiones y mantenimientos son más caros que en otras marcas. Cada una ronda los 450 €. Antes pagaba la mitad".

A pesar de ello Jesús es claro con las conclusiones que saca de su flamante coche nuevo: "Me lo volvería a comprar sin ninguna duda". La gente está encantada con sus coches chinos y la pregunta está dejando de ser si pueden llegar a estar al nivel de los europeos, japoneses o coreanos, sino si los occidentales podrán llegar al suyo.