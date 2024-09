Líderes opositores piden a Sánchez que reconozca a Edmundo para que vuelva como presidente

Las reacciones a la llegada de Edmundo González a España han sido múltiples en las últimas 24 horas. El opositor venezolano llegó al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) en torno a las 16 horas de este domingo, como anteriormente lo han otros muchos compatriotas escapando de la situación política venezolana.

Entre ellos están Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte de Venezuela -Fedetransporte- y vicepresidente de Alianza Sindical Independiente -ASI Venezuela-; Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional y fundador del partido Primero Justicia; Marcela Maspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete); y Antonio Ledezma, exdiputado del Congreso Nacional de Venezuela.

Los cuatro opositores salieron de Venezuela para llegar a España en busca de ayuda. Cada uno de una manera, cada uno con un régimen distinto: unos a través de la figura del asilo político, otros gracias a tener pasaporte español.

En lo que coinciden todos es en la petición de que Pedro Sánchez reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

Decisión "valiente"

A Marcela Maspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) le ha cogido por sorpresa lo ocurrido "como a la mayoría de las personas. Ha tenido que hacer lo que estamos haciendo millones de venezolanos. El desplazamiento masivo por las fronteras es muy grande. Hay una guerra interna y el hecho de que haya salido Edmundo lo ha demostrado".

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, apunta que "Edmundo González, María Corina Machado y casi toda la dirigencia ha estado sometida a un asedio criminal desde el 28 de julio, luego del triunfo sobre la dictadura".

Marcela Maspero. Cedida

Desde su punto de vista, "en el caso de Edmundo, al ser el candidato ganador, la persecución ha sido bestial: la justicia de la dictadura lo ha investigado, lo ha citado a declarar, le ha emitido una orden de arresto y hace unos días el propio fiscal de Maduro lo condenó públicamente".

Por eso piensa que González toma una decisión "valiente" con el objetivo de "mantenerse en libertad y seguir la lucha en el exterior para que retorne al pais a juramentarse como presidente de Venezuela". Además, entiende que es una oportunidad para que encabece desde el exterior una cruzada internacional. Pedro Sánchez debe reconocer a Edmundo González como el ganador indiscutible del 28 de julio".

En ese mismo sentido se expresa el asilado político Erick Zuleta. "Me parece que es una buena estrategia ante lo que vivimos los venezolanos", remarca el sindicalista. "No fue mala la estrategia, visto lo aberrado que es el régimen".

"Esté donde esté, Edmundo Gonzalez Urrutia es el presidente electo de Venezuela", dice el exdiputado del Congreso Nacional de Venezuela Antonio Ledezma. "Las actas verificadas así lo confirman, y la validez de las mismas no varían si el presidente electo cambia de residencia".

Antonio Ledezma en una calle de Madrid. Javier Carbajal

Ledezma piensa que ahora tendremos a "ese binomio triunfal que forman María Corina Machado y Edmundo Gonzalez Urrutia cumpliendo la misma agenda de lucha para rescatar la democracia en Venezuela, en escenarios distintos, cada uno de ellos en las dos Venezuela, la que partió al destierro y la que resiste adentro, siempre decididos a impulsar una idéntica y única estrategia".

Eso significa que "veremos a Edmundo González Urrutia compareciendo en condición de presidente electo en los escenarios más relevantes del mundo y a María Corina honrando adentro, fielmente, su proclama principista de que esta lucha es hasta el final. María Corina seguirá resistiendo al lado de ese valeroso pueblo que confía en ella".

De todas maneras, Zuleta entiende que Edmundo González no debería llegar con régimen de asilo político sino como presidente electo de Venezuela. "Eso le permitirá volver antes del 10 de enero".

Por su parte, Ledezma zanja: "Lo recibimos con el respeto que merece y la seguridad de que sabrá cumplir el rol histórico que le corresponde asumir en este exilio desde donde no cesaremos en mantener firme nuestra lucha por hacer realizad el anhelo de retornar a la patria".

Repercusión internacional

Los entrevistados apuntan que lo ocurrido acarrerará una nueva presión internacional. "El mundo no puede dejar pasar ese precedente. Los países europeos, los americanos, Estados Unidos, Canadá... No pueden permitirlo. Sería un nefasto precedente", asegura Zuleta.

Erick Zuleta.

Para Julio Borges "el mundo tiene claro, incluso para los gobiernos de Brasil y Colombia, dos cosas: uno, hay un triunfo indiscutible de Edmundo y María Corina".

El motivo es que "Maduro no ha enseñado ni un acta de escrutinio en un mes y medio (esto lo reconoció el mismo Lula da Silva hace unos días) y dos, Venezuela no tiene futuro si Maduro continúa en el poder. No solo es la migración, que comienza a acelerarse en estos días, sino también el tema de un Maduro aliado con Rusia, China, Cuba e Irán, países que son enemigos declarados de Occidente".

"Esto es una amenaza inusual para el mundo", finaliza Borges, mientras que Maspero cree que lo ocurrido hará que suba el número de personas que quieren abandonar Venezuela.

Zapatero y Maduro

Persona fundamental en el acuerdo para que Edmundo haya conseguido el salvoconducto ha sido José Luis Rodríguez Zapatero.

Zuleta deja clara su opinión al respecto con una frase hecha. "El que se arrima al diablo...". Borges, por su parte, es más directo: "Zapatero en lugar de presionar para frenar la represión se queda callado y con su silencio se hace cómplice de la enorme presión sobre la oposición".

El presidente del Parlamento, Julio Borges, conversa con los embajadores de México, Reino Unido, y España en una imagen de archivo. Miguel Gutiérrez Efe

"Ha sido el arquitecto de todo lo que se ha fraguado, su silencio desde el 28 de julio nos indicaba que en algo macabro estaba y la salida de Edmundo de Venezuela no los confirma", afirma Borges, el más duro.

El expresidente de la Asamblea Nacional afirma que "Zapatero tiene demasiados intereses en juego en Venezuela, se ha convertido en una especie de canciller/asesor de Maduro. Es un personaje tóxico para la libertad de Venezuela y lo ha demostrado desde el año 2017 cuando fue mediador en República Dominicana y yo fui el jefe negociador de la oposición, allí no hizo otra cosa que operar para salvar a Maduro y evitar su aislamiento internacional".

Borges cree que Zapatero ahora "va a intentar cobrar esto nuevamente y venderse en España como el que logró proteger a la oposición y el artífice de nuevas liberaciones, pero la verdad el mundo la sabe y Zapatero y Maduro son lo mismo".

Por último, el opositor venezolano piensa que Maduro quería la salida de Edmundo. "Maduro está acorralado y se aferra a la fuerza bruta para intentar mantenerse en el poder. Pero toda esta represión lo va a llevar a un descalabro. Las dictaduras se equivocan y con esto se abre una gran oportunidad para que Edmundo González desde el exterior y María Corina Machado desde Venezuela encabece procesos de presión en simultaneo para que se termine de fracturar esa dictadura y tengamos la transición que Venezuela merece y necesita con urgencia".

"Para evitar la advertencia del PP", que ha asegurado que la salida de Edmundo es una victoria del régimen de Maduro, "hay que presionar a Sánchez para que reconozca el triunfo indiscutible de Edmundo González".