Gas pimienta y puñaladas en el centro de Alicante: así intentaron matar a una madre su marido e hijos

El reloj marca las 19:09 horas en la plaza Manila en el céntrico barrio de Carolinas Altas, una de las zonas más pobladas de la ciudad de Alicante. Allí, todas las tardes, madres y padres conversan en los bares de la zona, mientras los niños juegan. Aunque este martes, el tema es el mismo en todas las mesas: la detención de un hombre y sus dos hijos por el apuñalamiento de su exmujer en la terraza de una heladería.

Para María, una mujer de 72 años que reside junto a su hijo desde hace más de 40 años en una vivienda de la calle San Mateo, este ha sido un hecho puntual: "Es un barrio tranquilo, con gente de todos sitios, pero donde hay respeto". Por otra parte, la dependienta de un comercio cercano avisa: "La familia es gitana, y aquí se conocen todos, pero no os van a dar información".

Los hechos ocurrieron sobre el mediodía del lunes cuando la víctima, de 51 años, caminaba junto a su hija por la calle, muy cerca de la terraza de una heladería de plaza Manila. Justo en ese momento también pasaban por allí el exmarido de ella, de 47 años, y sus dos hijos, de 20 y 21. Al parecer, uno de ellos la roció con un espray de gas pimienta, mientras el otro aprovechaba para darle una puñalada en el costado.

Según describe una testigo que estaba por la zona, el gas pimienta se extendió por la terraza del local y varios clientes se refugiaron dentro aterrorizados: "Todo pasó muy rápido. Casi nadie se dio cuenta de lo que pasaba. Solo se veía a gente correr, mientras gritaban". Algunos vecinos alertaron a las autoridades y a la ambulancia, que trasladaron a la mujer hasta el Hospital Doctor Balmis de Alicante, donde permanece ingresada, pero fuera de peligro.

Pasadas las 20 horas de esa misma tarde, el exmarido de ella y los dos hijos eran finalmente detenidos por tentativa de homicidio y otro delito de violencia de género, en el caso del progenitor. Fuentes cercanas al caso describen que la pareja se encontraba en trámites de separación y desde entonces la familia estaba dividida en dos bandos. Asimismo, el exmarido había contado con una orden de alejamiento con respecto a la víctima en el año 2022 y que la misma había prescrito antes de 2023.

Del caso se ha hecho cargo el Grupo de Homicidios de la Comisaría de Alicante. Además, las diligencias las han llevado a cabo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que está especializado en casos de violencia de género.

El gas pimienta se extendió por la terraza de la heladería.

Fuentes policiales han confirmado a este medio que los detenidos se encuentran en las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante, y que serán puestos a disposición judicial una vez finalicen las diligencias, que tratan de esclarecer detalles sobre la implicación de cada uno en la agresión.

Según han explicado, la mujer fue apuñalada delante de su hija, aunque no se ha confirmado si la joven era hija del agresor o, por el contrario, había sido fruto de una relación anterior.

Una mujer que trabaja en la zona explica que era habitual ver a la familia por el barrio, pero que son gente "tranquila" y nunca habían protagonizado ningún hecho similar en público: "No nos podíamos imaginar que algo así podía ocurrir". En la plaza de Manila no todo el mundo quiere hablar, muchos prefieren callar: "Yo prefiero no decir nada, no vaya a ser que tomen represalias", concluye.