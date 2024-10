J. J. Benítez no tiene teléfono móvil ni redes sociales. Le dan miedo los ordenadores y las mujeres. No cree en la religión, en ninguna -sí en un "Padre Azul maravilloso, bueno y no castigador"-, ni en las instituciones. Motu proprio, no iría con el presidente del Gobierno ni a echar un mus. No vota, claro. Se perfila como un acratón que muerde lo que puede de la vida, esa aventura provisional que se nos da, según él, para “experimentar una serie de cosas que no podemos probar en el reino espiritual increíble e invisible del que procedemos”. De por aquí se queda con Barbate, con las mujeres y con los huevos fritos con patatas.

Su padre, un chófer de la Guardia Civil, siempre le pareció un hombre “más alto que Dios”, tierno y cariñoso. De su madre aprendió el dolor: “Como no tenía dinero para comprarme libros, le sisaba unos céntimos. Y un día lo descubrió y me dio una paliza que me dejó prácticamente desmayado en el suelo”. Para escapar de ella pasó media infancia agazapado en una despensa sin luz, con el cerrojo echado. La niñez a oscuras.

Quizá por eso ha vivido el resto de sus días persiguiendo resplandores. Tuvo su primer contacto con el fenómeno OVNI cuando ejercía como periodista, durante una cobertura en Peral de Arlanza, un pueblito de Burgos: “Allí había muchísima gente que había visto un objeto enorme en forma de gran cigarro puro, encima de la escuela. Y no había manera de encontrarle una explicación”. A partir de ahí, el flechazo. Y una colección interminable de polémicas.