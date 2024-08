Pueblos 'fantasma' por el Virus del Nilo en Sevilla: "Hay terror, el mosquito puede matar a cualquiera"

El Virus del Nilo se ha convertido en un problema de primer orden para los vecinos de 13 municipios de Sevilla. Ya han fallecido tres personas y hay diez casos reconocidos, según la Junta de Andalucía. "Las muertes eran evitables", coinciden en señalar varios de los vecinos, quienes creen que las medidas han llegado tarde e incluso dudan de las estadísticas oficiales.

El miedo invade a la mayoría de los vecinos que residen en La Puebla del Río, uno de los municipios más afectados. Durante la noche, se ha convertido en un pueblo fantasma. Son muy pocos los que se atreven a salir.

Esta localidad albergó el pasado 5 de agosto la primera concentración ciudadana para pedir medidas más efectivas y una vacuna. Acudieron unas 100 personas, pero sus organizadores esperan que la segunda, prevista para este lunes 19 de agosto en Coria del Río, sea más multitudinaria.

La Puebla del Río, al igual que el resto de pueblos donde la amenaza del mosquito ya está presente, vive sumida en un clima de miedo y terror. Los vecinos no saben en qué momento puede picarles uno de estos mosquitos con carga vírica. Muchos se han ido a vivir a su segunda residencia y otros pasan el verano prácticamente encerrados en casa.

El portavoz de la plataforma 'Lucha contra el Virus del Nilo', Juanjo Sánchez, cuenta su propia experiencia. "He tenido que quitar a mi hija de la escuela de verano, por el miedo a que alguno de estos mosquitos ronde por las aguas estancadas". Además, asegura que los negocios de La Puebla también están sufriendo este "confinamiento", con un descenso considerable de clientela en sus terrazas.

En cualquier caso, mucha gente sigue saliendo, "probablemente porque en este pueblo siempre se ha vivido con mosquitos". Según cuentan a este periódico fuentes del Ayuntamiento de La Puebla del Río, "los vecinos de alguna manera están hechos a convivir con este miedo".

Ventanas cerradas a cal y canto en La Puebla del Río

La farmacias de la zona han aumentado las ventas de sprays repelentes, parches o pulseras de citronela. Desde las farmacias de Palomares del Río, otro de los pueblos cercanos, confirman que la demanda de estos productos está siendo considerable, así como las preguntas de los usuarios sobre qué productos pueden llevarse para hacer frente a estos mosquitos.

Lo mismo sucede en La Puebla del Río, donde todos los veranos la mayoría de productos vendidos tiene relación con estos mosquitos. "Aunque encontramos un pequeño aumento en cuanto a ventas de repelentes y productos relacionados, es lo que suele suceder cada verano", confirman desde una de las farmacias del municipio.

Las víctimas

Eva Guardado cuenta el caso de Ana García, su madre, quien actualmente está ingresada en el Hospital Virgen del Rocío por este virus. Los síntomas coinciden con los de la gran mayoría de personas infectadas: fiebre, vomito, mareo y dolor de piernas, entre otros.

"La primera vez le dijeron que era una infección de orina y no la ingresaron. La volvimos a llevar a urgencias y ya sí la dejaron en el hospital. "En la misma planta había múltiples casos de VNO de distintas edades, jóvenes y mayores", dice Eva.

Inmaculada Pineda es la hija de la segunda fallecida este año por el virus, Granada Romero. Afirma que no tenía patologías previas. La historia le resulta familiar, pues cree que su padre también pasó la enfermedad en 2016, pero no llegó a fallecer. No obstante, tal como precisa, no se confirmó, porque en aquella época no existía una prueba diagnóstica.

Esta vecina de La Puebla del Río recuerda el caso de su progenitor y cree que no se ha actuado correctamente. "Si se hubiera hecho lo que se debía en ocho años, probablemente mi madre estaría hoy aquí", lamenta.

Inmaculada arremete contra las administraciones, a las que culpa directamente, sin nombrar a ninguna: "No sé que tipo de instituciones tienen que hacer una cosa u otra, pero no es tarea de los ciudadanos. Si sé que tenemos un problema de salud pública en el que tendrían que haber intervenido de lleno todos los políticos y administraciones y no los he visto", comenta.

Para la hija de Granada, las medidas llegan tarde y cree que, probablemente, en invierno ya nadie se acuerde de ellos. "Ya que creemos que mi padre fue el primer infectado, que mi madre sea la última victima, con eso me conformo", concluye emocionada Inmaculada.

Guerra entre administraciones

La crisis ha estallado este verano, pero las disputas institucionales se han prolongado desde abril. En esa fecha, se presentó el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos. Es la estrategia de la Junta de Andalucía para evitar una plaga de mosquitos que, según sus estudios, iba a afectar potencialmente a 100.000 vecinos de la provincia.

Plaga de mosquitos en La Puebla del Río

Dicho plan señalaba como los municipios de más riesgo potencial, además de a La Puebla del Río, a Coria del Río, Palomares del Río, Almensilla, Isla Mayor y Bollullos de la Mitación. Son localidades que se sitúan en el entorno de la ribera del Guadalquivir y que cuentan con arrozales y humedales.

Además, el mosquito transmisor se ha expandido por Aznalcázar, Las Cabezas de San Juan, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Utrera y Villamanrique de la Condesa.

Desde la Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Moreno, aseguraban que era la Diputación quién debía encargarse del exterminio de mosquitos y el control de las larvas. En cambio, desde la institución provincial, en manos del PSOE, aseguraban que era responsabilidad de la Junta. De hecho, llegaron a anunciar que emprenderían acciones judiciales.

Sin embargo, la pasada semana ambas instituciones enterraron el hacha de guerra. En un comunicado conjunto acordaron "reforzar aún más los esfuerzos y coordinar todos sus recursos para luchar de manera eficaz contra el virus del Nilo".

Así, la Diputación de Sevilla se comprometió a aportar "una parte significativa de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo las acciones de control y prevención". Este verano, en plena crisis, ya ha contratado a dos empresas de desinsectación por valor de un millón de euros para reforzar la fumigación de los 13 pueblos más afectados.

Mientras, la Consejería de Salud se encargará de la asistencia técnica especializada y de la coordinación en la implementación de las medidas en los municipios afectados, así como todas las competencias referentes a asistencia y control sanitario.

Diputación de Sevilla y Junta de Andalucía ya caminan de la mano en este asunto, pero para este año las medidas llegaron tarde, según denuncian desde los municipios afectados.

"Se ha perdido un tiempo fundamental"

María Dolores Prósper, alcaldesa de La Puebla del Río asegura en EL ESPAÑOL que los Ayuntamientos venían pidiendo ayuda desde abril, cuando los expertos alarmaron de la cantidad ingente de larvas en los arrozales. "Entre la lucha por competencias se ha perdido un tiempo fundamental. Hasta el 22 de julio no han venido las empresas contratadas por la Diputacion, Tipsa y Lokímica, a reforzar planes municipales", afirma.

La regidora de la localidad señala que "el número de casos que nos confirman desde Sanidad no corresponde con lo que estamos viviendo. "Solo a la gente de mucha gravedad se le hace la punción lumbar y ese analisis se lleva al Hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde nos confirman si es VNO. Sanidad solo está tomando estos casos como positivos pero el resto de casos como orina o sangre no se estan contabilizando y son la mayoría", añade.

Por su parte, Juan José Sánchez, portavoz de la plataforma 'Lucha contra el Virus del Nilo' -organizadora de las concentraciones vecinales- asegura en declaraciones a este periódico que "en La Puebla hay terror porque no sabes a quién puede matar el mosquito".

En relación a las disputas legales cree que "es una verguenza que las administraciones no hayan trabajado de forma conjunta ante este mal que solo un ayuntamiento no tiene la capacidad de abordar".

El portavoz invita a todos los vecinos de los pueblos de Sevilla a que asistan a la concentración del próximo lunes 19 de agosto en Coria del Río para tener más fuerza en sus reivindicaciones. En su opinión "será la vacuna" la medida más efectiva. "Eso es lo que pedimos a la administraciones públicas, que sí tienen la capacidad económica para investigar en ello", sentencia.