La proeza de Paco García: hizo 58 kilómetros con la clavícula rota para acabar tercero en la Titan Desert de 350 km

Paco tiene que pasar por el quirófano este viernes porque se ha roto la clavícula izquierda, pero está orgulloso de ello. Este apasionado del mundo de la bicicleta no ha perdido la cabeza porque es para estar orgulloso, ya que sufrió una grave caída en el kilómetro 25 de la última etapa de la Skoda Titan Desert de Almería, pero no tiró la toalla. Paco se volvió a subir a su bici y fue capaz de soportar el terrible dolor de su hombro durante 58 kilómetros, marcados por los baches, las cuestas y el calor, logrando cruzar la línea de meta para subirse al podio de la Categoría Máster 30.

"Llegué llorando a la meta, pero mereció la pena: acabé tercero en mi categoría y noveno en la general de una prueba en la que había ciclistas que han sido profesionales como Luis León", tal y como subraya Paco García, de 31 años, mientras atiende por teléfono a EL ESPAÑOL, a la espera de ser trasladado desde su casa en Abarán hasta el Hospital Quirón de Murcia para ser intervenido. "Ahora tengo el hombro colgando y me toca estar en reposo. Estoy con la clavícula rota y con una luxación".

Este graduado en desarrollo de aplicaciones para web, empleado en Casfid, había acudido con un compañero de trabajo para competir en representación de su empresa en la Skoda Titan Desert Almería 2024: una prueba marcada por la dureza de sus más de 350 kilómetros por el desierto de Tabernas. Un recorrido solo apto para gladiadores de las dos ruedas, dispuestos a enfrentarse a cuatro etapas que incluyen más de 6.000 metros de desnivel, ramblas, zonas de costa, tramos de carretera, senderos, pistas rápidas, polvorientas y con piedras…

"Era la primera vez que participaba en esta carrera y lo hacía por iniciativa de mi empresa Casfid porque es la proveedora del software de la Titan Desert de Almería", tal y como explica el murciano Paco. "Suelo competir en pruebas y siempre me lo tomo muy en serio, a pesar de que se trata de un hobby para mí". A tal afición ha llegado relativamente tarde, con 27 años, pero está empezando a conseguir buenos resultados a la vista de lo sucedido en el desierto de Tabernas donde logró subirse al podio de su Categoría Máster 30 -para corredores de 30 a 39 años de edad-.

"Durante toda mi vida he practicado deporte. Hasta los 18 años jugué al fútbol con equipos federados, solía ir al gimnasio y salía a correr, incluso me apuntaba a algún maratón". Pero su pasión por la bicicleta se despertó tras la pandemia de coronavirus. "Con el tema del Covid regresé a Murcia después de vivir una temporada en Valencia por trabajo, y tras el confinamiento, empecé a salir en bici con un amigo, luego comenzamos a ir en grupo para hacer rutas de montaña y al final me piqué".

Tanto es así que buscó el asesoramiento profesional de un entrenador, un nutricionista, se compró una buena bicicleta de montaña, otra para rodar en carretera, y comenzó a machacarse, alternando su jornada laboral con cinco o seis sesiones de entrenamiento a la semana, cargando sobre sus piernas una media de 400 kilómetros. "Empecé a competir". Lo hacía siempre con el reto de quedar dentro del top ten del circuito de pruebas mountain bike que organiza la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia y en carreras de otras provincias limítrofes -como Albacete-.

De forma que empezó a recoger los frutos de su esfuerzo: "En el Gran Fondo de la Sierra de Alcaraz quedé segundo en la general y fui primero en mi categoría Máster 30". El siguiente reto era enfrentarse a la última edición de la Skoda Titan Desert Almería, superando los 1.000 metros de desnivel del Alto de Velefique, afrontando etapas de hasta 101 kilómetros por el desierto de Tabernas, con constantes subidas y bajadas que son cortas, intensas y pedregosas… "Hay que ir muy pendiente del GPS para no perderte por el desierto", según advierte Paco García.

Paco García, durante una de las cuatro etapas de la Skoda Titan Desert de Almería.

Este treintañero, aficionado al ciclismo, llegó a la prueba con el firme deseo de batirse el cobre durante cuatro días con corredores de la talla del italiano Riccardo Chiarini, enrolado en las filas del Cannondale ISB Sport, y que cuenta en su palmarés con el Trofeo Matteotti. También quería verse en un pelotón junto al ciclista eslovaco Peter Sagan: el triple campeón del mundo que se acaba de retirar, tras disputar una docena de Tour de Francia, subiéndose al podio por partida doble al ganar el maillot verde y ser el ciclista más combativo.

"El último día de la Titan Desert iba en el grupo de cabeza: éramos unos 25 corredores de entre 500 participantes", según destaca este técnico en desarrollo de aplicaciones para web, contratado en Casfid: una empresa especializada en la investigación de tecnología por radiofrecuencia, para el desarrollo y avance de nuevos productos y servicios de identificación personal para sectores globales.

- ¿Cómo sufrió el accidente?

- Paco García: Yo estaba en el pelotón de cabeza que iba rodando muy rápido, estábamos atravesando una rambla y hubo un momento en el que el pelotón se separó en dos filas, entonces sufrí una caída porque había un escalón que no pude ver cuando el grupo hizo esa maniobra. En ese momento, estábamos aproximadamente en el kilómetro 25 y la cuarta etapa tenía un recorrido de 83 kilómetros.

- ¿Cuál fue su reacción?

- Cuando estás compitiendo a ese nivel y vas con el grupo de cabeza, no puedes despegarte ni un segundo porque estás muerto. No iba a tirar la toalla después de cuatro días, así que me subí corriendo a la bicicleta.

Paco, llegando a la meta de la Skoda Titan Desert de Almería.

Paco tiró de pundonor para no desperdiciar todo el esfuerzo invertido del 5 al 8 de octubre, sin embargo, la situación pronto empeoró. "Me di cuenta de que algo no iba bien porque no podía mover el brazo izquierdo y tenía que agarrar muy fuerte el manillar para que el hombro no se me saliera en los baches".

La cuarta etapa transcurre por el desierto de Tabernas, antes de atravesar el desnivel de un campo de maniobras del Ejército de Tierra y llegar a la meta en la playa de El Toyo. "Sufrí bastante hasta llegar a la meta porque me hice más de 50 kilómetros con la clavícula rota", tal y como resalta. Paco no tenía fuerza en el hombro izquierdo, de modo que sufría dolores cuando atravesaba pistas con baches y pasó las de Caín para superar el desnivel del campo de maniobras del Tercio Don Juan de Austria.

"No podía ponerme de pie sobre la bicicleta y las zonas de cuesta las hacía sentado porque no podía apoyar el peso del cuerpo sobre los brazos". Así que subió pendientes como hacía el bueno de Miguel Induráin, en sus mejores años, cuando arrasaba en el Tour, sentado en la bici, como si fuera en moto. "Pude terminar por la adrenalina de estar compitiendo en ese momento".

- ¿Qué es lo que hizo al llegar a meta?

- Paco García: Dejé la bicicleta en el suelo, me fui a buscar a los médicos para que me pusieran un antiinflamatorio y me llevaron al hospital. Por el camino, me llamó mi novia, Irene, para decirme que venía a verme a Almería porque le habían dicho que había hecho podio. Me enteré por ella que había quedado tercero porque en cuanto terminé la etapa me fui en ambulancia.

- ¿Cómo reaccionó al saber que había logrado ese resultado a pesar de su lesión?

- No me podía creer lo que me acababa de decir mi novia. Cuando llegué al hospital le dije a los médicos que me diesen rápido el alta para llegar a la entrega de premios (risas).

Paco García (1i) durante la entrega de premios de la Categoría Máster 30 de la Skoda Titan Desert de Almería.

Los médicos del Servicio de Urgencias le pusieron un cabestrillo a este aficionado al ciclismo, para que volviese a toda velocidad a subir al podido, para recoger la placa que acredita su tercer puesto en la Categoría Máster 30 de la Skoda Titan Desert de Almería 2024: la prueba en la que todos sus participantes aspiran a convertirse en uno de los titanes del desierto de Tabernas. El vencedor de la general fue el corredor italiano Riccardo Chiarini -con el novato Paco García en novena posición-.

- Una vez que ha pasado el subidón del podio, ¿cómo llevas ahora el tener que pasar por el quirófano?

- Paco García: Me han dicho que no es una operación compleja. Cuando salga del quirófano me tocará ir con el brazo en cabestrillo y en cuanto pueda, estaré entrenando en el rodillo para volver a subirme a la bicicleta.